  • Новость часаБелый дом сообщил о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польшу накрыла странная волна подросткового насилия
    Военный эксперт раскрыл характеристики новой ракеты «Филин»
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Путин посмертно наградил погибших членов избиркомов орденами Мужества
    Путин поручил представить предложения об учреждении архитектурной госпремии
    Набиуллина заявила о переходе экономики России к сбалансированному росту
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    23 октября 2026, 17:58 • Новости дня

    Силовики США описали встречу с бесшумным треугольным НЛО

    Агенты США описали встречу с бесшумным треугольным НЛО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трое федеральных агентов США наблюдали бесшумный матово-черный объект в форме треугольника, двигавшийся со скоростью военного истребителя, следует из служебной записки Пентагона.

    Согласно документу управления Пентагона по изучению аномалий во всех средах (AARO), инцидент произошел в 2026 году, но точная дата и место не раскрываются. Очевидцы описали объект как аппарат с размахом крыльев от 4 до 4,6 метра, передает РИА «Новости».

    «Неопознанный аппарат не издавал различимых звуков на протяжении всего наблюдения. Он не производил рева двигателя, гула винтов… несмотря на скорость, сопоставимую со скоростью обычных военных истребителей», – говорится в документе.

    Объект поднялся на высоту 60–90 метров над горным хребтом, завис примерно на 20 секунд, затем развернулся и улетел в каньон. Утром следующего дня на месте не было найдено никаких обломков или повреждений грунта.

    В отчете подчеркивается, что показания агентов отражают лишь их восприятие в момент события и не могут служить окончательным подтверждением характеристик объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американское оборонное министерство рассекретило пятиминутный ролик с неопознанным объектом в виде белой сферы.

    В августе очередной массив данных Пентагона включил видеоролики сферического объекта на Ближнем Востоке.

    В июле американский уфолог Кевин Рэндл сообщил о полном совпадении секретных материалов Пентагона об НЛО с известной исследователям информацией.

    21 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    РКК «Энергия» начала изготовление первого модуля Российской орбитальной станции

    РКК «Энергия» приступила к сборке универсального узлового модуля для РОС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что специалисты РКК «Энергия» приступили к изготовлению универсального узлового модуля, который станет первым для Российской орбитальной станции.

    Специалисты РКК «Энергия» ведут сборку первого модуля для перспективной Российской орбитальной станции (РОС), передает ТАСС.

    «Идет изготовление первого модуля [РОС], универсального узлового, РКК «Энергия». Спасибо Игорю Мальцеву, он держит работу по этому направлению на особом контроле», – заявил Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление Российской орбитальной станцией.

    Весной госкорпорация показала цифровые модели трех модулей новой РОС.

    В апреле Россия получила предложения сотрудничества по проекту станции от более чем десяти стран.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Баканов: Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии
    @ nasa.gov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Китай начинают изготовление приборов и техники в рамках совместной миссии по изучению Марса.

    Москва и Пекин приступают к производству аппаратуры для исследования Красной планеты. О старте проекта было объявлено в ходе встречи глав правительств двух стран, пишет ТАСС.

    «Мы начинаем совместную марсианскую миссию – изготовление приборов и техники для изучения Марса», – сообщил глава Роскосмоса Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Во вторник космонавт Лазуткин заявил о неготовности человечества к полетам на Марс.

    Ранее Москва и Пекин выступили против размещения оружия в космосе.

    Комментарии (3)
    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат, замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 19:14 • Новости дня
    К проекту российско-китайской лунной станции присоединилась еще одна страна

    Tекст: Ольга Иванова

    В проект по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), помимо России и Китая, вошли 14 стран и две международные организации, следует из сообщения Роскосмоса.

    К проекту Международной научной лунной станции (МНЛС) присоединилась 14-я страна, передает РИА «Новости». «Россия и КНР совместно реализуют ряд крупных проектов в космосе. Одним из перспективных направлений сотрудничества является проект Международной научной лунной станции (МНЛС), в который входит 16 стран, включая Россию и Китай, а также две международные организации», – говорится в сообщении госкорпорации.

    Отмечается, что России отведена одна из ключевых ролей в реализации проекта – создание ядерной энергетической установки для электроснабжения станции. Работы по созданию лунной АЭС ведутся в рамках национального проекта «Космос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    В августе Китай отложил запуск зонда «Чанъэ-7» с российским детектором лунной пыли.

