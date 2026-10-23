Военнослужащие из ДНР и ЛНР впервые с начала СВО вернулись в ходе обмена

Tекст: Валерия Городецкая

«Впервые с 2022 года удалось добиться возвращения 31 военнослужащего из ДНР и 13 из ЛНР. Ещё шестеро бойцов – из Крыма. Украинская сторона отказывалась включать их в обменные списки, называя предателями за выбор в пользу России. После длительных переговоров удалось согласовать их освобождение», – заявила Лантратова. Ее слова приводятся на сайте уполномоченного по правам человека в России.

Омбудсмен подчеркнула, что гуманитарная миссия прошла на территории Белоруссии при участии Министерства обороны России, профильных служб и украинской стороны. Лантратова добавила, что среди освобожденных военных есть раненые, которым предстоят лечение и реабилитация.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле «270 на 270».

Летом белорусский телеканал «Первый информационный» рассказал о взаимном возвращении российских и украинских военнослужащих в Гомельской области.

Весной самолет Ил-76МД с освобожденными российскими бойцами приземлился в Московской области.