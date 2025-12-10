  • Новость часаСилы ПВО уничтожили за три часа над регионами России более 35 дронов ВСУ
    Мерц стал худшим канцлером Германии после Гитлера
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    Решение России заставило Финляндию предложить особую экономическую зону на границе
    Сцены с Долиной сохранили в новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика»
    Посол Ирана сообщил о планах встречи Путина и Пезешкиана в Ашхабаде
    ФРС США снизила ставку федрезерва до 3,5 – 3,75% годовых
    Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам
    Литва потребовала от Белоруссии вернуть грузовики
    НАТО впервые применила «летающие радары» у арктических границ России
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    7 комментариев
    10 декабря 2025, 22:55 • Новости дня

    Макрон решил до конца своего срока запретить соцсети детям до 15 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует до окончания своего срока в 2027 году ввести запрет на доступ к социальным сетям для подростков младше 15-16 лет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах запретить доступ к социальным сетям для детей и подростков младше 15-16 лет до окончания своего мандата в 2027 году, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что «во всех социальных сетях будет внедрена проверка возраста, а лицам моложе 15-16 лет доступ будет запрещен». Макрон заверил, что соответствующий законопроект будет принят до завершения его президентского срока.

    Правительство готовится представить этот законопроект в начале 2026 года и рассчитывает на его быстрое утверждение. Глава страны подчеркивает, что если Европейский союз не введет аналогичный запрет, Франция примет меры самостоятельно.

    Ранее бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь выступал за запрет социальных сетей для детей младше 15 лет и ограничение доступа к ним в ночное время для подростков старшего возраста в рамках борьбы с интернет-зависимостью. В числе предлагаемых мер – сделать интернет-платформы менее привлекательными, например, переводить интерфейс в черно-белый режим после 30 минут использования.

    Опасения за влияние соцсетей на молодежь разделяют и другие страны. С апреля в Австралии введен запрет на использование популярных платформ детьми младше 16 лет, а владельцам соцсетей, не удаляющим аккаунты несовершеннолетних, грозят штрафы до 50 млн. австралийских долларов. Франция, Испания, Греция, Дания, Индонезия и Турция также рассматривают введение жестких возрастных ограничений для пользователей социальных сетей.

    Ранее технологическая компания в Австралии начала блокировать и удалять аккаунты несовершеннолетних в связи с запретом на использование социальных сетей подростками до шестнадцати лет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон требовал блокировать соцсети за «политическую предвзятость».

    Еврокомиссия оштрафовала X (бывший Twitter) на 120 млн евро за нарушение цифровых правил ЕС.

    После этого Илон Маск предложил упразднить Евросоюз и вернуть странам суверенитет.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем на самом деле недовольны французские власти и почему возможные запреты коснутся не только Франции, но и всего ЕС.

    8 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Макрон заявил о «козырях» Европы по конфликту на Украине
    Макрон заявил о «козырях» Европы по конфликту на Украине
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единому подходу с США, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Издание Independent пишет, что Макрон заявил, что у Европы имеются «козыри» в обсуждении пути урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Макрон особо выделил существование «позитивных сигналов» в ходе последних переговоров. Он отметил, что европейские страны продолжают оказывать поддержку Украине и стремятся к мирному разрешению конфликта. Макрон также подчеркнул важность сближения позиций между Европой и США для выработки единой стратегии в отношении будущих шагов по украинскому вопросу.

    Ранее лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил о грядущих серьезных потерях для Европы из-за конфликта на Украине.

    Стенограмма переговоров между Владимиром Зеленским и лидерами ЕС стала общедоступной, что вызвало недовольство участников, обвинения в адрес США в предательстве и вопросы о том, кто организовал утечку.

    Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Мерц собрались на встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить переговоры между Киевом и Вашингтоном об урегулировании ситуации на Украине.

