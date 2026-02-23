Швейцария объявила о готовности принять новые переговоры по Украине

МИД Швейцарии подтвердил готовность Женевы принять новые переговоры по Украине

Tекст: Мария Иванова

Швейцария и Женева остаются доступны для проведения дальнейших переговоров по урегулированию ситуации на Украине, если США, Россия и Украина примут совместное решение продолжить диалог на этой площадке, заявил официальный представитель швейцарского МИД Николя Бидо.

Бидо подчеркнул: «После недавних переговоров в Женеве федеральное министерство иностранных дел находится в тесном контакте с властями США, России и Украины. Швейцария, и Женева в частности, остаются в распоряжении трех сторон, если они совместно примут решение продолжать переговоры здесь», передает РИА «Новости».

В Женеве 17-18 февраля прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины по вопросам украинского урегулирования. Российскую делегацию на этих встречах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров Мединский заявил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми, а также анонсировал новую встречу в ближайшее время.

19 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что следующий этап переговоров по урегулированию ситуации на Украине планируется провести в Швейцарии.

Между тем 20 февраля российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Берн больше не может считаться беспристрастным посредником в урегулировании украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сроки следующей встречи по переговорам с США и Украиной пока не определены.