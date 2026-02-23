23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.2 комментария
Путин: Россия сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость
В Кремле в День защитника Отечества президент Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России, отметив борьбу страны за справедливость.
Путин заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость, передает ТАСС.
Его слова прозвучали во время церемонии вручения государственных наград Героям России, которая прошла в Представительском кабинете Кремля.
«Россия сражается за свое будущее, за независимость, за правду и справедливость», – сказал глава государства. На церемонии присутствовали также министр обороны Андрей Белоусов и другие высокопоставленные лица.
В числе награжденных оказались генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, полковник Вячеслав Веденин, подполковник Инал Гериев, старший лейтенант Сергей Каримов, генерал-майор Евгений Ковылин, лейтенант Михаил Король, старший лейтенант Владимир Силенко.
Высшего звания также удостоились полковник Александр Фабричнов и старший лейтенант Василь Ямалетдинов. Орденами Мужества были награждены подполковник Николай Нетесов и полковник Александр Рукосуев.
Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества.
Путин заявил о необходимости ускорить разработку новых видов вооружений, а также отметил задачу по усилению ядерной триады. Глава государства подчеркнул важность развития вооруженных сил с учетом боевого опыта спецоперации на Украине.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с праздником и отметил их мужество и профессионализм при выполнении задач в зоне спецоперации на Украине.