В Уфе спасли двух подростков из упавшего лифта

МЧС: В Уфе лифт с двумя подростками упал в шахту и пробил трубу с горячей водой

Tекст: Валерия Городецкая

Как рассказали спасатели, кабина лифта сорвалась и оказалась ниже первого этажа, при этом повредила трубу горячего водоснабжения, передает РИА «Новости».

«Поступило сообщение об аварии лифта с двумя детьми в шахте ниже первого этажа. Ситуация осложнялась тем, что лифт при падении пробил трубу горячего водоснабжения, и в кабину начал поступать горячий пар», – сообщили в ведомстве.

В операции по эвакуации участвовали лифтеры и подразделение пожарно-спасательной части № 32. Пострадавших подростков оперативно извлекли из кабины и передали врачам, после осмотра их отпустили домой. Врачи не выявили угрозы их жизни и здоровью.

В июне в Махачкале после падения лифта госпитализировали пять человек.

В прошлом году в Петербурге лифт с ребенком упал в шахту.