    Куда двинется российская армия после Красноармейска
    Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и Аляской
    Британский министр пригрозил российскому подводному флоту в Атлантике
    Пранкер Лексус привел правила защиты от мошенников
    Лавров сообщил, как понимать призывы Киева к прекращению огня
    Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград
    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания
    Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе Красноармейска
    В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США развивают наркокапитализм

    Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

    11597 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    6 комментариев
    27 октября 2025, 02:09 • Новости дня

    Забор на восточной границе Финляндии стал достопримечательностью

    Tекст: Ирма Каплан

    У заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

    Заграждение на восточной границе Финляндии в Юго-Восточном регионе стало новой точкой притяжения для туристов. Поток желающих сфотографироваться у ограды заметно вырос, особенно среди иностранных туристов, и многие из них заходят в запрещенную зону без разрешения, пишет портал Yle.

    Такие случаи фиксирует автоматизированная система наблюдения, и пограничная служба рассматривает визиты как мелкое нарушение государственной границы, за что предусмотрен штраф.

    По словам начальника пограничного поста Вайниккала Юсси Пеккала, за лето 2025 года зафиксировано более 50 таких инцидентов – число выросло на треть по сравнению с летом 2024 года. Подобные нарушения отмечали также в Северной Карелии, Кайнуу и Лапландии.

    «По дороге Хииваниементие можно свободно передвигаться, но на поле заходить нельзя, так как это уже пограничная зона», – объяснил он.

    Пеккала отметил, что ширина запретной зоны может значительно различаться и перед посещением границы стоит проверить ее положение на сервисе Национальной земельной службы Финляндии, поскольку в большинстве зарубежных карт она не отмечена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, курорт в финском городе Иматра, ранее активно посещаемый российскими туристами, оказался в сложной финансовой ситуации после закрытия границы с Россией. Финляндия осталась без российских лесоматериалов, что привело к серьезным проблемам в строительной и промышленной отраслях.

    Экономика юго-восточной части страны подверглась коллапсу из-за прекращения сотрудничества с Россией.

    26 октября 2025, 10:06 • Новости дня
    Британский министр пригрозил российскому подводному флоту в Атлантике
    Британский министр пригрозил российскому подводному флоту в Атлантике
    @ ANDY RAIN/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Британии Джон Хили сообщил о мерах контроля и слежке британских военных за подводными лодками России, подчеркнув необходимость противодействия вызовам, сообщает Би-би-си.

    Министр обороны Британии Джон Хили выступил с предупреждением в адрес российского подводного флота, передает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си. «Россия бросает нам вызов, она испытывает нас, она наблюдает за нами», – заявил Хили, добавив, что британское военное ведомство не только следит, но и «охотится» за российскими подлодками.

    Москва неоднократно выражала обеспокоенность повышенной активностью сил НАТО у своих границ. Альянс объясняет наращивание военного присутствия необходимостью сдерживать возможную угрозу, однако в Кремле заявляют, что действия Запада не останутся без внимания.

    Российская сторона подчеркивает мирный характер своей внешней политики и открытость к диалогу, но лишь при условии равноправия. Власти России последовательно указывают, что дальнейшая милитаризация Европы со стороны Запада ведет к росту напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский флот заявил о перехвате российской подлодки у берегов Франции. В ВМФ России опровергли сообщения о задержании подлодки «Краснодар» в Ла-Манше. Пресс-служба Черноморского флота разъяснила, что подлодка «Новороссийск» проходит Ла-Манш в надводном положении и строго по международным нормам.

    Комментарии (27)
    26 октября 2025, 09:52 • Новости дня
    Герасимов сообщил о рекордном полете ракеты «Буревестник»
    Герасимов сообщил о рекордном полете ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» успешно преодолела 14 тыс. километров во время испытательного полета, продолжавшегося около 15 часов, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину.

    Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении испытательного полета крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», сообщает РИА «Новости». По словам Герасимова, испытание состоялось 21 октября. Он сообщил, что основное отличие нынешних испытаний от предыдущих заключалось в осуществлении многочасового полета, за который ракета преодолела дистанцию в 14 тыс. километров, и подчеркнул: «Это не предел».

    Герасимов отметил, что вся дистанция была покрыта за счет работы ядерной силовой установки. Полет, по его данным, продолжался около 15 часов. Он также сообщил, что тактико-технические характеристики «Буревестника» позволяют использовать его с гарантированной точностью для поражения высокозащищенных целей на любых расстояниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России сообщил о пусках всех трех компонентов ядерных сил. Президент поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник». Глава государства отметил достижение задач по испытаниям ракеты «Буревестник».

    Комментарии (53)
    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 15:57 • Новости дня
    Появилось видео горящего поезда с техникой ВСУ в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    «Герани» поразили поезд с техникой ВСУ в Сумской области, горящий состав попал на видео, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России атаковали поезд, перевозивший вооружение и военную технику для ВСУ, на территории Сумской области. Удар был нанесен в районе села Черноплатово с помощью дронов-камикадзе типа «Герань», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    Как отмечается в публикации, после атаки на поезде вспыхнул пожар – загорелись локомотив и два вагона.

    Отмечается, что удар был нанесен новым видом «Гераней», оснащенных камерами и элементами искусственного интеллекта, что позволило беспилотникам не только зафиксировать момент атаки, но и уклониться от вертолетов Ми-8, которые сопровождали поезд.

    Ранее ВС России нанесли удары по объектам энергетики и железнодорожному составу, который использовался для перевозки вооружения и техники в Донбасс.

    Подполье заявило о разрушении складов, ангаров, железнодорожных узлов и других объектов инфраструктуры в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

    В Черниговской области был уничтожен объект критической инфраструктуры.

    Комментарии (5)
    26 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    Пранкер Лексус привел правила защиты от мошенников
    Пранкер Лексус привел правила защиты от мошенников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пранкер Лексус (Алексей Столяров) дал рекомендации по информационной гигиене, подчеркнув важность использования кодовых слов и отказа от передачи личных данных дистанционно.

    Правила «информационной гигиены», которые помогут защититься от мошенников, перечислил пранкер Лексус (Алексей Столяров) в беседе с ТАСС. По его словам, важно быть особенно внимательными к телефонным звонкам и помнить, что каждый контакт может представлять потенциальную угрозу. Столяров советует избегать обсуждения деликатных тем дистанционно и использовать заранее придуманные офлайн-пароли для идентификации собеседника в личной встрече.

    «Первое правило, конечно же, что каждый звонок сейчас – это потенциальная угроза, это потенциальный риск. Во-вторых, многие деликатные вещи не стоит обсуждать дистанционно. И я думаю, что сейчас очень важно создать какие-то определенные офлайн-слова, офлайн-пароли, которые можно использовать только в частной беседе. Это, наверное, спасет ситуацию», – подчеркнул Лексус.

    Он добавил, что мошенники активно используют современные технологии: мессенджеры и искусственный интеллект позволяют злоумышленникам строить более убедительные легенды, а сами атаки стали более точечными и персонализированными. По данным пранкера, злоумышленники тщательно изучают потенциальных жертв, собирая подробную информацию о частной жизни и окружении.

    Таким образом, Лексус считает, что настороженность, продуманная коммуникация и строгое следование правилам информационной безопасности помогут минимизировать риски столкновения с мошенниками. Способы атаки развиваются, поэтому пользователям важно регулярно обновлять свои навыки защиты и не терять бдительность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством. МВД пояснило, как необходимо выводить жертву из-под влияния мошенников. Мошенники использовали несуществующий сервис Yandex Delivery для кражи данных граждан.