    В феврале посол сообщил о продвижении работ по лунной станции России и Китая.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Баканов заявил о готовности ракет для отправки на Луну инфраструктуры будущей АЭС
    Баканов заявил о готовности ракет для отправки на Луну инфраструктуры будущей АЭС
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ракеты-носители для отправки инфраструктуры будущей атомной электростанции на Луну уже готовы, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

    Глава корпорации подтвердил наличие соответствующих носителей, пишут «Вести». «Вопрос изготовления самого источника энергии – этим занимаемся совместно с Росатомом под научным руководством Михаила Валентиновича Ковальчука и Курчатовский институт», – сказал Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Дмитрий Баканов сообщил о планах повысить точность системы ГЛОНАСС до 2,8 метра.

    Летом он отметил неизбежность освоения Луны и Марса человечеством.

    В апреле глава Роскосмоса подтвердил сохранение сотрудничества госкорпорации с НАСА.

    Комментарии (2)
    21 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Ученые РАН дали совет по наблюдению за звездопадом этой ночью

    РАН: Наблюдать за звездопадом Ориониды лучше невооруженным глазом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наблюдать за метеорным потоком Ориониды лучше всего невооруженным взглядом, а в условиях городской засветки ожидание ярких звезд может составить до получаса, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РАН.

    Звездопад, причиной которого станет максимум активности метеорного потока Ориониды, можно будет наблюдать на протяжении всей ночи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии РАН.

    «Характерное время ожидания на хорошем темном небе составляет несколько минут, но при сильном световом загрязнении можно прождать и минут 20–30, хотя тут многое зависит от удачи», – отметили ученые. Они добавили, что для проверки качества неба достаточно найти Большую Медведицу: если она видна, то можно будет разглядеть и падающую звезду.

    Астрономы пояснили, что метеоры станут заметны примерно с 23:00 по местному времени на востоке, ориентиром может служить звезда Бетельгейзе. К середине ночи радиант потока сместится к юго-востоку, а ближе к рассвету окажется на юге.

    Специалисты также напомнили, что в небе будут видны сгорающие в атмосфере Земли фрагменты кометы Галлея. Ядро этой кометы в последний раз проходило мимо планеты в начале 1986 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу астрономы спрогнозировали пик метеорного потока Эпсилон-Геминиды.

    В начале месяца стало известно о звездопаде Южные Тауриды с огненными шарами.

    Летом астроном сообщил о возможности россиян увидеть метеорный поток Персеиды.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 02:48 • Новости дня
    В МИД заявили о планах США развернуть в космосе средства поражения

    Замглавы департамента МИД Воронцов: США хотят развернуть оружие в космосе

    Tекст: Антон Антонов

    Проект США «Золотой купол» предусматривает развертывание орбитального оружия, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    «Предусмотренное в рамках данной инициативы существенное укрепление потенциалов для ведения боевых операций в космосе направлено на обеспечение возможности применения силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса», – заявил дипломат.

    По его словам, недавние заявления министра ВВС США Троя Мейнка об обладании «орбитальным оружием» и главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна о возможном проведении боевых операций в окололунном пространстве стали первым публичным подтверждением наличия у США оружейного потенциала орбитального базирования, передает РИА «Новости».

    Воронцов подчеркнул, что с появлением такого оружия резко возрастает риск вооруженного столкновения на орбите и что государства НАТО все активнее задействуют заявленные как гражданские, в том числе коммерческие, космические системы для обеспечения боевых действий иностранных вооруженных сил.

    Российский дипломат отметил, что «абсурдные домыслы» в адрес космической деятельности России являются частью пропагандистской кампании западных стран, нацеленной на дискредитацию инициатив Москвы по предотвращению гонки вооружений в космосе, при этом Россия строго соблюдает Договор о космосе 1967 года.

    Он напомнил, что именно Россия предлагает юридически обязывающие меры о неразмещении в космосе оружия любого вида и о неприменении силы против космических объектов, а также продвигает инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе и совместный с Китаем проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об отсутствии диалога Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями.

    В сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление США подтверждением планов по размещению оружия в космосе.

