Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием – есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре – которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.2 комментария
Россельхознадзор: В яйцах птицефабрики «Синявинская» обнаружили антибиотики
В куриных яйцах птицефабрики «Синявинская» в Ленинградской области выявили антибиотики, после чего началась внеплановая проверка производителя.
Специалисты обнаружили антибиотики в куриных яйцах птицефабрики «Синявинская», передает РИА Новости.
«Сотрудниками ведомства были отобраны пробы образцов от свежих куриных яиц категории С0 «Синявинское к завтраку» и категории С1 «Синявинское деревенское», произведенных птицефабрикой «Синявинская», осуществляющей деятельность в Ленинградской области... В двух партиях яиц был обнаружен антибиотик», – говорится в сообщении Россельхознадзора.
В конце июня по результатам лабораторных исследований стало известно, что продукция не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза по показателю «Энрофлоксацин». В ведомстве пояснили, что остатки антибиотиков группы фторхинолонов в яйцах не допускаются.
Наличие энрофлоксацина в пищевой продукции было установлено с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором. В связи с этим 20 июля 2026 года Россельхознадзор начал внеплановую проверку в отношении производителя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года ярославская птицефабрика «Волжанин» приостановила отгрузку яиц из-за риска распространения птичьего гриппа.
Ранее Россельхознадзор выявлял остатки ветеринарных антибиотиков в продукции предприятия «Сыр Стародубский».