    Комментарии (15)
    8 декабря 2025, 21:44 • Новости дня
    Мерц и Макрон назвали «решающими» ближайшие дни для Украины

    Мерц и Макрон заявили Зеленскому о решающих днях для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон объявили Владимиру Зеленскому о наступлении решающих дней для завершения конфликта на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в Лондоне заявили, что ближайшие дни могут стать «решающими» для завершения конфликта на Украине, передает «Газета.Ru». Согласно сообщениям украинских СМИ, лидеры подчеркнули, что у Европы «много карт в руках».

    В этот же день, как писала британская The Independent, Зеленский также намерен встретиться с премьер-министром Британии Киром Стармером. Ключевыми темами переговоров становятся поиск путей урегулирования конфликта на Украине, гарантии безопасности со стороны Вашингтона и обсуждение возможных мирных инициатив.

    Отмечается, что Франция и Британия находятся в достаточно стесненных финансовых условиях, что сказывается на объемах поддержки Украины. По мнению источников издания, эти ограничения могут оказать существенное влияние на перспективы дальнейшей помощи и переговоров.

    Дональд Трамп заявил о своем разочаровании из-за того, что Владимир Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном.

    Глава правительства Германии Фридрих Мерц опасается, что Германии придется взять на себя основные финансовые расходы на поддержку Киева в 2026 году.

    Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц планируют провести встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне для обсуждения переговоров между Киевом и Вашингтоном об урегулировании ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 09:49 • Новости дня
    Саркози рассказал о «превративших тюрьму в ад» соседях

    Politico: Саркози описал унизительные условия заключения и поведение сокамерников

    Саркози рассказал о «превративших тюрьму в ад» соседях
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Экс-президент Франции Николя Саркози в книге «Дневник заключенного» рассказал, что его сосед по тюрьме пел песни из «Короля Льва» и стучал ложкой по решетке, делая пребывание в заключении «невыносимым».

    Бывший президент Франции Николя Саркози в своей новой книге «Дневник заключенного» подробно рассказал о 21 дне, проведенном в тюрьме Санте, передает ТАСС со ссылкой на изучившее текст издание Politico.

    По его словам, время в заключении оказалось для него «адом» во многом из-за поведения соседей по камере и условий содержания.

    «Заключенный неустанно бил по решетке своей камеры металлическим предметом. Этот грохот продолжался несколько минут. Мне он показался бесконечным. Атмосфера была угрожающей. Добро пожаловать в ад!» – приводит издание прямую цитату из книги Саркози. Он отмечает, что особенно тягостно было слушать песни из мультфильма «Король Лев», которые беспрестанно исполнял другой заключенный, и постоянные удары ложкой по решетке.

    Политик также критически высказался о бытовых условиях: по его словам, камера напоминала номер в дешевом отеле, матрас был слишком жестким, подушки – из странного материала, а пища – несъедобной и малоаппетитной. Он вспоминает, как часто отказывался от еды из-за ее раннего подачи и неприятного запаха, а принесенный багет был размокшим.

    Николя Саркози находился в одиночной камере с 21 октября, куда попал после того, как парижский суд признал его виновным по делу о финансировании предвыборной кампании из Ливии, приговорив к пяти годам лишения свободы. Однако уже 10 ноября суд удовлетворил ходатайство защиты об отмене заключения и перевел экс-президента под судебный контроль.

    Теперь Саркози запрещено покидать территорию Франции на время разбирательства и контактировать с действующими министрами юстиции. Апелляция по резонансному делу будет рассмотрена в марте 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Франции Николя Саркози рассказал, что три недели в тюрьме Санте он питался только молочными продуктами, злаковыми батончиками и яблочным соком.

    В октябре Саркози начал отбывать пятилетний срок в одиночной камере тюрьмы Санте, где провел 21 день.

    Саркози назвал заключение в тюрьме жутким и невыносимым испытанием.

    Комментарии (11)
    8 декабря 2025, 09:30 • Новости дня
    FT: Франция отказалась изъять российские активы из банков республики

    Tекст: Вера Басилая

    Франция, поддержав предоставление Украине «репарационного кредита», не стала включать замороженные в частных банках страны российские активы в эту схему, сообщила британская газета Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, Франция, поддержав предоставление Украине «репарационного кредита», не стала включать замороженные в частных банках страны российские активы в эту схему, передает ТАСС.

