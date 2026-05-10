    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    Захарова ответила Мерцу на слова о визите Фицо в Россию
    Британский военный аналитик оценил парад Победы в Москве
    Путин обвинил Запад в многолетнем обмане России
    Евросоюз начал оказывать давление на Фицо после визита в Москву
    Путин назвал требование к переговорщику с Россией от Евросоюза
    Иран напомнил Левитт о трагедии в Минабе, поздравив с рождением дочери
    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    10 мая 2026, 12:09 • Новости дня

    Сальдо сообщил о ранении двоих жителей Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое мирных жителей пострадали в результате атак украинских войск 9 и 10 мая в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Двое мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск 9 и 10 мая на территории Херсонской области, сообщил Сальдо в MAX. По его словам, в пгт. Горностаевка был ранен мужчина 1964 года рождения, его госпитализировали в Геническую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями.

    Во втором случае пострадал мужчина 1985 года рождения в селе Каиры Горностаевского округа. Он также получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения, а также тяжёлые травмы, после чего был доставлен в ту же больницу.

    В результате атак повреждены дома в Богдановке, Дмитровке, Клинах и Раденске, административные здания в Костогрызове и Клинах, складское помещение в Старолукьяновке и здание Костогрызовской школы. Кроме того, в Богдановке повреждена линия электропередачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов украинских военных по территории Херсонской области погибли два мирных жителя.

    Во время атак беспилотников и артиллерии ранения получили еще два человека.

    При обстреле левого берега Днепра один человек скончался от полученных травм.

    9 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    «Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», – приводит слова президента ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться, чтобы России никто не угрожал, и к этому Москва будет стремиться, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Он также отметил, что вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России.

    Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по продлению перемирия с Украиной и обмену военнопленными, однако Киев оказался не готов к обмену. Путин сообщил, что Минобороны пока не докладывало о провокациях в День Победы.

    10 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    Полянский заявил о желании ЕС нанести России стратегическое поражение
    @ Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские дипломаты на площадке ОБСЕ перестали упоминать необходимость мирного урегулирования украинского конфликта и своего присутствия за столом переговоров, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Когда я только приехал, многие европейцы в своих выступлениях говорили о том, что они должны быть за переговорным столом, что гарантии безопасности нужно обеспечить только вместе с Евросоюзом, что Россия должна «остановить войну». Сейчас из последних выступлений это уже не следует», – сказал Полянский.

    Полянский заявил, что западные государства питают иллюзии относительно возможности нанести Москве стратегическое поражение, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что европейцы воодушевились недавними маневрами США на переговорном треке и отсутствием масштабных изменений на поле боя. «Многие здесь теперь, ободрившись, пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает, будто она переламывает ситуацию на фронте», – подчеркнул постпред.

    Полянский добавил, что Владимир Зеленский использует подобные настроения для мобилизации максимального количества ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский обвинил страны Евросоюза в подталкивании Киева к срыву мирного диалога. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бессмысленным участие европейских политиков в переговорном процессе. На заседании Совбеза ООН российская сторона указала на попытки Запада создать иллюзию успехов украинской армии.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    9 мая 2026, 22:29 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в многолетнем обмане России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Западные политики с 1990-х годов намеренно вводили Москву в заблуждение, заявил президент России Владимир Путин.

    «Стремясь использовать Украину, как инструмент для достижения своих геополитических целей, эти деятели на Западе – они же всех обманывали, публично сейчас об этом говорят», – подчеркнул глава государства во время общения с журналистами.

    По словам российского лидера, этот процесс начался задолго до текущих событий. Путин напомнил, что политика введения в заблуждение стартовала еще в начале 1990-х годов. Тогда западные страны обещали не расширять Североатлантический альянс на Восток, однако эти заверения так и остались невыполненными, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению. Он обвинил западные элиты в провоцировании конфликта на Украине.


    9 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Путин назвал требование к переговорщику с Россией от Евросоюза
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона открыта к дипломатическим контактам с представителями ЕС, которые воздерживались от оскорбительных высказываний в адрес России, заявил президент России Владимир Путин.

    «Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров», – отметил президент.

    Кроме того, он обратил внимание на то, что инициатива прервать общение исходила не от Москвы. Он напомнил, что именно европейские страны ранее приняли решение отказаться от ведения переговоров, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль подтвердил готовность российского лидера к диалогу с представителями Европейского союза. Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для дипломатического общения.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры между ЕС и Россией могут состояться лишь в «подходящий момент».

    10 мая 2026, 09:17 • Новости дня
    Стали известны последние слова закрывшего товарища от дрона Героя России Купова
    @ Правительство Кемеровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трое разведчиков под командованием Михаила Купова в начале марта 2025 года в тылу ВСУ за несколько дней освободили две лесополосы. Во время отхода при атаке украинских БПЛА командир закрыл собой товарища и получил смертельное ранение, рассказали десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север», участвовавшие в операции.

