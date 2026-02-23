Польша захотела стать хабом по восстановлению Украины

Tекст: Валерия Городецкая

Он напомнил, что Польша уже выступает главным маршрутом для 90% вооружения, поставляемого Киеву, передает РИА «Новости».

«Почему Польша не должна стремиться быть центром восстановления Украины?», – заявил Чажастый. Он подчеркнул, что необходимо думать о будущем, поскольку конфликт рано или поздно завершится.

По словам спикера сейма, Варшава намерена учитывать в отношениях с Киевом не только экономические интересы, но и вопросы, важные для польской стороны. В частности, Чажастый отметил значимость темы эксгумации жертв Волынской резни, подчеркнув, что эти интересы будут четко сформулированы.

Ранее Польша выразила недовольство тем, что ее не пригласили на переговоры по возможному мирному соглашению на Украине.