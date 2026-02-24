Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.13 комментариев
Гатилов предупредил об эффекте домино из-за ядерных испытаний США
Отмена Соединенными Штатами моратория на проведение ядерных испытаний может привести к цепной реакции среди других стран, заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
Он отметил, что действия администрации США, включая распоряжения президента Дональда Трампа от октября 2025 года о возобновлении ядерных испытаний, усиливают сомнения относительно вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает ТАСС.
«Предупреждаем, что выход США из своего национального моратория искусственно спровоцирует эффект домино, и ответственность за это целиком ляжет на Вашингтон», – заявил Гатилов во время сессии Конференции ООН по разоружению.
Напомним, Госдеп подтвердил планы США возобновить ядерные испытания.