    Трое разведчиков под командованием Михаила Купова в начале марта 2025 года в тылу украинских войск за несколько дней освободили две лесополосы, передает ТАСС.

    Во время отхода при атаке украинских беспилотников командир закрыл собой боевого товарища и получил смертельное ранение, рассказали десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север», участвовавшие в операции.

    Офицер разведки с позывным Юстас отметил, что группе была поставлена тяжелая задача – пройти линию боевого соприкосновения, где противник вел усиленную разведку подступов. По его словам, было принято решение продвигаться между боевыми порядками, где противник не ожидал появления разведчиков.

    Операторы беспилотников направили группу ночью, и разведчики успешно зашли в тыл, взяв в плен восемь украинских военнослужащих. Когда пленные перестали выходить на связь, украинское командование отправило еще двоих солдат проверить ситуацию, и они также попали в плен.

    При выводе пленных на расстоянии около 2-3 км по открытой местности группа была накрыта минометным огнем, а затем атакована ударным дроном, известным как «Баба-яга».

    По словам разведчика с позывным Монгол, украинские военные открыли огонь по собственным позициям, обнаружив отсутствие связи с пленными.

    Во время атаки командир Купов получил тяжелое ранение, но продолжал руководить операцией до последнего момента. Его боевой товарищ привел последние слова командира, сказанные в эфир: «Пацаны, всем спасибо за работу, всех люблю, всех обнял, ну и передайте привет супруге».

    Михаилу Купову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации указом президента от 28 ноября 2025 года. Медаль «Золотая Звезда» была передана его родственникам в январе этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рядовой Равиль Гайнулин спас раненого сослуживца после атаки украинского беспилотника в ДНР.

    Боец с позывным «Охотник» получил ранение при спасении четверых товарищей от удара FPV-дрона.

    Российский штурмовик погиб во время прикрытия мирных жителей от вражеских беспилотников в Волчанске.

    10 мая 2026, 07:48 • Новости дня
    ВСУ попытались устроить провокацию с флагом Украины на Харьковском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    В поселке Ветеринарное на Харьковском направлении вооруженные силы Украины попытались устроить провокацию с украинским флагом.

    «В поселке Ветеринарное наши военнослужащие сорвали провокацию противника. Украинские националисты сбросили с коптера свой флаг на одно из каменных зданий», –сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    ВСУ рассчитывали, что штурмовики «Северян» попытаются снять флаг «и вскроют свои позиции». Но «Северяне» передали информацию операторам FPV-дронов, которые с первого удара уничтожили украинский флаг.

    Группировка войск «Север» соблюдала режим прекращения огня в День Победы. Однако ВСУ неоднократно нарушали перемирие, применяя беспилотники и артиллерию.

    Кроме того, на Харьковском направлении под видом медицинских машин ВСУ подвозили припасы на позиции, сопровождая действия радиоигрой. Также сообщается, что на Великобурлукском направлении произошло боестолкновение между военнослужащими 113-й бригады теробороны ВСУ: «На пятый год боевых действий украинские военнослужащие открыли огонь в сторону своих побратимов, общавшихся на русском языке».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе ВСУ нанесли несколько неизбирательных ударов РСЗО по лесному массиву на российской территории. В Сумском районе противник неоднократно нарушал режим прекращения огня.

    В районе Запселья подразделение 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно покинуло позиции, бросив оружие и броню. Это уже второй подобный случай за двое суток.

    В селе Рясное солдаты 119-й бригады территориальной обороны ВСУ также попытались скрыться в лесу, после чего по ним открыли огонь свои же сослуживцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая. Позднее Россия поддержала инициативу о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными. Вооруженные силы России ответили точными ударами на нарушение перемирия украинским командованием.

    9 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС России в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 8 мая все группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых позициях, однако ВСУ за это время нарушили перемирие 8970 раз, сообщили в Минобороны.

    Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в Республиках Крым и Адыгея, Чеченской Республике, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, Московской, Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях, говорится в канале Max Минобороны.

    За все время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций войск России из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков.

    Кроме того, они нанесли 7151 удар с использованием беспилотников.

    ВСУ были предприняты 12 атак позиций российских подразделений.

    Всего в зоне спецоперации с полуночи 8 мая зафиксированы 8970 нарушений режима прекращения огня.

    В этих условиях ВС России реагировали на нарушения перемирия зеркально: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, 1630 раз.

    9 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    В Кремле оценили желание США форсировать переговоры по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США хотят быстрых результатов в переговорах по украинскому урегулированию, однако добиться этого не так просто из-за сложности самого процесса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, США рассчитывают на быстрый прогресс в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, однако этот процесс требует значительных усилий и детальной проработки, передает «Звезда».

    «Америка и раньше говорила о том, что они хотели бы как можно быстрее, что это можно решить чуть ли не за одну ночь. Но это, к сожалению, не так, это требует больше усилий», – заявил Песков.

