Садовничий анонсировал запуск телескопа МГУ, способного вести поиски обитаемых миров

Садовничий: Новый телескоп МГУ позволит вести поиски обитаемых миров

Tекст: Мария Иванова

Космический телескоп, который Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова планирует запустить к 2030 году вместе с организациями-партнерами, позволит вести детальные поиски потенциально обитаемых миров, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий, передает ТАСС.

Он отметил: «К 2030 году мы [совместно с рядом организаций-партнеров] планируем запуск телескопа для изучения свойств экзопланет и поиска признаков жизни во вселенной. Он станет самым мощным свободным телескопом своего класса и позволит проводить детальные исследования потенциально обитаемых миров».

Садовничий уточнил, что в рамках этого проекта МГУ наладил сотрудничество с Университетом Султана Кабуса из Омана: в мае был подписан протокол о создании совместной космической обсерватории для изучения экзопланет. В сентябре также было заключено соглашение с Ассоциацией арабских университетов о создании Российско-арабского консорциума университетов по проекту обсерватории.

Глава МГУ подчеркнул, что это первые шаги в реализации новой международной научной инициативы, которая может по масштабу сравняться с сотрудничеством в рамках Международной космической станции. По его словам, уникальность проекта заключается в том, что столь амбициозную задачу впервые ставят именно университеты, а не межгосударственные агентства.

