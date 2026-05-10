Сальдо сообщил о ранении двоих жителей Херсонской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двое мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск 9 и 10 мая на территории Херсонской области, сообщил Сальдо в MAX. По его словам, в пгт. Горностаевка был ранен мужчина 1964 года рождения, его госпитализировали в Геническую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями.

Во втором случае пострадал мужчина 1985 года рождения в селе Каиры Горностаевского округа. Он также получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения, а также тяжёлые травмы, после чего был доставлен в ту же больницу.

В результате атак повреждены дома в Богдановке, Дмитровке, Клинах и Раденске, административные здания в Костогрызове и Клинах, складское помещение в Старолукьяновке и здание Костогрызовской школы. Кроме того, в Богдановке повреждена линия электропередачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов украинских военных по территории Херсонской области погибли два мирных жителя.

Во время атак беспилотников и артиллерии ранения получили еще два человека.

При обстреле левого берега Днепра один человек скончался от полученных травм.