    Комментарии (5)
    26 октября 2025, 16:11 • Новости дня
    На Западе оценили способности российской ракеты «Буревестник»

    Reuters: «Буревестник» способен зависнуть на несколько дней перед ударом по цели

    На Западе оценили способности российской ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ракета «Буревестник» отличается необычной ядерной установкой, позволяющей ей находиться в воздухе несколько суток перед нанесением удара по цели, передает Reuters.

    Западное издание Reuters отметило уникальные возможности российской ракеты «Буревестник», передает Lenta.ru. По информации агентства, ракету снабдили особой ядерной двигательной установкой, что отличает ее от всех аналогов с традиционными моторами.

    Именно такая конструкция позволяет «Буревестнику» не только лететь значительно дольше, но и буквально зависать в воздухе на протяжении нескольких суток, прежде чем выбрать момент для поражения цели, пишет издание.

    Ранее начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, которая преодолела 14 тыс. километров за 15 часов.

    Президент России Владимир Путин поручил определить возможные способы применения ракеты.

    Путин заявил, что важнейшие задачи по испытаниям ракеты «Буревестник» завершены, теперь началась подготовка к ее постановке на боевое дежурство.

    Комментарии (14)
    26 октября 2025, 16:53 • Новости дня
    Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград

    Президент Литвы Науседа призвал ограничить транзит в Калининград из-за метеозондов

    Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа предложил долгосрочно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград, сообщила пресс-служба литовского президента.

    В связи с повторяющимися случаями запуска метеозондов с контрабандой президент Литвы предложил рассмотреть идею ограничения транзита в Калининград и закрытия границы с Белоруссией, передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы президента отмечается, что правительство Литвы в ближайшие дни должно представить варианты ответных мер.

    По данным портала Delfi, днем ранее глава государства объявил о созыве межведомственного совещания 28 октября после повторяющихся случаев запуска метеозондов в воздушное пространство страны. На текущей неделе аэропорты Литвы трижды временно прекращали работу из-за проникновения метеозондов, которые, по версии литовской стороны, запускались с территории Белоруссии для незаконной перевозки товаров. В рамках расследования задержаны четверо подозреваемых.

    Ранее литовские власти приостановили работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией после обнаружения метеозондов.

    Аэропорты Вильнюса и Каунаса ранее останавливали работу из-за появления метеозондов в воздушном пространстве.

    В ночь на субботу в Литву залетели около 90 метеозондов со стороны Белоруссии, неделей ранее их было около 200.

    Комментарии (10)
    26 октября 2025, 09:32 • Новости дня
    Путин рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
    Путин рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин отметил уникальность ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, подчеркивая, что такие вооружения отсутствуют у других государств.

    По словам российского лидера, Россия завершила испытания крылатых ракет «Буревестник», обладающих неограниченной дальностью благодаря ядерной энергетической установке, передает РИА «Новости». Путин в ходе совещания с командующими подтвердил уникальность разработанного изделия: «Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет», – заявил президент.

    По словам главы государства, ему докладывали результаты испытаний как представители промышленности, так и Министерства обороны. Обсуждение состоялось при участии военного командования, задействованного в специальной военной операции.

    Также Путин напомнил, что на этой неделе российские военные провели тренировку стратегических наступательных сил, в рамках которой были проведены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегического ядерного оружия и испытания новых видов вооружений, включая «Буревестник».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» изменила стратегический баланс в мире. В Китае заявили, что появление «Буревестника» влияет на расстановку сил в области ядерного баланса. Кремль не раскрыл сроки проведения испытания новой ракеты.

