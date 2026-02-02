Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?11 комментариев
Венгрия потребовала через Суд ЕС отменить запрет на энергоносители из России
Сийярто: Венгрия потребовала через Суд ЕС отменить запрет на энергоносители из России
Венгрия подала иск в Суд ЕС против введенного Евросоюзом запрета на поставки энергоносителей из России.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны немедленно направило требование об отмене решения Совета ЕС, передает ТАСС.
«Этот иск должен быть рассмотрен», – говорится в заявлении Сийярто, которое распространил венгерский МИД. По его словам, Совет ЕС не имел права принимать санкционные меры большинством голосов, а должен был действовать на основе консенсуса. Сийярто подчеркнул, что Еврокомиссия «замаскировала эту меру под торговую политику», зная о возражениях Венгрии и Словакии.
Министр также отметил, что базовые документы Евросоюза предусматривают право каждого государства самостоятельно определять свою энергетическую политику и выбирать поставщиков. Он напомнил о действующем «принципе энергетической солидарности», согласно которому энергоснабжение стран ЕС должно быть безопасным, а решение Брюсселя нарушает это правило, по крайней мере для Венгрии.
Напомним, Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года.
Ранее в ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России.