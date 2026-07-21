Россельхознадзор: В яйцах птицефабрики «Синявинская» обнаружили антибиотики

Tекст: Мария Иванова

Специалисты обнаружили антибиотики в куриных яйцах птицефабрики «Синявинская», передает РИА Новости.

«Сотрудниками ведомства были отобраны пробы образцов от свежих куриных яиц категории С0 «Синявинское к завтраку» и категории С1 «Синявинское деревенское», произведенных птицефабрикой «Синявинская», осуществляющей деятельность в Ленинградской области... В двух партиях яиц был обнаружен антибиотик», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

В конце июня по результатам лабораторных исследований стало известно, что продукция не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза по показателю «Энрофлоксацин». В ведомстве пояснили, что остатки антибиотиков группы фторхинолонов в яйцах не допускаются.

Наличие энрофлоксацина в пищевой продукции было установлено с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором. В связи с этим 20 июля 2026 года Россельхознадзор начал внеплановую проверку в отношении производителя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года ярославская птицефабрика «Волжанин» приостановила отгрузку яиц из-за риска распространения птичьего гриппа.

Ранее Россельхознадзор выявлял остатки ветеринарных антибиотиков в продукции предприятия «Сыр Стародубский».