    Комментарии (42)
    26 октября 2025, 16:10 • Новости дня
    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания

    Военный эксперт Анпилогов: Факт существования «Буревестника» заставит США пересмотреть принципы обороны

    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Буревестник» меняет правила ядерного сдерживания. Если раньше США выстраивали оборону вокруг потенциального удара со стороны Северного полюса, то теперь им придется выстраивать полноценную круговую оборону, что значительно отразится на их военных расходах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    «Завершение испытаний «Буревестника» станет важной вехой в истории модернизации российских вооружений. К сожалению, мы не располагаем большим количеством данных о новой ракете, однако даже те осколки данных, с которыми ознакомлена общественность, указывают на то, что речь идет о прорывной разработке», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Буревестник» оснащен ядерным турбореактивным двигателем, что значительно повышает технические и боевые характеристики ракеты. Подобное решение формирует важную особенность модели: она не нуждается в химическом топливе. Соответственно, дальность ее полета и время пребывания в воздухе не определяется ресурсами двигателя», – акцентирует он.

    «Что это означает на практике? Самое главное – ракета обладает неимоверным потенциалом в плане достижения той или иной цели. В рамках испытаний боеприпас преодолел около 14 тыс. км. Но это не конечная цифра. Итоговый порог, скорее всего, значительно превышает указанный показатель. Теоретически «Буревестник» способен обогнуть Землю», – продолжает собеседник.

    «Кроме того, подобный двигатель позволяет ракете приближаться к цели с любого направления. Это очень важно в контексте ядерного сдерживания США. Американская система обороны заточена на перехват боеприпасов, двигающихся со стороны Северного полюса. Долгое время это был самый эффективный маршрут потенциальной атаки Штатов», – добавляет эксперт.

    «Но теперь «Буревестник» значительным образом изменяет статус-кво. Сам факт его существования способен вынудить США начать строить круговую систему обороны, что встанет Вашингтону «в копеечку». Но выстроить необходимую инфраструктуру мало, ведь ее еще нужно содержать. То есть расходы Америки рискуют увеличиться в разы», – поясняет он.

    «Еще одна значимая деталь: «Буревестник» представляет собой крылатую ракету. Особенность подобных боеприпасов заключается в том, что они достигают цели на крайне малых высотах. Это ставило перед классическими вооружениями целый ряд проблем. В первую очередь – им было необходимо преодолевать высокую плотность воздуха», – говорит собеседник.

    «В таких условиях при маневрах обычная ракета расходует колоссальные объемы топлива, что негативно сказывается на ее дальности. С «Буревестником» этот вопрос снимается автоматически. Кроме того, его конструкция подразумевает возможности развития сверхзвуковой скорости – а значит, и при движении на малых высотах системы ПВО и ПРО не смогут на него среагировать», – уточнил эксперт.

    «Сейчас необходимо дождаться, когда «Буревестник» сможет встать на полноценное боевое дежурство. В настоящий момент крайним сроком называют 2027 год. Это достаточно быстро. Что касается способа базирования, то, на мой взгляд, он будет сухопутным. Ракету могут разместить как на пусковых установках, так и в ж/д формате», – заключил Анпилогов.

    Ранее Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, боеприпас представляет собой уникальную технологию, не имеющую аналогов в мире. «Когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что эта цель хорошая и достойная, но в исторической, ближайшей перспективе нереализуемая», – напомнил президент.

    Более подробно о характеристиках новой ракеты рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он уточнил, что испытания были проведены на этой неделе – 21 октября. Боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой, что делает его вооружением с неограниченной дальностью поражения.

    В ходе текущих испытаний ракета пролетела 14 тыс. км. Таким образом она находилась в воздухе около 15 часов. Тем не менее, по словам Герасимова, эти показатели «не предел» возможностей новинки. Примечательно, что в ходе тестирования боеприпас выполнил все запланированные вертикальные и горизонтальные маневры.

    В то же время, как отметил Путин, впереди специалистов ждет большая работа по принятию ракеты на боевое дежурство. Президент подчеркнул, что тренировка стратегических наступательных сил, которая прошла на этой неделе, подтвердила надежность ядерного щита России и способность обеспечить безопасность страны «в полном объеме».

