В Махачкале после падения лифта госпитализировали пять человек

Мерц назвал осознанную Европой ошибку

Мерц заявил о недооценке Европой «угроз со стороны России»

Tекст: Валерия Городецкая

Мерц подчеркнул, что теперь эта ошибка осознана, а «пути назад нет», передает РБК.

«Слишком долго мы в Германии отказывались слушать предупреждения наших балтийских соседей об империалистической политике России. Мы осознали эту ошибку. Пути назад нет. И поэтому я повторяю здесь еще раз: безопасность Литвы – это безопасность и Германии», – заявил он в ходе выступления перед Бундестагом в преддверии саммита НАТО.

Кроме того, Мерц пообещал сделать бундесвер самой сильной обычной армией Европы, чтобы отвечать ожиданиям партнеров и учитывать размеры, возможности и географическое положение страны. Канцлер подчеркнул, что Германия действует не для одолжения США, а руководствуясь собственными убеждениями, потому что Россия, по его словам, угрожает безопасности всего евроатлантического региона и может продолжить войну за пределами Украины.

Канцлер отметил, что в этих условиях Германия берет на себя особую ответственность за защиту восточных союзников НАТО. В апреле власти ФРГ ввели в эксплуатацию первое подразделение 45-й бригады бундесвера в Литве, которое насчитывает 150 солдат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы.

НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».