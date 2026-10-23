Эксперт Алмазов: Путин оперативно дал ход градостроительным инициативам архитекторов

Tекст: Олег Исайченко

«Формат личного общения Владимира Путина с представителями архитектурной и градостроительной среды оказался эффективным инструментом обсуждения отраслевых проблем и путей их решения. Причем реализация намеченных в Улан-Удэ планов началась молниеносно», – сказал Алексей Алмазов, генеральный директор «ФСК Регион».

Собеседник подчеркивает: с момента встречи президенту потребовалось всего несколько месяцев, чтобы оформить предложения специалистов в виде поручений правительству. Такая скорость реакции стала одним из ключевых результатов встречи. Наиболее значимым положением он считает рассмотрение законопроекта, связанного с реализацией мастер-планов, которые уже «превращаются из концепций в реальные проекты».

«Однако для системной работы по данному направлению пока не хватает четкой законодательной рамки, связи мастер-планов с механизмом комплексного развития территорий (КРТ) и понятной модели взаимодействия в их рамках государства и бизнеса», – уточняет он, добавляя, что мастер-планы сегодня являются основным инструментом в развитии города.

Речь идет о специализированных документах, определяющих пространственное и социально-экономическое развитие той или иной территории, задача которых, уточняет эксперт, состоит в попытке связать рост города с поступательным развитием гражданской инфраструктуры, общественными пространствами и реальными сценариями бытовой деятельности людей.

«Он должен отвечать не только на вопрос, что и где можно построить, но и на более важные вопросы: как будет развиваться территория, какие функции ей необходимы, в какой последовательности следует создавать инфраструктуру, откуда придут инвестиции и какой результат получит город», – поясняет собеседник.

Алмазов также отмечает значение участия президента в обсуждении профессиональных вопросов. «Вовлеченность главы государства позволяет задать работе специалистов единое направление. Кроме того, Владимир Путин не просто выслушивал инициативы, но стремился уточнить их содержание, чем серьезно помог специалистам», – заключил он.

В пятницу Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству, принятых по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды. В частности, предложено рассмотреть вопрос системной поддержки креативных индустрий путем использования результатов их деятельности при благоустройстве территорий опорных населенных пунктов, предусмотрев закупки товаров, работ и услуг.

Кроме того, поручено представить предложения по разработке образовательной программы для подготовки руководителей в сфере архитектурно-строительного проектирования и благоустройства, а также по учреждению государственной премии в области архитектуры и градостроительной деятельности.