    Комментарии (32)
    26 октября 2025, 21:47 • Новости дня
    Лавров объяснил контроль Россией территорий вне Донбасса

    Лавров заявил о необходимости буферной зоны вне Донбасса и Новороссии

    Tекст: Вера Басилая

    России требуется создание буферной зоны, поэтому контроль осуществляется и над территориями, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Россия уже контролирует территории, находящиеся вне Донбасса и Новороссии, об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг», передает ТАСС.

    «Я считаю, неуместно, когда люди спрашивают о том, когда закончится война, когда мы собираемся остановиться, когда мы вернем Запорожье?», – отметил Лавров.

    По словам главы МИДа, основной причиной контроля таких территорий является безопасность России. «Нам необходима буферная зона», – заявил Лавров, отметив, что создание такой зоны продиктовано актуальными условиями безопасности для страны.

    Ранее Лавров заявил, что для Москвы в конфликте на Украине важны люди, а не территории.

    Дипломат Константин Долгов предрек Киеву новые территориальные потери.

    Комментарии (8)
    26 октября 2025, 13:02 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ

    ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики и железнодорожному составу, использовавшемуся для перевозки вооружения и техники ВСУ в Донбасс, сообщило Министерство обороны России.

    ВС России поразили объекты инфраструктуры противника и железнодорожный состав, осуществлявший транспортировку вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Минобороны отметило, что удары были нанесены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии. Кроме того, были атакованы цеха по производству дальнобойных беспилотников, место их запуска, склад безэкипажных катеров и пункты временной дислокации украинских формирований в 147 районах.

    Российские войска группы «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области. Отмечается, что с украинской стороны потери превысили 190 военнослужащих, также уничтожены четыре бронированные машины, девять автомобилей и четыре склада материальных средств.

    На Харьковском направлении под удар попали тяжелая механизированная бригада и бригада теробороны ВСУ в районах Волчанска и Бологовки. В результате потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение трем механизированным, штурмовой бригадам, а также бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии ВСУ в Донецкой народной республике. Противник потерял более 240 человек личного состава, танк, два американских бронетранспортера М113, девять бронированных машин, 17 автомобилей, четыре орудия, четыре станции РЭБ и склад горючего.

    Войска группы «Центр» заняли новые позиции, нанеся тяжелые потери ВСУ. Уничтожены до 505 украинских военнослужащих, три бронемашины «Казак», девять автомобилей и склад боеприпасов. Удары пришлись по скоплениям украинских частей в Донецкой и Днепропетровской областях.

    Группировка «Восток» также продвинулась вглубь обороны противника, уничтожив до 300 бойцов ВСУ, четыре бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и укрепленные склады на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Еще до 50 военнослужащих, две бронированные машины и техника были уничтожены при ударах по горно-штурмовой бригаде ВСУ в Запорожской области.

    Средствами ПВО России сбито три управляемые авиационные бомбы и 116 беспилотников самолетного типа. С начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета и 92 575 беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого ликвидированы 633 зенитных комплекса, 25 693 танка и другой бронетехники, 1607 реактивных систем залпового огня, 30 799 орудий артиллерии и минометов, а также 44 923 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Ранее подполье заявило о разрушении складов, ангаров, железнодорожных узлов и объектов инфраструктуры в результате ударов по Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Киевской областям.

    В Черниговской области был уничтожен объект критической инфраструктуры.

    Комментарии (4)
    26 октября 2025, 16:21 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали санкции США против России

    Песков заявил о готовности восстанавливать отношения с США несмотря на санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на очередные санкции со стороны Соединенных Штатов, Москва не отказывается от попыток восстановить отношения, считая приоритетом собственные интересы в диалоге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, введение новых санкций США осложняет восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном, однако Россия не собирается отказываться от попыток наладить диалог, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что несмотря на свои особенности и нюансы, власти России намерены ориентироваться на собственные интересы, а одной из ключевых задач называют выстраивание добрых отношений со всеми странами, включая США.

    «Санкции действительно нанесли вред перспективам реанимации наших отношений. Но это не значит, что мы должны отказываться от этих устремлений. Мы должны делать то, что выгодно нам», – заявил Песков.

