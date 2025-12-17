Садовничий анонсировал запуск телескопа МГУ, способного вести поиски обитаемых миров

Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?2 комментария
Садовничий: Новый телескоп МГУ позволит вести поиски обитаемых миров
Космический телескоп, который МГУ планирует запустить к 2030 году, будет самым мощным свободным инструментом для изучения экзопланет и поиска жизни, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.
Космический телескоп, который Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова планирует запустить к 2030 году вместе с организациями-партнерами, позволит вести детальные поиски потенциально обитаемых миров, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий, передает ТАСС.
Он отметил: «К 2030 году мы [совместно с рядом организаций-партнеров] планируем запуск телескопа для изучения свойств экзопланет и поиска признаков жизни во вселенной. Он станет самым мощным свободным телескопом своего класса и позволит проводить детальные исследования потенциально обитаемых миров».
Садовничий уточнил, что в рамках этого проекта МГУ наладил сотрудничество с Университетом Султана Кабуса из Омана: в мае был подписан протокол о создании совместной космической обсерватории для изучения экзопланет. В сентябре также было заключено соглашение с Ассоциацией арабских университетов о создании Российско-арабского консорциума университетов по проекту обсерватории.
Глава МГУ подчеркнул, что это первые шаги в реализации новой международной научной инициативы, которая может по масштабу сравняться с сотрудничеством в рамках Международной космической станции. По его словам, уникальность проекта заключается в том, что столь амбициозную задачу впервые ставят именно университеты, а не межгосударственные агентства.
Ученые нашли планеты, чьи условия для жизни могут быть лучше земных.