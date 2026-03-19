Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».
Власти Южной Кореи подтвердили обсуждение импорта нефти из России
Министерство торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея подтвердило обсуждение с профильными компаниями вопроса импорта нефти и нафты из России, передает ТАСС.
Представитель ведомства сообщил, что речь идет о возможном ослаблении санкционного режима в отношении российских энергетических ресурсов и ведении переговоров с отечественными компаниями по этому вопросу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия существенно увеличила закупки российской нефти после смягчения санкций США. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о росте числа стран, проявляющих интерес к покупке российской нефти на фоне ослабления американских ограничений. Правительство Республики Корея отказалось ужесточать санкционный режим против России или разрывать дипломатические контакты.