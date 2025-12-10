Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.15 комментариев
В Уфе спасли двух подростков из упавшего лифта
МЧС: В Уфе лифт с двумя подростками упал в шахту и пробил трубу с горячей водой
Двух 15-летних подростков спасли из лифта, который упал в шахту многоэтажного дома на улице Ахметова в Уфе, сообщило ГУ МЧС Башкирии.
Как рассказали спасатели, кабина лифта сорвалась и оказалась ниже первого этажа, при этом повредила трубу горячего водоснабжения, передает РИА «Новости».
«Поступило сообщение об аварии лифта с двумя детьми в шахте ниже первого этажа. Ситуация осложнялась тем, что лифт при падении пробил трубу горячего водоснабжения, и в кабину начал поступать горячий пар», – сообщили в ведомстве.
В операции по эвакуации участвовали лифтеры и подразделение пожарно-спасательной части № 32. Пострадавших подростков оперативно извлекли из кабины и передали врачам, после осмотра их отпустили домой. Врачи не выявили угрозы их жизни и здоровью.