    В феврале США публично признали намерение развивать средства ведения боевых действий в космическом пространстве.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 13:17 • Новости дня
    Геомагнитные возмущения на Земле достигли пика

    Геомагнитная активность на Земле достигла пика и пойдет на спад

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная активность на Земле 21 октября достигла уровня возмущений после прохождения потока солнечного ветра, в ближайшие дни ожидается ее спад.

    За первые 12 часов дня на Солнце не было зарегистрировано ни одной вспышки, в то время как накануне их было девять, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Отмечается, что Земля прошла через поток возмущенного солнечного ветра после двух суток ожидания. Индексы начали расти утром во вторник и в среду вышли на уровень геомагнитных возмущений, что стало пиком.

    Снимки показывают, что почти все активные области находятся в правой части Солнца, которая скоро уйдет за горизонт, а новых центров не наблюдается. Если ситуация не изменится, к концу недели солнечная активность опустится на дно, как это было последние два месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца на Земле завершилась сильная магнитная буря.

    В начале месяца синоптики предупредили о надвигающихся на планету геомагнитных возмущениях.

    В прошлом месяце ученые спрогнозировали вторую осеннюю магнитную бурю.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Россия и Китай договорились отправить на Марс новый спектрометр

    Tекст: Вера Басилая

    Новый инфракрасный спектрометр российской разработки войдет в научный комплекс китайской межпланетной станции «Тяньвэнь-3» в рамках соглашения между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией.

    Институт космических исследований (ИКИ) РАН сообщил, что новый инфракрасный спектрометр ACAE (Atmospheric Climate And Escape) будет включен в научный комплекс автоматической межпланетной станции по исследованию Марса «Тяньвэнь-3», передает ТАСС.

    Прибор продолжает линейку инфракрасных спектрометров, которые создаются в ИКИ РАН. Аналогичный комплекс в настоящее время успешно работает на аппарате миссии «ЭкзоМарс-2016».

    В институте пояснили, что в случае успеха проекта ученые продолжат и дополнят многолетние исследования атмосферы и климата Марса. При этом сроки выполнения работ остаются очень сжатыми из-за близости запуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии.

    Москва и Пекин обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Ранее Россия и Китай выступили против размещения оружия в космосе.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии

    Глава Роскосмоса Баканов сообщил о планах России и Китая по полетам на Луну

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что повестка российско-китайских переговоров включает совместную работу стран по лунной и марсианской миссиям, а также увеличение точности навигационных систем.

    В повестку российско-китайских переговоров вошли увеличение точности навигационных систем, а также совместная работа по освоению космоса, передают «Вести».

    «Повестка наша обсуждается вокруг нескольких тем. Первое – это совместное применение навигационного сигнала. У нас ГЛОНАСС, у китайцев «Бэйдоу», чтобы увеличивать точность. Второе – это совместная работа по лунной миссии. И третье – это совместная работа по марсианской миссии», – рассказал Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Госсовета КНР назвал отношения с Москвой образцом сотрудничества.

    В понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

    Ранее Москва и Пекин запланировали обсудить технологическое лидерство в космосе на форуме в Хабаровске.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    Россия выделила 1,5 млн долларов на восстановление экосистемы Аральского моря

    Россия выделила 1,5 млн долларов на зондирование Аральского моря

    Россия направила более 1,5 млн долларов на реализацию проекта ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), который предполагает использование технологий дистанционного зондирования Земли для восстановления экосистемы Аральского моря.

    О выделении средств сообщил посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, передает РИА «Новости». По информации пресс-службы посольства, официальная презентация нового проекта ЮНИДО состоится на международной конференции в Ташкенте.

    «На его реализацию из средств добровольного взноса России в Фонд промышленного развития ЮНИДО выделено более 1,5 млн долларов», – заявил Ерхов.

    Дипломат отметил, что использование геоинформационных технологий и методов анализа данных поможет выработать решения для восстановления Приаралья. Он подчеркнул важность сотрудничества России и Узбекистана в научно-технической сфере.

    В конференции участвуют эксперты из 12 стран, ее организаторами выступили Академии наук России и Узбекистана, ЮНИДО и Международный институт прикладного системного анализа.

    Аральское море, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, до 1960 года было четвертым по площади озером в мире. Из-за чрезмерного водопотребления за последние 55 лет его площадь сократилась почти втрое, а уровень воды снизился на 29 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Росреестр сообщил о ежегодном обновлении карт данными из космоса.