    Причиной стал особый характер контрактных обязательств между российскими вкладчиками и французскими частными банками, что отличает их от депозитария Euroclear.

    Анонимный чиновник заявил, что банки страны «не желают участвовать в дискуссиях» о передаче этой собственности Киеву. По данным издания, на счетах французских банков находится около 18 млрд евро российских активов, это второй показатель в Европе после Бельгии. Названия банков не раскрываются, однако, по оценкам, большая часть находится на счетах BNP Paribas.

    Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл отметил, что обсуждение банковской информации столь же деликатно, как и опубликование медицинских данных. Он указал, что в зависимости от договоров, частные банки могут оказаться обязаны выплачивать России проценты по этим средствам.

    В целом в странах Европы блокировано порядка 210 млрд евро суверенных активов России, из которых 185 млрд размещены в Euroclear. Оставшиеся 25 млрд распределены по прочим счетам, однако их точное местонахождение официально не раскрывается.

    Издание Politico сообщило, что Франция должна вложить 34 млрд евро, что составляет 16,2% ее валового национального дохода, в обеспечение кредита для Украины за счет замороженных российских активов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о надежде, что Евросоюз сможет сохранить контроль над российскими активами, замороженными в Европе.

    Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен сказал, что Бельгия не собирается передавать замороженные российские активы Украине без европейских гарантий их защиты.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа планирует украсть российские активы для поддержки «военной машины» Киева.

    Власти Франции заняли вторую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (3)
    9 декабря 2025, 20:20 • Новости дня
    Западные СМИ запугивают африканцев в Мали «страшными русскими»
    Западные СМИ запугивают африканцев в Мали «страшными русскими»
    @ Francis Kokoroko/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Associated Press обвинило российских военных в Мали в жестокости, основываясь исключительно на обрывочных свидетельствах и домыслах. Так аналитики оценили расследование агентства, в котором фигурируют неизвестные «белые мужчины в масках», допускавшие жестокость в отношении местных жителей. В то же время в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявляют, что нет достаточных данных для определения, какая из вооруженных группировок в Мали стоит за этими преступлениями.

    AP опубликовало материал о том, что бойцы Африканского корпуса России якобы участвуют в расправах над мирными жителями. В качестве доказательств приводятся анонимные рассказы 34 малийских беженцев, прибывших в Мавританию. По словам авторов этого расследования, их собеседники описывали «белых мужчин», «белых мужчин в масках» или «людей, говоривших на непонятном языке». Отдельные беженцы утверждали, что слышали от нападавших слово «pes» (пес – прим. ВЗГЛЯД), интерпретированное AP как русское оскорбление.

    Российское иформационное агентство «Африканская инициатива» отмечает, что доказательства AP выглядят неубедительно: «Если «pes» – главное доказательство причастности российских специалистов, то у нас для авторов Associated Press плохие новости: так и школьник из Техаса может сыграть русского в триллере». Похожие по звучанию слова есть во многих славянских языках.

    Возникают вопросы и к авторам расследования Associated Press. Так, одна из авторов материала – журналистка Кейтлин Келли – ранее работала на телеканал France24, принадлежащий французскому государству. При этом Франция в последние годы утратила значительное влияние в Мали и Сахеле, откуда ее военные были вынуждены уйти. Эта параллель, по мнению критиков, ставит под сомнение нейтральность публикации, особенно на фоне недавних заявлений Парижа о намерении усилить свое присутствие в странах региона.

    При этом отмечается, что в публикации AP есть слова представителей управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, что «трудно определить, кто является виновником», поскольку в регионе действует множество вооруженных группировок, в том числе связанных с террористическими организациями. Но американское агентство лишь вскользь отмечает этот факт и затем приводит несколько мнений экспертов американских организаций, таких как ACLED, созданного во времена холодной войны American Enterprise Institute, а также UC Berkeley Human Rights Center.

