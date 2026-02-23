23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.14 комментариев
ВСУ потеряли около двух рот на границе Запорожской и Днепропетровской областей
Около двух рот личного состава элитных подразделений ВСУ погибли на рубеже между Запорожской и Днепропетровской областями.
Потери понесли три штурмовые бригады – 95-я, 92-я, 82-я, а также полки «Волки да Винчи» и «Скала» в зоне от Воздвижевки и Любицкого до Покровского, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Основные потери личного состава ВСУ были вызваны ударами корректируемых авиационных бомб ФАБ, беспилотных летательных аппаратов и артиллерии, уточнил собеседник агентства.
«95-я, 92-я, 82-я штурмовые бригады ВСУ, а также полки «Волки да Винчи» и «Скала» за три дня понесли большие потери на рубеже от Воздвижевки и Любицкого в Запорожской области до Покровского в Днепропетровской области. Всего – около двух рот личного состава», – сообщил источник.
Ранее ВС России уничтожили бойцов полка ВСУ «Шквал» в тылу Днепропетровской области.