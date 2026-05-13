    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»
    Медведев поздравил Запад с успешным пуском «Сармата»
    Захарова рассказала об увлечении руководства Европы запрещенными веществами
    Девятиклассникам ввели обязательный устный экзамен по истории
    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена
    В ЕС задумались об ограничении срока пребывания российских дипломатов
    В арабских странах начались массовые аресты шиитов
    Сербия впервые приняла участие в учениях НАТО
    ОПЕК вернулась в 1991 год
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    13 мая 2026, 13:39 • Новости дня

    Российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Коц в Max написал: «Карта прилётов Харьков. Поражён инфраструктурный объект в Холодногорском районе – после удара возник масштабный пожар». Зафиксирована также работа по Шевченковскому району города.

    В Полтаве точное попадание разрушило электроподстанцию, что привело к перебоям со светом и водой. По словам журналиста, это свидетельствует о выводе из строя ключевого узла энергосистемы. В Одесской области налет дронов повредил промышленные склады.

    На территории Днепропетровской области в Кривом Роге повреждены предприятие и магистральный газопровод. Кроме того, удары зафиксированы по объектам в Сумской области и на Никопольском направлении.

    Системное огневое поражение направлено на логистику и промышленность, питающие украинскую армию. Уничтожение полтавской подстанции и криворожского газопровода является плановым «обнулением» тылового снабжения противника.

    «Одесский промышленный куст и харьковская инфраструктура указывают на продолжение кампании по выбиванию ремонтно-логистических мощностей», – уточнил Коц.

    В ночь на 13 мая ВКС России и расчёты «Гераней» отработали по тыловой и энергетической инфраструктуре противника в нескольких областях Украины. Зафиксированы поражения объектов промышленности, энергетики и ВПК.

    Ранее сообщалось, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военным аэродромам на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    5 мая военкоры показали результаты ударов ВС РФ по целям на Украине.

    12 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Военный эксперт сказал, как Су-57 мог уничтожить украинский самолет ДРЛО Saab 340

    Tекст: Олег Исайченко

    Если информация о потере Украиной самолета-разведчика Saab 340 подтвердится, то это приведет к сокращению возможностей противника в координации украинской ПВО, а также к затруднению наведения ударов авиабомбами JDAM, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Сообщения о том, что Су-57 сбил один из двух украинских самолетов ДРЛО Saab 340, заслуживают внимания. Если информация подтвердится, то это станет плохой новостью для Украины. С потерей борта-разведчика противнику будет сложнее обнаруживать российскую авиацию в зоне СВО», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, это снизит возможности координации украинской ПВО при массированных авиаударах России, а также затруднит наведение и нанесение ударов авиабомбами JDAM, применение которых малоэффективно без летающего командного пункта. В данном случае его функции выполнял Saab 340», – добавил собеседник.

    Он обратил внимание на то, что противник начал применять «шведов» только в марте текущего года, а ВС России, по сведениям военкоров, уже смогли уничтожить самолет. «Дело в том, что Saab 340 не только принимает, но и отправляет сигналы, а значит является «яркой» целью для захвата и наведения ракеты», – пояснил эксперт.

    По его оценкам, сбитие самолета ДРЛО покажет, что шведская машина не смогла обнаружить российский истребитель на расстоянии нескольких сотен километров. «Это говорит об эффективности технологий Су-57, обеспечивающих его малую заметность», – добавил Кнутов.

    «На Су-57 установлена фазированная антенная решетка большой дальности, позволяющая обнаруживать такие воздушные цели. Наземные РЛС тоже «видят» Saab 340 и идентифицируют его как самолет–разведчик», – пояснил он. Спикер отметил, что инцидент также подтвердит высокие поражающие качества российской дальнобойной ракеты Р-37 класса «воздух–воздух».

    Аналитик уверен: украинская сторона будет еще осторожнее использовать оставшийся самолет ДРЛО, в частности применять его на большей дальности от линии боевого соприкосновения. «Для российской армии он должен стать еще одной важной целью», – подчеркнул Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что ракета большой дальности Р-37М разработана еще в советское время специально для борьбы с американскими AWACS. «Активная радиолокационная головка самонаведения позволяет ракете идти к цели без «подсветки» с борта-носителя (выстрелил-забыл), а дальность в 300 километров дает возможность убивать «глаза» авиации врага в глубине его боевых порядков. Р-37М является штатным средством воздушного поражения в боекомплекте Су-57», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    «Тихоходный и достаточно крупный «швед» для таких ракет – идеальная цель. Если информация подтвердится, то уничтожение самолета ДРЛОиУ типа Saab 340 станет очень болезненным ударом по возможностям украинской стороны вести воздушную разведку и координировать действия авиации. Такие машины играют ключевую роль в построении оперативной картины поля боя, обеспечивая раннее предупреждение о приближении противника и целеуказание для собственных сил», – заключил военкор.

    Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Киеву. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официально информация не подтверждена.

    По информации военкоров, для перехвата цели была применена авиационная ракета большой дальности Р-37М класса «воздух-воздух». Самолет был сбит над восточной частью Украины. Напомним, Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два самолета Saab 340. В марте 2026 года появились сообщения о начале их боевого применения.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты.

    После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях данной машины и о том, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации.

    13 мая 2026, 06:54 • Новости дня
    Из-за дефицита формы бойцам ВСУ под Сумами выдали иракский камуфляж

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дефицит военной формы образовался в ВСУ, поэтому подразделения в Сумской области получили камуфляж иракской армии, сообщили в российских силовых структурах.

    О серьезных проблемах с вещевым обеспечением противника рассказали представители российских силовых структур, передает ТАСС. Из-за нехватки стандартной экипировки украинские неправительственные организации были вынуждены приобрести партию одежды в Соединенных Штатах.

    «В ВСУ отмечается существенный дефицит военной формы, на фоне которого в подразделениях украинской армии на сумском направлении появился камуфляж иракской армии, закупленный украинскими неправительственными организациями в США», – уточнил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения в Сумской области столкнулись с острой нехваткой материалов для маскировки позиций.

    Бойцы ВСУ на этом направлении использовали женскую одежду для побега от российских войск.

    Пленный украинский солдат рассказал о необходимости покупать снаряжение за свой счет.

    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    13 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Каллас заявила о привлечении спутников для мониторинга при перемирии на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После содержательной дискуссии с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и кредита в 90 млрд евро динамика войны, по мнению главы евродипломатии Каи Каллас, меняется, а положение Украины лучше, чем год назад, но, причин для самоуспокоения нет.

    «Во-первых, министры утвердили расширение мандата Консультативной миссии ЕС в Украине. Это позволит нашей миссии активизироваться в борьбе с гибридными угрозами и поддержать реинтеграцию ветеранов.  Во-вторых, мы также продвигаем работу по обеспечению гарантий безопасности ЕС на время перемирия. Это включает укрепление Европейского спутникового центра, чтобы он мог поддерживать мониторинг прекращения огня, а также противодействовать обходу санкций», – заявила она после очередного заседания в Брюсселе.

    Третьей мерой глава евродипломатии назвала разработку санкций для пресечения источников доходов Кремля.

    Обсуждая вопрос мирных переговоров Каллас с министрами решили: чтобы Европа играла более активную роль, надо договориться между собой о том, о чем говорить с Россией, и каковы их «красные линии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас в апреле жаловалась на то, что Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров по помощи Киеву. Euractiv сообщил, что ЕК начала разработку карты военной помощи странами ЕС для Украины. Журналист Боуз назвал единственный интерес Евросоюза на Украине.


    12 мая 2026, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии договоренности с Москвой о Донбассе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп перед вылетом из Белого дома в КНР заявил журналистам об уверенности в скором окончании украинского конфликта, но при этом подчеркнув, что договоренности с Москвой о Донбассе нет.

    Отвечая на вопрос журналиста, Трамп подтвердил, что сможет обсудить окончание российско-украинской войны с китайским лидером Си Цзиньпином, так как он считает, что конец войны «очень близок», следует из трансляции FOX 5 New York.

    Когда американского президента спросили, существовала ли какая-либо договоренность между ним и российским коллегой Владимиром Путиным о Донбассе.

    «Нет», – ответил Трамп.


    13 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    Очевидцы рассказали о серии ночных взрывов над Анапой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серия взрывов прогремела ночью 13 мая в районе Анапы, пишут Telegram-каналы.

    Громкие звуки в небе над курортным городом раздались в темное время суток, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    По предварительным данным, российские зенитчики перехватывали воздушные цели над акваторией Черного моря.

    Местные жители насчитали свыше 17 хлопков. Очевидцы сообщили, что была слышна «серия глухих взрывов со стороны моря», а некоторые наблюдали яркие вспышки.

    На данный момент официального подтверждения или опровержения этой информации от представителей властей и военных ведомств не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Анапы и Геленджика рассказали о звуках взрывов из-за работы систем противовоздушной обороны.

    В небе над Туапсе прогремело более десяти взрывов при отражении атаки вражеских беспилотников.

    Дежурные расчеты ПВО вступили в бой с украинскими дронами в воздушном пространстве над Сочи.