    При этом мнений независимых специалистов в материале нет. «Кого уважаемые журналисты решили обойти стороной? Только навскидку: можно было опросить африканские исследовательские центры, малийских аналитиков, независимых экспертов по Сахелю. Но зачем это делать, когда можно позвонить старому знакомому в Беркли?» – отмечает российское издание. В расследовании AP также отсутствуют проверяемые доказательства: геолокационные данные, визуальные подтверждения, документы или свидетели, чьи личности установлены.

    Согласно публикации Associated Press, российское подразделение «Африканский корпус» якобы проводит в Мали тактику «выжженной земли». AP также возлагает на Москву прямую ответственность за происходящее в регионе и обвиняет власти России и Мали в том, что они якобы блокируют доступ независимых наблюдателей в зону конфликта.

    Комментарии (10)
    9 декабря 2025, 04:20 • Новости дня
    Подполье: Французские наемники приготовились проникнуть в Херсон

    ТАСС: Французские наемники приготовились проникнуть в Херсон

    Tекст: Денис Тельманов

    В подполье появилась информация о готовности иностранных боевиков поддержать Вооруженные силы Украины в Херсоне, где их группа может насчитывать около 20 человек.

    Около 20 наемников из Франции намеревались приехать в Херсон для содействия украинским войскам в разведывательных действиях, передает ТАСС.

    По сообщению представителей пророссийского подполья, французы планировали помощь ВСУ, однако точный состав и детали их пребывания неизвестны. Собеседник агентства пояснил, что данная группа французских боевиков относительно небольшая.

    Также источник рассказал о происшествии с одним из канадских наемников, который приобрел жилье за доллары в Николаеве. Как сообщили жители, координаты его нового дома стали известны, и в этот район произошло случайное попадание.

    В результате канадец получил ранения и на прошлой неделе отправился домой, однако происшествие не получило огласки в СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, не менее шести датских наемников в рядах ВСУ были ликвидированы или пропали без вести с начала конфликта.

    Диверсионно-разведывательный отряд из колумбийцев и украинских военных был уничтожен в Харьковской области.

    Российские силы между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области обнаружили и уничтожили диверсионную группу ВСУ, состоящую из иностранцев.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 20:56 • Новости дня
    Во Франции арестовано имущество Google по иску его российской дочерней компании
    Во Франции арестовано имущество Google по иску его российской дочерней компании
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Парижа вынес приказ об аресте 100% акций Google France. Документ подлежит немедленному исполнению и связан с предстоящим рассмотрением заявления российского ООО «Гугл» в отношении Google International LLC.

    Google International LLC выступает материнской структурой как для российского, так и для французского подразделения. В России продолжается процедура банкротства ООО «Гугл». Ранее Арбитражный суд Москвы обязал материнскую компанию вернуть незаконно выведенные перед банкротством дивиденды в размере 112 млн евро, что стало основанием для обращения в суд Франции о приведении российского решения в исполнение, сообщает РЕГНУМ .

    Российский суд установил, что дивиденды были выведены должником намеренно – с целью избежать расчета с кредиторами. Арест во Франции выступает обеспечительной мерой, призванной предотвратить возможное банкротство Google France до завершения рассмотрения заявления российского подразделения.

    Как отметил Артур Зурабян, партнер ведущего это дело адвокатского бюро ART DE LEX, в рамках дела о банкротстве оспариваются и другие операции. Речь идет о выводе средств из России после 2018 года по ряду сделок на общую сумму более 140 млрд руб. (1,8 млрд долларов США). Поскольку у Google отсутствуют активы на территории РФ, российские судебные решения после их принятия также могут быть направлены на исполнение в других странах.

    Арест активов Google во Франции – не единственный случай. В мае 2025 года Верховный суд ЮАР также наложил арест на имущество Google LLC на территории страны по аналогичному основанию. Российская компания инициировала процедуры признания и исполнения судебных решений в более чем десяти юрисдикциях.

