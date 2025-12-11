Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или, как минимум, выгодоприобретателя.0 комментариев
Польша пожаловалась на неучастие в переговорах по Украине
Польша выразила недовольство тем, что ее не пригласили на переговоры по возможному мирному соглашению на Украине, сообщили СМИ.
Как передает Politico, на прошлой неделе в Лондоне встретились лидеры Великобритании, Франции, Германии и Украины для согласования позиций на фоне усилий Вашингтона по продвижению мирного процесса, но Польша снова не оказалась в числе приглашенных. Это уже второй подобный случай за последние два месяца – ранее Варшава не участвовала и в мирном саммите в Женеве 23 ноября.
Националистическая партия «Право и справедливость» публично обвинила либерального премьер-министра Дональда Туска в утрате позиций страны.
Сенатор Марек Пек в резкой форме заявил после лондонской встречи: «Отсутствие Польши в Лондоне – еще один пример некомпетентности Туска», назвав его «второсортным политиком в Европе». В самом польском правительстве отмечают, что подобные форматы переговоров часто меняются и «Польша не обязана присутствовать на всех из них», как заметил официальный представитель правительства Адам Шлапка.
Варшава указывает, что остается ключевым логистическим и военным партнером для Украины, принимает около одного 1 млн украинских беженцев и активно продвигает курс на перевооружение Европы. Польша также рассчитывает более чем удвоить численность своей армии до полумиллиона человек. Несмотря на это, реальный военный потенциал сейчас сдерживают проблемы с пополнением запасов вооружений и ограниченные возможности для новых поставок.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что европейские государства располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единому подходу с США.
Ранее лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил о грядущих серьезных потерях для Европы из-за конфликта на Украине.