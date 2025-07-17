С улиц в Москве убрали бесконтрольно гуляющих коз

Tекст: Дарья Григоренко

Как рассказали в пресс-службе, животные мешали местным жителям: выходили на проезжую часть, мешали движению транспорта, залезали на крыши автомобилей и загрязняли территорию, передает АГН «Москва».

В ведомстве уточнили, что мужчина, содержавший коз, длительное время игнорировал просьбы соседей и не обеспечивал должный контроль за выпасом скота. В результате суд обязал владельца привести условия содержания животных в соответствие с ветеринарными правилами. Однако мужчина не выполнил требования, за что был оштрафован и привлечен к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ.

После этого судебные приставы обратились в суд с требованием изменить способ исполнения решения, и суд постановил временно изъять животных. Под контролем судебных приставов группа коз была передана в специализированную организацию до момента выполнения владельцем всех требований по содержанию скота.

Ранее в столице выявили незаконное использование льва и львенка для платных фотосессий без лицензии, после чего животных передали в Московский зоопарк.