    Следующий этап – рассмотрение заявления ООО «Гугл» по существу в суде Парижа. В случае удовлетворения иска взыскание может быть обращено на арестованное имущество, а средства направлены на погашение требований российских кредиторов.

    Ранее Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google AI.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 10:14 • Новости дня
    The Guardian: Протечка воды в Лувре повредила до 400 экспонатов
    The Guardian: Протечка воды в Лувре повредила до 400 экспонатов
    @ Christophe Ena/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В результате аварии в системе отопления, произошедшей в конце ноября, вода проникла в залы Лувра и повредила до 400 научных документов и журналов по египтологии, относящихся к периоду конца XIX – начала XX века, пишет The Guardian.

    В конце ноября в Лувре произошла утечка воды, которая повредила от 300 до 400 экспонатов в египетском отделе, сообщает The Guardian.

    Как рассказал заместитель администратора музея Фрэнсис Стейнбок, пострадали главным образом научная документация и журналы по египтологии, используемые исследователями.

    По сведениям администрации, поврежденные экземпляры датируются концом XIX – началом XX века, и хотя они «чрезвычайно полезны», уникальными их не считают. Фрэнсис Стейнбок подчеркнул: «Ни один памятник культурного наследия не пострадал. На данный момент у нас нет необратимых потерь в этих коллекциях».

    Причиной происшествия стала случайно открытая задвижка системы отопления и вентиляции, что привело к затеканию воды через потолок крыла Мольена, где хранились книги. Отмечается, что эта система уже давно не функционировала и считалась устаревшей – ее замена была запланирована только на сентябрь 2026 года.

    Все поврежденные материалы просушат, затем отправят к переплетчику для восстановления и вернут на полки. Лувр сообщил, что проведет внутреннее расследование по факту инцидента.

    Утечка произошла спустя несколько недель после дерзкой кражи ювелирных изделий из Лувра, вызвавшей новые вопросы к состоянию инфраструктуры музея. Для финансирования ремонтных работ учреждение повысит в декабре цены на билеты для гостей не из Евросоюза на 45%. По итогам 2024 года Лувр посетили 8,7 млн человек, 69% из которых – иностранные туристы.

    Ранее сообщалось, что библиотеку Лувра затопило грязной водой из-за протечки старых труб.

    Между тем ущерб от ограбления Лувра, произошедшего в октябре, составил 88 млн евро.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями.

    Комментарии (4)
    9 декабря 2025, 16:36 • Новости дня
    Жена Макрона оскорбила выступавших против изнасилований феминисток

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жена президента Франции Брижит Макрон оказалась в центре скандала после того, как назвала феминистских протестующих «sales connes» – что можно перевести как «глупые стервы».

    Как пишет Politico, эпизод произошел за кулисами комедийного шоу Арьи Абиттана, который впервые вышел на сцену после прекращения дела по обвинению в изнасиловании, обвинения он отрицал.

    В удаленном позже видео видно, как Абиттан говорит, что «боится», намекая на возможное появление протестующих. На это Брижит Макрон отвечает: «Если появятся глупые стервы, мы их выгоним». Представители феминистской организации Nous Toutes, устроившие акцию протеста на шоу, осудили поведение супруги президента.

    Официальный комментарий офиса Макрон гласит, что её реплика была критикой «радикальных методов» протестующих. Тем не менее слова первой леди осудили многие политики: глава партии «Зелёные» Марин Тонделье назвала их «крайне серьёзными», сенатор от консерваторов Агнес Эврен – «очень сексистскими», а представитель президентской партии Приска Тевено отметила их «неэлегантность».

    Бывший президент Франсуа Олланд подчеркнул, что говоря о женщинах, выступающих против насилия, «так выражаться нельзя». Актриса Жюдит Годреш поддержала активисток, заявив на своей странице: «Я тоже глупая стерва. И поддерживаю всех остальных».

    Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс, ранее выпустившая фильм о Бриджит Макрон, заявила об угрозе покушения, якобы готовящейся с участием жандармерии Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже начнутся судебные слушания по делу о «сексистском кибербуллинге» в отношении жены президента Франции Брижит Макрон.

