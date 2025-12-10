Макрон решил до конца своего срока запретить соцсети детям до 15 лет

Tекст: Вера Басилая

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах запретить доступ к социальным сетям для детей и подростков младше 15-16 лет до окончания своего мандата в 2027 году, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что «во всех социальных сетях будет внедрена проверка возраста, а лицам моложе 15-16 лет доступ будет запрещен». Макрон заверил, что соответствующий законопроект будет принят до завершения его президентского срока.

Правительство готовится представить этот законопроект в начале 2026 года и рассчитывает на его быстрое утверждение. Глава страны подчеркивает, что если Европейский союз не введет аналогичный запрет, Франция примет меры самостоятельно.

Ранее бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь выступал за запрет социальных сетей для детей младше 15 лет и ограничение доступа к ним в ночное время для подростков старшего возраста в рамках борьбы с интернет-зависимостью. В числе предлагаемых мер – сделать интернет-платформы менее привлекательными, например, переводить интерфейс в черно-белый режим после 30 минут использования.

Опасения за влияние соцсетей на молодежь разделяют и другие страны. С апреля в Австралии введен запрет на использование популярных платформ детьми младше 16 лет, а владельцам соцсетей, не удаляющим аккаунты несовершеннолетних, грозят штрафы до 50 млн. австралийских долларов. Франция, Испания, Греция, Дания, Индонезия и Турция также рассматривают введение жестких возрастных ограничений для пользователей социальных сетей.

Ранее технологическая компания в Австралии начала блокировать и удалять аккаунты несовершеннолетних в связи с запретом на использование социальных сетей подростками до шестнадцати лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон требовал блокировать соцсети за «политическую предвзятость».

Еврокомиссия оштрафовала X (бывший Twitter) на 120 млн евро за нарушение цифровых правил ЕС.

После этого Илон Маск предложил упразднить Евросоюз и вернуть странам суверенитет.

