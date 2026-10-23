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Поврежденное обстрелами ВСУ оборудование ЗаТЭС восстановили
Лихачев: Поврежденное обстрелами ВСУ оборудование ЗаТЭС восстановили
На Запорожской тепловой электростанции завершен ремонт электротехнического оборудования, необходимого для надежного снабжения Запорожской АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
«Ремонтные бригады Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, успешно завершили ремонтные работы на электротехническом оборудовании Запорожской тепловой станции», – цитирует Лихачева РИА «Новости».
Глава госкорпорации напомнил, что инфраструктура, обеспечивающая передачу электричества от линии «Ферросплавная» до атомной станции, получила критические повреждения в сентябре в результате украинских обстрелов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду генеральный директор Росатома Алексей Лихачев выразил надежду на скорое окончание ремонта на Запорожской ТЭС.
В начале месяца глава Росатома сообщил о планах скорейшего восстановления линии электропередачи и установления режима тишины на тепловой электростанции.
В прошлом месяце Запорожская АЭС возобновила получение электроэнергии от внешней линии «Ферросплавная-1» после нескольких недель работы на резервных источниках.