    При этом подсудимые заявляют о сатирическом характере распространяемых фейков о Брижит Макрон.

    Комментарии (6)
    10 декабря 2025, 16:48 • Новости дня
    В РКК выступили против онлайн-курсов первой помощи

    Глава РКК Савчук заявил о невозможности онлайн-обучения навыкам первой помощи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Российского Красного Креста ( РКК) Павел Савчук выступил против онлайн-курсов обучения первой помощи и подчеркнул необходимость очной практики для формирования устойчивых навыков их оказания.

    Онлайн-обучение навыкам оказания первой помощи невозможно, категорически заявил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук на пресс-конференции, передает

    ТАСС. По его словам, теория допустима в дистанционном формате, однако сами навыки каждый должен осваивать вживую, под руководством инструктора, с обязательной самостоятельной практической отработкой.

    Савчук отметил, что среди организаций, проводящих обучение, встречаются случаи, когда на 300 человек есть только один манекен для практики: в таких условиях закрепить знания практически невозможно. Российский Красный Крест старается формировать небольшие группы по 20-25 человек, обеспечивать несколько манекенов и инструкторов, чтобы каждая микрогруппа по 10 человек могла эффективно отрабатывать навыки оказания первой помощи.

    Председатель РКК подчеркнул, что одного курса недостаточно для полной подготовки: «У людей может сложиться впечатление, что один раз в жизни обучился, и этого достаточно. Но это как вакцина от гриппа – ее каждый год все равно нужно обновлять. Так и знания по первой помощи лучше обновлять каждый год», – заявил Савчук.

    Он напомнил, что организация проводит очные 16-часовые курсы по первой помощи, подробная информация о которых размещена на сайте РКК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Российский Красный Крест запустил обучающий мультсериал по оказанию первой помощи для родителей и детей. В 10 сериях рассказывается, как действовать при бытовых травмах, с которыми может столкнуться каждый ребенок.

    А первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев обратил внимание правоохранительных органов на рост числа неквалифицированных онлайн-курсов по тактической медицине без необходимых знаний и опыта.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 05:49 • Новости дня
    Эксперт: Оперативная память подорожает из-за спроса дата-центров

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировой рынок памяти уже столкнулся с дефицитом, вызванным активной перестройкой производства и увеличением спроса на ИИ-инфраструктуру.

    Рост цен на оперативную память и флеш-накопители был зафиксирован в октябре–ноябре 2025 года, цены продолжат расти, сообщил представитель ритейлера «М.Видео» Арсен Гайдарилов, передает РИА «Новости».

    По его словам, тенденция повышения сохранится в ближайшие месяцы из-за высокого спроса со стороны дата-центров и разработчиков искусственного интеллекта.

    Гайдарилов отметил, что мировой рынок памяти переживает активную перестройку, поскольку инфраструктура ИИ требует больше оперативной памяти по сравнению с обычными вычислительными системами, что приводит к дефициту и росту контрактных цен.

    Крупные производители памяти, такие как Samsung, SK Hynix и Micron, перенастраивают свои фабрики на выпуск востребованных стандартов и сокращают производство менее маржинальных линеек, включая DDR4.

    Схожий процесс затронул рынок флеш-накопителей: стоимость пластин на мировом рынке уже выросла на 20–60% из-за спроса на корпоративные SSD для серверов искусственного интеллекта, подчеркнул эксперт.

    На розничном рынке каждая новая партия продукции поступает по более высокой цене, хотя пока еще наблюдается неоднородность по разным брендам и поставщикам из-за остатков, закупленных по прежним контрактам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий аналитик Эльдар Муртазин заявил, что в 2026 году стоимость техники в России может вырасти на 25-35% из-за кризиса на рынке памяти, введения технологического сбора и обязательной маркировки электроники.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 06:01 • Новости дня
    Премьер Госсовета КНР Ли Цян предсказал рост ИИ на фоне спада в экономике

    Премьер КНР Ли Цян предсказал развитие ИИ несмотря на спад в экономике

    Tекст: Денис Тельманов

    Темпы развития искусственного интеллекта и технологий увеличились, несмотря на спад глобальных инвестиций и негативные экономические тенденции, что способствует модернизации производств.

