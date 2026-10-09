Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
МГУ начал разработку орбитального телескопа для поиска внеземной жизни
Садовничий: МГУ начал разработку телескопа для поиска внеземной жизни
Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что ученые университета приступили к разработке уникального орбитального телескопа для поиска жизни на планетах за пределами Солнечной системы.
Московский государственный университет имени Ломоносова начал работу над созданием уникального аппарата для изучения экзопланет, рассказал ректор, передает ТАСС.
«Впереди у нас амбициозные планы. Наши специалисты приступили к созданию уникального орбитального телескопа. Он позволит определять наличие атмосферы у планет за пределами Солнечной системы. А где есть атмосфера – там есть вероятность существования жизни», – заявил Садовничий.
Ректор отметил лидирующие позиции вуза в космических исследованиях в ходе выступления на открытии международного фестиваля «Наука 0+», который в 2026 году посвящен юбилею полета первого человека в космос.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ученые впервые обнаружили атмосферу у каменистой экзопланеты.
Весной специалисты оценили шансы найти жизнь на экзопланете TRAPPIST-1e.
В прошлом году Садовничий анонсировал запуск телескопа МГУ для поиска обитаемых миров.