    12 мая 2026, 16:14 • Новости дня
    В Оренбурге от удара дронов ВСУ по дому пострадали три квартиры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки беспилотников на многоквартирный дом в Оренбурге повреждения получили три квартиры, а восстановление начнется уже 12 мая, сообщили городские власти.

    Три квартиры были повреждены в Оренбурге из-за атаки вражеских беспилотников на жилой многоквартирный дом. Глава Оренбурга Альберт Юмадилов сообщил: «К восстановительным работам в доме приступим уже сегодня, начнем с установки стекол. Потребуется ремонт в трех квартирах. Завтра наши специалисты начнут работу с пострадавшими квартирами».

    По его словам, дом был временно обесточен для обеспечения безопасности до завершения работы оперативных служб. Восстановительные работы стартуют 12 мая, а жильцы пострадавших квартир получат необходимую помощь от городских специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Оренбурге в результате атаки беспилотников был поврежден жилой дом и все жильцы были эвакуированы. Ранее в конце апреля средства ПВО уничтожили несколько дронов над промышленными объектами Оренбургской области.

    12 мая 2026, 19:22 • Новости дня
    При атаках ВСУ на Белгородскую область ранены три человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате серии атак ВСУ на территории Белгородской области пострадали три человека, один из которых получил множественные осколочные ранения при взрыве устройства, уточнили местные власти.

    Три мирных жителя получили ранения в результате новых атак со стороны ВСУ на территорию Белгородской области. Об этом сообщил в Мах губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, обстрелы затронули Грайворонский, Корочанский округа и город Шебекино.

    На участке автодороги Грайворон – Илек-Пеньковка в Грайворонском округе был сброшен взрывной объект с беспилотника на легковой автомобиль. В результате мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму, ему оказали необходимую помощь в белгородской городской больнице № 2, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. Машина также повреждена.

    Вблизи села Шеино в Корочанском округе беспилотник атаковал автомобиль УАЗ, ранив мужчину. Пострадавший госпитализирован с баротравмой и открытой раной ноги, а транспортное средство полностью уничтожено огнем.

    В Шебекино мужчина пострадал, когда кося траву на участке, обнаружил и попытался вскрыть неизвестный предмет, который сдетонировал. Предположительно, это была боевая часть от беспилотника. Мужчина с минно-взрывной травмой и многочисленными осколочными ранениями госпитализирован в местную больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.

    Как писала ранее во вторник газета ВЗГЛЯД, в больнице после ранения, полученного при атаке дрона ВСУ в Новой Нелидовке Белгородской области 8 мая, скончался мужчина.

    Накануне в реанимации умер еще один мужчина, раненный в результате удара по служебному автомобилю в селе Вознесеновка 7 мая. А 10 мая, во время перемирия, при атаке БПЛА в Белгородской области пострадали восемь человек.

    13 мая 2026, 13:27 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение отряду «Кракен» в Харьковской области
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам теробороны, нацгвардии и отряда националистического формирования «Кракен» (признано террористическим, запрещено в России) около Рясного, Волоховки, Белого Колодезя и Вильчи в Харьковской области.

    Кроме того группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Андреевкой, Бачевском и Запсельем Сумской области. Всего за сутки противник потерял свыше 210 военнослужащих, говорится в канале Max Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ и бригады теробороны возле Подлимана, Шийковки, Дружелюбовки, Нового Мира Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 150 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и две британские 155-мм самоходные артиллерийские установки Braveheart. Уничтожена станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Пискуновки, Николаевки, Артема, Юрковки, Рай-Александровки, Химика и Константиновки ДНР.

    Противник потерял до 70 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Золотого Колодезя, Белицкого, Приюта, Доброполья, Торского, Кучерова Яра ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 310 военнослужащих, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в марте сообщалось, что Украина перебросила «Кракен» под Харьков ради медийных задач.

    12 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Взрыв дрона ВСУ на детской площадке Энергодара ранил двух человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Энергодаре в Запорожской области взрыв украинского беспилотника на детской площадке привел к ранениям двоих мирных жителей и повреждению городской инфраструктуры, сообщили местные власти.

    Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила ТАСС, что один из украинских дронов взорвался на территории детской площадки в Энергодаре. По ее словам, степень повреждения будет оценена позже, когда позволит обстановка, поскольку сохраняется угроза повторных ударов, а экстренные службы продолжают работу в усиленном режиме.

    В результате атаки пострадали двое мирных жителей, которые были ранены и доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Также повреждены жилые здания и объекты городской инфраструктуры, уточнила Яшина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник вооруженные силы Украины атаковали дронами две автозаправочные станции на окраине Энергодара. До этого Яшина отмечала, что интенсивность атак ВСУ на Энергодар возросла до беспрецедентного уровня.

    А генеральный директор Росатома Алексей Лихачев назвал атаки ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар крайне безответственным шагом.

    12 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    Сотрудник ЖКХ погиб при атаке ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара дрона по бригаде коммунальщиков в Алешках один человек погиб, еще пятеро получили ранения и были доставлены в больницу, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    ВСУ нанесли удар дроном по сотрудникам коммунальной службы в Алешках Херсонской области. Это случилось во вторник около 10:00 утра у магазина «Ромашка» на улице Голопристанской, когда бригада рабочих занималась благоустройством города, сообщил в своем Телеграм-канале посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, все сотрудники были в ярких оранжевых жилетах. В результате сброса боеприпаса шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в Алешкинскую центральную районную больницу.

    Одна из раненых коммунальщиц скончалась в больнице из-за тяжёлых травм. Остальные пострадавшие продолжают получать медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска атаковали Херсонскую область 9 и 10 мая, когда действовало перемирие, в результате чего пострадали двое мирных жителей.

    Ранее в области в Кайрах 8 мая в результате обстрела погибли мужчина и его пятнадцатилетняя дочь, которая скончалась в реанимации.  Еще двое мирных жителей Херсонской области погибли от ударов ВСУ 6 мая.

    13 мая 2026, 07:04 • Новости дня
    Российские войска уничтожили десятки станций Starlink под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения беспилотных систем (БПС) 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала мая уничтожили более 55 станций Starlink ВСУ в Харьковской области, задействованных для организации интернет-соединения и связи с украинским командованием, сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта.

    Антенны спутниковой связи были обнаружены в ходе воздушной разведки как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах. Данные о местоположении целей оперативно передавались расчетам ударных дронов.

    По указанным координатам наносилось огневое поражение ударными FPV-дронами и коптерами, оснащенными сбрасываемой осколочно-фугасной боевой частью. По словам российского офицера, уничтожение этих систем позволило нарушить взаимодействие между украинскими подразделениями и лишить противника связи с командованием на определенных участках фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты FPV-дронов группировки «Север» вывели из строя более 20 терминалов Starlink в Харьковской области.

    Подразделения Южной группировки войск ликвидировали три терминала спутниковой связи.

    Военнослужащие группировки «Запад» уничтожили десять аналогичных станций.

    13 мая 2026, 06:07 • Новости дня
    Минобороны раскрыло секрет неуязвимости новейших дронов «Молния-2»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интеграция передовых технологий машинного зрения позволила российским ударным аппаратам эффективно преследовать цели и полностью игнорировать вражеские средства радиоэлектронной борьбы.

    Российское военное ведомство раскрыло технические особенности применения передовых ударных систем на добропольском направлении, передает РИА "Новости". Встроенные алгоритмы обеспечивают высокую точность поражения даже в условиях активного электронного противодействия противника.

    В министерстве подчеркнули критическую важность таких решений для выполнения боевых задач. «Программное обеспечение высокотехнологичного беспилотника имеет элементы искусственного интеллекта, который помогает успешно преодолевать радиопомехи и с помощью машинного зрения преследовать цель», – отмечается в сводке.

    Совместное использование аппаратов «Молния-2» и стандартных FPV-дронов радикально повышает эффективность атак. Данная тактика позволяет оперативно уничтожать позиции противника, гарантируя надежную огневую поддержку наступающим штурмовым подразделениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские эксперты обнаружили в российском беспилотнике «Молния» модуль искусственного интеллекта для распознавания целей.

    Российские операторы разработали для дронов «Молния-2» специальную прошивку для обхода средств радиоэлектронной борьбы.

    Расчет этого ударного аппарата поразил позицию противника на рекордной дальности 82 километра.

    13 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    Украинский беспилотник не взорвался в месте проведения молебна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский ударный БПЛА, во время массированного налета на позиции ВС РФ в Херсонской области, попал в помещение, где ранее был проведен православный молебен, однако дрон не сдетонировал, что спасло жизни всем укрывшемся там военным, рассказал десантник группировки «Днепр» с позывным «Булат».

    Российские десантники группировки войск «Днепр» чудом избежали гибели во время массированного налета вражеских беспилотников в Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Ударный дрон влетел в ангар, где незадолго до этого священник провел православный молебен.

    «У нас был случай на Херсонском направлении, к нам в инженерно-саперную роту приезжал батюшка. В наш ангар. Проводил молебен. После его уезда, через несколько дней, был налет FPV-дронов самолетного типа с зарядами от 80 до 150 килограмм. Услышали первый разрыв в соседнем ангаре, весь личный состав сбежался в коридор в нашей казарме. И услышали еще один звук, прилет и неразрыв», – рассказал сапер с позывным Булат.