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о продолжающемся росте высокотехнологичных отраслей и искусственного интеллекта, несмотря на трудности в мировой экономике, передает ТАСС.

    Он отметил, что с появлением в начале года новых моделей ИИ с открытым исходным кодом отрасль развивается особенно динамично.

    По словам Ли Цяна, эти технологии ускоряют внедрение инноваций в промышленность, тогда как инвестиции в глобальный техсектор продолжают расти, несмотря на общее снижение притока средств.

    Глава правительства также подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта ведет к трансформации традиционных отраслей и способствует росту новых индустрий, таких как производство умных роботов или носимых устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий аналитик Эльдар Муртазин заявил, что рост стоимости техники в России в 2026 году может составить 25-35% из-за кризиса на рынке памяти, технологического сбора и обязательной маркировки электроники.

    Мировой рынок памяти уже столкнулся с дефицитом на фоне перестройки производств и увеличения спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта.

    В России наблюдают резкий рост спроса на видеокарты, особенно в Петербурге, где продажи выросли в девять раз по сравнению с прошлым годом.

    Развитие искусственного интеллекта привело одновременно к технологическому рывку в экономике и новым вызовам для общества, что требует активного государственного регулирования.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    Сотрудники Лувра объявили забастовку 15 декабря из-за недовольства управлением

    Le Monde сообщает о грядущей забастовке сотрудников Лувра 15 декабря

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники Лувра намерены с 15 декабря организовать забастовку из-за резко выросшей нагрузки и ряда инцидентов, включая утечку в зале египетских древностей, пишет Le Monde.

    Сотрудники парижского Лувра объявили забастовку, выражая недовольство действиями руководства музея и собственными условиями труда, сообщает ТАСС.

    Профсоюзы CFDT, CGT и SUD приняли решение начать акцию 15 декабря, с возможностью ее продления. В их претензиях говорится о хронической нехватке персонала, технических проблемах и ветхости здания, что ведет к задержкам в закрытии залов, росту рабочей нагрузки и сложностям в оказании услуг посетителям.

    Работники подчеркивают, что вынуждены консультироваться с психологом всё чаще: в 2022 году обращения насчитывали 37, а в 2024 году уже 146. Особое недовольство вызывает программа «Новое возрождение Лувра», которую сотрудники считают недостаточно учитывающей острую потребность в новых кадрах. Последней каплей стала крупная протечка в библиотеке египетских древностей, повреждено около 400 книг, хотя о необходимости ремонта руководство предупреждали несколько лет.

    Директор Лувра Лоранс де Кар заявляет, что проект «Новое возрождение Лувра» это «единственное возможное решение». Совет директоров выделил 119 млн евро на 2026 год, однако только 17,5 млн евро направят на обновление здания, из которых менее 2 млн евро пойдет на безопасность. Это вызвало недоумение среди сотрудников, учитывая, что замдиректора обещал вложить 13 млн евро только на охрану объекта.

    На фоне этих событий отмечают вопиющий инцидент начала октября, когда группа злоумышленников проникла в галерею Аполлона и похитила девять ювелирных украшений стоимостью 88 млн евро. При этом, по данным СМИ, руководство предупреждали об уязвимости этого помещения минимум с 2007 года, однако необходимых мер для предотвращения кражи предпринято не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате аварии в системе отопления в Лувре в конце ноября вода проникла в музейные залы. В результате аварии оказались повреждены до 400 научных документов и журналов по египтологии.

    Между тем ущерб от ограбления Лувра, произошедшего в октябре, составил 88 млн евро.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 11:59 • Новости дня
    Саркози заявил о подчиненном положении Запада в современном мире

    Саркози отметил потерю Западом статуса центра мира

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что страны Запада больше не определяют глобальную повестку, уступая лидерство регионам с населением в миллиарды человек.