    Кроме того, представитель Кремля отметил, что Москва выстраивает отношения с США исключительно исходя из собственных интересов. По его словам, на фоне появления множества новых вопросов в международной повестке с приходом Дональда Трампа, только важные для России темы обязательно будут оставаться приоритетом.

    Ранее власти США подготовили новый пакет санкций, который может затронуть банковский сектор и нефтяную инфраструктуру России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции США оказывают незначительное влияние на экономику страны.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Комментарии (16)
    26 октября 2025, 13:20 • Новости дня
    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени

    Военный аналитик Онуфриенко: В Красноармейско-Димитровской агломерации ситуация для ВСУ крайне плачевна

    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ситуации в районе Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации несколько отличаются, однако на обоих участках ВСУ испытывают колоссальные проблемы с логистикой. Подобное положение дел превращает их уход с позиций лишь в вопрос времени, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о текущей ситуации на фронте.

    «На текущий момент российская армия штурмует четыре крупных района: Купянский, Северский, Константиновский и Красноармейский (Покровский). Все они имеют принципиальную важность для развития дальнейшего продвижения войск, но на каждом из них имеется своя специфика ведения боев», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В районе Купянска в настоящее время наши солдаты уверенно чувствуют себя в той части города, которая лежит на западном берегу реки Оскол. Здесь уже имеются серьезные успехи, особенно в рамках столкновений, которые ведутся ближе к Соболевке. Несколько иное положение дел в восточных кварталах», – акцентирует он.

    «Там ВСУ до сих пор сохраняют значительное присутствие. Их группировка опирается на крупный укрепрайон Купянск-Узловой. На его территории большое число зданий, к штурму которых мы еще не приступали. Соответственно, на восточном берегу у противника сохраняются пути снабжения», – поясняет эксперт.

    «Но все же логистика значительно затруднена. Судя по всему, у ВСУ не хватит сил для того, чтобы продолжать удерживать оборону занятых территорий. Поэтому уже в ближайшее время стоит ожидать полной зачистки города. Что касается Красноармейско-Димитровской агломерации, то здесь ситуация для украинской армии крайне плачевна», – продолжает собеседник.

    «ВСУ надеялись не допустить катастрофичное развитие событий путем обороны Родинского. Но все же основные части противника из этого населенного пункта были выбиты. Соответственно, Киев потерял возможность использовать его в качестве «отвлекающего маневра» для наших основных сил», – напоминает он.

    «Между тем единственные дороги, связывавшие местную группировку с тылом, к текущему моменту уже перерезаны. Имеются лишь несколько «щелей», через которые теоретически можно что-либо доставить, но все же полноценным логистическим каналом назвать их нельзя. Фактически несколько тысяч представителей ВСУ оказались взаперти. Выхода у них два: либо начинать согласовывать сдачу постов, либо пасть в ходе штурма», – заключил Онуфриенко.

    Ранее группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце, охватывающим два населенных пункта, оказался 31 батальон украинской армии. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Он также доложил, что под контроль взято более 70% территорий Волчанска.

    Кроме того, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Сообщается, что штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии сумели удержать переправы ВСУ через реку Оскол южнее населенного пункта. В то же время силами подразделений осуществляется операция по освобождению Ямполя.

    Путин заметил, что заблокированный противник «будет пытаться деблокировать свои группировки извне и изнутри». «И напрямую деблокировать, и с помощью действий в ближайших районах создать условия для блокации. И в этой связи я к вам сюда и приехал, для того, чтобы послушать, прежде всего, мнение командующих группировками», – сказал президент.

    Говоря о результатах российской армии в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, Путин отметил, что в ходе боевой работы по зачистке этих территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и принять меры для эвакуации людей в безопасные районы. Он также добавил, что армии необходимо обеспечить необходимые меры по сдаче в плен украинских военнослужащих, желающих сложить оружие.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск
    Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к российским военным за успешное окружение Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации, выделив храбрость солдат.

