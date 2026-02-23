23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.15 комментариев
Швейцария объявила о готовности принять новые переговоры по Украине
МИД Швейцарии подтвердил готовность Женевы принять новые переговоры по Украине
Официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо сообщил о готовности Женевы вновь принять переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию ситуации.
Швейцария и Женева остаются доступны для проведения дальнейших переговоров по урегулированию ситуации на Украине, если США, Россия и Украина примут совместное решение продолжить диалог на этой площадке, заявил официальный представитель швейцарского МИД Николя Бидо.
Бидо подчеркнул: «После недавних переговоров в Женеве федеральное министерство иностранных дел находится в тесном контакте с властями США, России и Украины. Швейцария, и Женева в частности, остаются в распоряжении трех сторон, если они совместно примут решение продолжать переговоры здесь», передает РИА «Новости».
В Женеве 17-18 февраля прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины по вопросам украинского урегулирования. Российскую делегацию на этих встречах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров Мединский заявил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми, а также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
19 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что следующий этап переговоров по урегулированию ситуации на Украине планируется провести в Швейцарии.
Между тем 20 февраля российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Берн больше не может считаться беспристрастным посредником в урегулировании украинского конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сроки следующей встречи по переговорам с США и Украиной пока не определены.