    Запад утратил статус центра мировых процессов и оказался в подчиненном положении, хотя «пока еще не осознал этого», – об этом заявил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью журналу Le Point, передает ТАСС.

    По его словам, «Запад больше не центр мира. <…> Раньше весь мир подчинялся Западу, теперь же Запад находится в подчиненном положении. Это реалии демографии и географии. Это неоспоримо. Мы не сделали из этого всех необходимых выводов».

    Саркози обратил внимание, что ни одна международная многосторонняя структура сейчас фактически не работает, и призвал обновить всю глобальную архитектуру управления.

    Он подчеркнул, что в странах Запада проживает около 800 млн человек, тогда как в Азии – примерно 4 млрд. При этом с момента создания Совбеза ООН численность населения планеты увеличилась в четыре раза, но состав постоянных членов Совбеза по-прежнему не отражает новые демографические реалии. В частности, среди постоянных членов отсутствуют представители Латинской Америки, арабских и африканских стран, а также Индия как самая населённая страна мира.

    Политик считает, что невозможно ждать ответственности по мировым вопросам от стран, которым закрыт путь в основную архитектуру международного управления. Он также отметил, что Франция сейчас испытывает угрозу потери собственной идентичности и роста исламского влияния, и предложил обществу «вернуться к своим иудео-христианским корням», отказавшись от абсолютной светскости.

    Отметим, что сам Саркози 25 сентября был признан виновным по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании и получил пять лет лишения свободы, три из которых условно. С ноября он находится под судебным контролем с ограничением на выезд из страны – апелляция по этому делу пройдет в марте 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший президент Франции Николя Саркози подверг критике заявления действующего главы государства Эммануэля Макрона о «российской угрозе». Он также отверг вероятность войны между Россией и Францией.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 22:46 • Новости дня
    Франция и Хорватия подписали договор о поставке гаубиц и модернизации истребителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Париж и Загреб заключили соглашения об отправке 18 гаубиц Caesar и обновлении 12 истребителей Rafale на сумму 320 млн евро.

    Франция и Хорватия заключили ряд оборонных соглашений, передает ТАСС. Речь идет о закупке Загребом 18 самоходных гаубиц Caesar и о модернизации двенадцати истребителей Rafale, которые были приобретены у Франции в 2021 году.

    Последний самолет был передан Хорватии в апреле текущего года. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стороны подписали заявление о намерении проводить обновление Rafale по стандартам, применяемым во французских воздушно-космических силах.

    Финансовая сторона сделки по гаубицам оценивается в 320 млн евро, и ее реализация пройдет в рамках механизма SAFE, созданного для совместных оборонных инициатив Европы.

    Также в ходе встречи между МИД двух стран подписан план по стратегическому партнерству на 2026-2028 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская компания Safran согласилась передать все технологии Индии для создания двигателя для истребителя пятого поколения AMCA.

    Франция подписала соглашение с Украиной на продажу большого количества вооружений, включая 100 истребителей Rafale, но эксперты считают, что Украина не получит эти самолеты в ближайшие годы.

    Мария Захарова назвала договоренности между Киевом и Парижем крупнейшей аферой современной истории.


    Комментарии (0)
    Европа пытается добраться до единственного оставшегося газопровода, который качает газ из России. Речь идет о «Турецком потоке». Физически недружественным странам дотянуться до него тяжело, потому что сам газопровод не заходит на европейскую территорию, а морскую часть оберегает Анкара. Поэтому Европа пытается давить юридически. Как Венгрия и Турция помогли управляющей компании «Турецкого потока» избежать ареста активов? Подробности

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Впервые в истории Япония создаст крупное самостоятельное разведывательное ведомство – условное «японское ЦРУ». Почему японские разведслужбы в последние десятилетия не отличались значительной эффективностью, как будет выглядеть и работать новая структура и почему перед нами настоящий вызов для контрразведки России? Подробности

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