    В прошлом году в России успешно испытали макет спутника дистанционного зондирования Земли.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Роскосмос привлек искусственный интеллект к обработке спутниковых снимков

    Роскосмос внедрил нейросеть GigaChat для отчетов космонавтов на орбите

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что ракетно-космическая отрасль активно внедряет технологии искусственного интеллекта, в том числе для помощи экипажу на орбите.

    Ракетно-космическая сфера активно внедряет нейросети в свою деятельность, включая использование искусственного интеллекта при проведении научных работ в космосе, сообщил Дмитрий Баканов на встрече со студентами РЭУ им. Г. В. Плеханова, передает ТАСС.

    «Этот переломный момент нельзя упустить. ИИ – вещь дорогая, сейчас в это направление активно идут программисты, растут спрос и цены на чипы. И мы в этом направлении очень активно движемся. Я глубоко убежден, что с точки зрения математической школы мы справимся с этим вызовом», – отметил Баканов.

    С помощью искусственного интеллекта специалисты обрабатывают снимки со спутников дистанционного зондирования Земли, улучшая их качество и выделяя необходимые объекты. Кроме того, космонавты на Международной космической станции используют нейросеть GigaChat от Сбербанка для составления отчетности.

    Руководитель госкорпорации добавил, что крупные иностранные компании вкладывают значительные средства в ИИ-технологии. По его оценке, уже через три года человечество может получить техническое изделие, которое будет полностью спроектировано и произведено искусственным интеллектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о подготовке нейросетью GigaChat более 350 отчетов для космонавтов на Международной космической станции.

    В сентябре он заявил об интеграции технологий искусственного интеллекта в ключевые системы управления Российской орбитальной станции.

    Летом заместитель главы Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал о тестовом использовании искусственного интеллекта на борту МКС.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли из Желтого моря

    Китайская компания Galactic Energy запустила спутник Xiguang-4-01

    Tекст: Мария Иванова

    С помощью ракеты-носителя Ceres-1 на низкую околоземную орбиту был успешно выведен космический аппарат дистанционного зондирования Xiguang-4-01 со стартовой площадки в акватории Желтого моря.

    Запуск состоялся в 11:39 по пекинскому времени (6:39 мск) недалеко от побережья провинции Шаньдун, передает ТАСС со ссылкой на социальные сети компании Galactic Energy.

    Аппарат Xiguang-4-01 находится на высоте 541 км над Землей. Этот спутник, созданный компанией Guangdong Tianyuan Technology, будет использоваться в коммерческих проектах для предоставления услуг на юге страны и содействия проекту «Морской шелковый путь».

    Среди сфер применения аппарата обозначены мониторинг природных ресурсов, сельское хозяйство, наблюдение за океанами, охрана окружающей среды и городское управление. Данные спутника планируется применять при экстренных мерах по снижению рисков от наводнений и тайфунов.

    Для четырехступенчатой твердотопливной ракеты легкого класса Ceres-1 этот старт стал 24-й миссией и седьмым запуском с морской платформы. Носитель способен выводить на низкую орбиту до 400 кг полезного груза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай запустил ракету «Чанчжэн» с шестью спутниками.

    В мае китайская ракета вывела на орбиту пять аппаратов.

    Китайская компания успешно запустила новую метановую ракету Zhuque-2.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 10:11 • Новости дня
    Астрономы предупредили о новых геомагнитных возмущениях на Земле

    ИКИ РАН спрогнозировал новые геомагнитные возмущения на Земле в выходные

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная активность на Земле может вновь достичь возмущенного уровня в предстоящие выходные из-за выброса протуберанца на Солнце.

    Суббота и воскресенье могут принести очередное незначительное ухудшение геомагнитной обстановки на планете. Магнитные бури пока не прогнозируются, однако активность поля способна достичь желтого возмущенного уровня, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Причиной возможных возмущений стал зарегистрированный выброс небольшого протуберанца на Солнце. Расчеты специалистов показывают заметную вероятность того, что эти массы доберутся до Земли.