    Утром военнослужащие обнаружили украинский аппарат, прилетевший точно в их укрытие. Дрон зацепился за ветки деревьев и застрял, так и не сдетонировав. Благодаря этому никто из бойцов не пострадал.

    Саперы благополучно обезвредили и разобрали неразорвавшийся беспилотник. Осмотр деталей подтвердил, что взрыва действительно не произошло, что сами военные называют настоящим чудом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские саперы обезвредили неразорвавшийся стокилограммовый снаряд украинского беспилотника в ДНР.

    На правом берегу Днепра в Херсонской области подразделения ВСУ использовали здание церкви для запуска дронов.

    В поселке Брилевка украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию православного храма.

    13 мая 2026, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» предостерегли военблогеров от преждевременного «освобождения» Чайковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении громили живую силу и технику ВСУ в районах Варваровки, Белого Колодезя, Дергачей, Плоского, Купьевахи, Гуриновки, Лобановки, Турово и села Уды, но некоторые военблогеры опережали события в отношении Чайковки.

    «Сообщения отдельных военблогеров об освобождении Чайковки носят преждевременный характер и лишь способствуют переброске противником резервов на данный участок фронта», –  рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    По словам военнослужащих, в районе посёлка Ветеринарное и села Граново штурмовые группы продвинулись на двух участках до 200 метров.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения на семи участках продвинулись до 350 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья, а также в Чайковке и Волоховке.

    На Великобурлукском направлении продвижение составило 300 метров на северо-западе Купянского района.

    На Сумском направлении фронта «Северяне» уничтожали противника в районах Кияницы, Храповщины, Ольшанки, Толстодубово, Василевского и Рясного.

    В Шосткинском районе штурмовики зачищали лесные массивы, продвигаясь в направлении Бачевска. В Сумском районе на 18 участках продвинулись до 600 метров.

    В Кондратовке, Запселье и окрестностях населенных пунктов идут активные стрелковые бои, а в Краснопольском районе в окрестностях освобожденных Новодмитровки и Таратутино, а также в лесных массивах около Рясного штурмовые группы продвинулись на четырёх участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» опровергли сведения об освобождении села Рясное в Сумской области. На Украине убили начальника ротного медпункта бригады ВСУ. Из-за дефицита формы бойцам ВСУ под Сумами выдали иракский камуфляж.

    13 мая 2026, 07:53 • Новости дня
    Тысячи абонентов остались без света в Полтавской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 7 тыс. абонентов обесточены в Полтавском районе в центральной части Украины, сообщил глава военной администрации Полтавской области Виталий Дякивнич.

    Более семи тыс. абонентов оказались обесточены в Полтавском районе из-за повреждения энергетического объекта, передает ТАСС. Информацию о происшествии подтвердил глава военной администрации Полтавской области Виталий Дякивнич.

    «Без света осталось более 6,5 тыс. бытовых и 548 юридических абонентов», – сообщил руководитель региона в своем телеграм-канале. Он также отметил, что в ночь на среду на территории области действовал режим воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили объекты энергетики в Полтавской области.

    Пожары на местном предприятии энергетического сектора привели к перебоям в электроснабжении.

    Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» ввела аварийные отключения света в регионе.

    Белгородская электричка сошла с рельсов из-за отсутствия двух метров путей
    Астрахань отбила атаку украинских дронов на газоперерабатывающий завод
    Греция выразила протест из-за украинского морского беспилотника
    МИД: Тысячи украинцев желают переехать в Россию из Европы
    Американцы перестали общаться с соседями из-за цифровизации
    Внучка советского наркома Литвинова найдена мертвой в Москве
    Стало известно об открытии Русских домов в Сьерра-Леоне, Сан-Томе и Принсипи

    Когда экономика России снова начнет расти

    За последние три года российская экономика увеличилась более чем на 10% и стала четвертой в мире. Даже Запад вынужден был признать наши успехи. Однако в 2026 году ожидается замедление темпов роста до 0,4%, говорит вице-премьер Александр Новак. С какими вызовами столкнулась Россия и когда рост нашей экономики восстановится? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Машину пропаганды Зеленского разоблачает ее создательница

    Глава киевского режима еще в 2020 году прямо требовал от подчиненных создать ему «пропаганду Геббельса», заявляет бывшая пресс-секретарь Зеленского. Зачем Юлии Мендель сегодня такие разоблачения, как функционирует украинская пропагандистская машина и какую роль в ее создании сыграла бывшая соратница главы киевского режима? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

