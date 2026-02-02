Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?11 комментариев
Путин заявил о крепкой ресурсной базе химической отрасли России
Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для успешного развития химической промышленности, заявил президент Владимир Путин.
Он подчеркнул, что страна располагает мощной ресурсно-сырьевой базой, которая позволяет запускать современные производства, передает РИА «Новости».
«Наша задача – чтобы химическая промышленность России уверенно развивалась, чтобы на нашей мощной ресурсно-сырьевой базе появлялись успешно работающие современные производства... Ресурсов у нас достаточно, как известно. Сырьевая база хорошая. Нужно, чтобы все это у нас работало», – отметил глава государства на совещании по вопросам развития отрасли.
Ранее Путин призвал к координации для развития химической промышленности.
В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина по химической промышленности.