    В настоящее время магнитосфера планеты находится под давлением плотного потока солнечного ветра из корональной дыры, однако текущие возмущения постепенно заканчиваются. Накануне вечером и ночью наблюдались слабые полярные сияния на широтах от 60 градусов. Кроме того, на восточном крае Солнца появилась новая активная область, динамика которой прояснится в ближайшие сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду геомагнитные возмущения на Земле достигли пика.

    В понедельник ученые предупредили о краткосрочном росте геомагнитной активности.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Самарские студенты создали систему управления роем пикоспутников

    В Самаре разработали технологию управления роем сверхмалых спутников

    Tекст: Мария Иванова

    Студенты и аспиранты Самарского университета имени Королева разработали и готовятся испытать в космосе новую технологию управления группировкой сверхмалых спутников.

    Аппараты размером 49 на 49 на 96 миллиметров доберутся до орбиты на борту наноспутника формата CubeSat 3U, который доставит их до нужного места и выпустит в свободное плавание, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Технология создана в рамках федерального проекта «Кадры для космоса». Главный конструктор спутниковой группировки, аспирант кафедры динамики полета и систем управления Самарского университета Сергей Ивлев пояснил, что пикоспутники будут запущены на низкую орбиту высотой около 400 км. Это позволит менять скорость и высоту орбиты аппарата путем изменения его ориентации в пространстве.

    Ориентироваться по команде с Земли спутники смогут с помощью уникальной бортовой системы весом всего 40 граммов, включающей четыре электродвигателя и блок с магнитными катушками. Группировку из восьми пикоспутников рассчитывают разместить на орбите за неделю.

    Ивлев добавил, что главная научная новизна проекта заключается в пассивном разведении роя спутников, что должно значительно удешевить миссии по дистанционному зондированию Земли. Сборку космических аппаратов планируется завершить до конца 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет».

    В начале месяца в России впервые подписали документ через низкоорбитальную спутниковую связь.

    В стране началось тестирование спутниковой связи в поездах.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Ученые пообещали Земле спокойную геомагнитную обстановку на выходных

    В ИКИ РАН исключили вероятность возникновения магнитных бурь в выходные

    Tекст: Мария Иванова

    В предстоящие выходные, 24 и 25 октября, геомагнитная обстановка на планете останется спокойной, магнитные бури не ожидаются.

    В субботу и воскресенье геомагнитная активность будет находиться в зеленой зоне, вероятность возникновения магнитных бурь минимальна, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Солнечная активность продолжает колебаться в диапазоне от слабо до умеренно возмущенной. Основные активные области уходят на обратную сторону звезды, где окончательно скроются к 27 октября. Выходящая на севере новая активная область пока никак себя не проявила, поэтому вероятность солнечных вспышек с влиянием на Землю остается низкой.

    В первой половине недели геомагнитная активность была повышена, однако до уровня магнитных бурь текущее возмущение так и не доросло. Кроме того, в центральной части России в выходные ожидается аномально теплая погода на пять–восемь градусов выше климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг астрономы предупредили о возможных геомагнитных возмущениях на Земле из-за выброса протуберанца.

    В прошлом месяце ученые ожидали возникновения магнитных бурь из-за воздействия очередной корональной дыры.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков допустил раскрытие деталей гуманитарной операции в Алешках
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    Российские дроны «Герань» поразили два локомотива под Харьковом
    Цена нефти марки Brent впервые с мая превысила 115 долларов за баррель
    Лукашенко пригрозил рабочим отправкой в армию за нарушение дисциплины
    В РПЦ выступили против идеи легализации онлайн-казино
    Суд отказал певице Апиной в компенсации за песню в сериале «Слово пацана»

    Российская валюта ломает осенние тренды

    Исторически так сложилось, что с осени до конца года рубль, как правило, ослабевает. Не обязательно сильно, но тренд на снижение заметен. В этом году рубль сначала так и делал, еще с конца лета. Однако на этой неделе он неожиданно начал крепнуть даже несмотря на то, что Минфин в этом месяце кратно увеличил скупку валюты в рамках бюджетного правила. Что случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России

    После долгого перерыва правительство Грузии назначило нового специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией. Им стал весьма статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. О чем это говорит? К чему готовятся в Тбилиси? Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюзу указали на спасение от смерти в СНГ

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов. Если реформы удастся воплотить, ЕС начнет напоминать СНГ – Содружество Независимых Государств. Возможно, это его единственный путь к спасению. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат, замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации