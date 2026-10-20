Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.3 комментария
ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике
В рамках новой стратегии по Арктике Европейский союз намерен увеличить численность ледоколов, а также расширить военное взаимодействие с НАТО в регионе.
В тексте новой Арктической стратегии объединения указано, что ЕС проведет оценку промышленных возможностей и потребностей в ресурсах для работы в регионе. Европа намерена укрепить технологическое лидерство, поддержать совместные закупки и распределение ресурсов для повышения доступности современных ледоколов, передает РИА «Новости».
Кроме того, документ, опубликованный на сайте Еврокомиссии, предполагает углубление сотрудничества с НАТО в соответствии с согласованными принципами.
Отмечается, что стороны продолжат обсуждать общие региональные интересы в рамках структурированных диалогов и рабочих контактов. Речь идет о повышении военной мобильности, укреплении устойчивости и обеспечении безопасности в космической и морской сферах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал сделать Арктику зоной сотрудничества вместо конфронтации.
В понедельник Евросоюз задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в регионе.
Ранее издание The Times сообщило о планах объединения создать арктический центр слежения за подлодками.