    По его словам, успехи российских войск по окружению Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации стали возможны благодаря героизму солдат, передает РИА «Новости». Путин во время совещания с командующими группировками, задействованными в спецоперации на Украине, отметил скрупулезную работу командования и штабов на разных уровнях и, кроме личных заслуг военных, подчеркнул вклад руководителей в достижение результатов.

    Российский лидер перед лицом командиров заявил: «Хочу поздравить весь личный состав объединенной группировки войск с этими результатами. Вместе с тем, как было уже отмечено, впереди предстоит большая сложная работа».

    В ходе визита в пункт управления объединенной группировки Путин отдельно обратил внимание на трудности украинских солдат, которые проявляют готовность сдаваться в плен, но сталкиваются с угрозой расправы своими же сослуживцами. Он указал: «В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих – тех, которые, конечно, пожелают это сделать».

    Путин объяснил, что, по данным российских военных, сдаваться в плен украинским солдатам сложно из-за стрельбы в спину и применения дронов против тех, кто пытается сложить оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили порядка 70% Купянска в Харьковской области. Киев усилил Купянское направление штурмовыми отрядами из заключенных. Солдаты ВСУ отказались выполнять боевые задачи под Купянском.

    Комментарии (10)
    26 октября 2025, 12:23 • Новости дня
    Le Figaro: Полиция задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра

    Le Figaro: Полиция задержала в Париже двух подозреваемых в краже из Лувра

    Le Figaro: Полиция задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра
    @ Benoit Tessier/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Вечером в субботу полиция задержала двух человек по делу об ограблении Лувра, один из которых пытался вылететь в Алжир, сообщила газета Le Figaro.

    Полиция Франции задержала двух человек, подозреваемых в причастности к ограблению Лувра. Один из задержанных был схвачен в международном аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль в Париже во время попытки покинуть Францию и направиться в Алжир. передает ТАСС.

    Второго подозреваемого оперативники нашли и задержали в департаменте Сен-Сен-Дени на севере французской столицы.

    По данным газеты Le Figaro, полицейские продолжают разыскивать еще двух причастных к преступлению, а также восемь предметов искусства, похищенных из музея.

    Ранее часть драгоценностей Лувра передана под надзор Центробанка Франции. Полиция опубликовала кадры побега грабителей из Лувра.

    Следствие нашло ДНК злоумышленников на экспонатах музея.

    Французские правоохранители обнаружили рядом с Лувром инструменты грабителей и желтый жилет.

    Ущерб от ограбления Лувра, произошедшего 19 октября, составил 88 млн евро.

    Комментарии (4)
    26 октября 2025, 18:06 • Новости дня
    Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и Аляской
    Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и Аляской
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о дискуссии вокруг проекта тоннеля между Россией и Аляской.

    Дмитриев заявил о дискуссии вокруг проекта тоннеля между Россией и Аляской, передает РИА «Новости».

    По его словам, в документах, связанных с убийством Кеннеди, упоминается идея так называемого Моста мира Кеннеди и Хрущева между странами.

    «А это, между прочим, тема, которую сейчас обсуждают – соединить Россию и Аляску тоннелем», – подчеркнул Дмитриев во время встречи с членом Палаты представителей США Анной Паулиной Луной.

    Ранее американский эксперт по железнодорожным перевозкам Скотт Спенсер заявил, что строительство железнодорожного тоннеля под Беринговым проливом принесло бы значительную экономическую выгоду.

    Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев объявил конкурс на лучшее видео, посвященное тоннелю между Россией и США, созданное с помощью искусственного интеллекта.

    Кирилл Дмитриев также заявил, что строительство тоннеля между Аляской и Чукоткой можно реализовать менее чем за восемь лет при бюджете до 8 млрд долларов.

    Комментарии (29)
