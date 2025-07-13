Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.5 комментариев
В Москве льва и львенка использовали как реквизит
Прокуратура Москвы выявила незаконные и опасные фотосессии со львами
В столице выявили незаконное использование льва и львенка для платных фотосессий без лицензии, после чего животных передали в Московский зоопарк.
Нарушения вскрылись после мониторинга в интернете, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.
Установлено, что львы фактически использовались как реквизит для коммерческих фотосессий, а владельцы не имели лицензии на такую деятельность. Животных перевозили в разные регионы, а фотосессии организовали в том числе в частном жилом доме в столице.
В ходе проверки выяснилось, что владельцы не оформили документы, необходимые для содержания и перевозки диких животных. Кроме того, были нарушены требования по безопасности проведения культурно-зрелищных мероприятий с участием животных.
В отношении предпринимателей возбуждено административное дело из-за несоблюдения условий содержания животных, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).
Льва и детеныша передали в Московский зоопарк.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее москвичей потрясло, что в одной из кальянных свободно перемещался львенок, с которым посетители устраивали фотосессии.
Депутаты партии «Новые люди» предложили запретить продажу и аренду диких животных на торговых интернет-площадках.