    Он отметил, что несмотря на желание американской стороны ускорить процесс, вопрос урегулирования затрагивает большое количество нюансов. Он подчеркнул, что подобные переговоры не могут быть завершены мгновенно и требуют серьезной подготовки и обсуждения.

    Кроме того, Песков сообщил, что на данный момент нет никаких признаков того, что США собираются выйти из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, никаких соответствующих сигналов не поступало.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал украинское урегулирование длительным процессом.

    Представитель Кремля опроверг обвинения в намеренном затягивании Москвой переговорного процесса.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о недоговороспособности властей Украины.

    10 мая 2026, 03:49 • Новости дня
    Депутат Рады Гончаренко счел слова Путина «положительным сигналом»

    Tекст: Антон Антонов

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что заявления президента России Владимира Путина по Украине являются «положительным сигналом».

    Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал слова Путина о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в третьей стране, а также о приближении к завершению украинского конфликта. «Звучит как положительные сигналы, но посмотрим», – заявил украинский депутат в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин допустил возможность встречи для достижения окончательных договоренностей. Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению. Помощник российского лидера Юрий Ушаков предложил Владимиру Зеленскому позвонить в Москву ради переговоров.

    9 мая 2026, 23:44 • Новости дня
    Путин назвал Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин назвал экс-главу правительства Великобритании Бориса Джонсона представителем «шоу-бизнеса».

    Рассказывая о парафировании договоренностей с Украиной в Стамбуле в 2022 году Путин отметил: «Тут же приехал еще один представитель шоу-бизнеса, тогдашний премьер Британии. И чего говорит: «Нельзя подписывать, это соглашение несправедливо».

    Президент задался вопросом о том, кто вправе определять справедливость парафированных украинской переговорной группой документов, передает РИА «Новости».

    В результате западные страны пообещали Киеву помощь и продолжили раскручивать противостояние с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году Джонсон сообщил, что решил стать телеведущим. В 2024 году Джонсон был отстранен от эфира на телеканале Channel 4 из-за того, что настойчиво рекламировал свои мемуары Unleashed, несмотря на просьбы ведущего прекратить и сосредоточиться на обсуждении президентских выборов в США.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что именно Джонсон сыграл ключевую негативную роль в срыве переговоров между Россией и Киевом, которые проходили в Белоруссии весной 2022 года. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Джонсона «злодеем, вернувшимся на место преступления» после его визита на позиции украинских военных.

    10 мая 2026, 06:31 • Новости дня
    Пушилин счел маловероятным скорое восстание на Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Жители Украины пока не готовы к массовым выступлениям против действующей власти, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Я сейчас, к сожалению, вижу, что такие восстания пока что маловероятны», – приводит слова Пушилина ТАСС.

    Он заявил, что такого развития событий нельзя исключать, «но, к сожалению, пружине есть еще где сжиматься».

    Он отметил ,что на Украине есть «сложности» не только с «нарушением прав человека», но и «сложность экономической ситуации». Последняя, по его словам, «не настолько критична», чтобы «вызвать определенного рода протесты».

    Он также напомнил, что в определенные периоды 1990-х годов население сталкивалось с гораздо более серьезными испытаниями. Он подчеркнул, что массовые волнения в ближайшие дни вряд ли возможны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, считает, что на Украине отсутствует способный на организацию восстания политический субъект. Политолог Владимир Скачко отмечал, что деятельность групп сопротивления военкомам без поддержки извне сойдет на нет. При этом проблемы с энергетической инфраструктурой приближают ситуацию в стране к критической точке.

    10 мая 2026, 03:17 • Новости дня
    В Кремле посоветовали Зеленскому позвонить в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Если украинский лидер Владимир Зеленский хочет обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, то ему стоит позвонить в Москву, сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Пусть звонит. Чего он [Зеленский] передает, а потом все зависает в воздухе», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности к встрече с Зеленским. Глава российского государства также подчеркнул, что встреча возможна только в случае достижения окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на долгосрочную перспективу. Киев отверг приглашение российской стороны в Москву.

    10 мая 2026, 06:58 • Новости дня
    Российские саперы применили «электромагнитные пушки» для разминирования в ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    Саперы группировки «Центр» успешно очищают освобожденные населенные пункты от взрывных устройств с помощью «электромагнитных пушек» в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    Военнослужащие активно используют наземный робототехнический комплекс «Курьер» для обезвреживания мин, передает РИА «Новости».

    Военнослужащие 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады используют «устройство для создания мощного электромагнитного поля». Принцип работы нового оборудования заключается в генерации сильного электромагнитного импульса. Он провоцирует детонацию магнитных датчиков вражеских взрывателей на безопасном для специалистов расстоянии.

    В российском оборонном ведомстве пояснили, что дистанционное управление роботом полностью исключает риск поражения личного состава. Оборудование демонстрирует максимальную эффективность при ликвидации фугасов и противопехотных мин, которые противник массово устанавливает на дорогах и объектах инфраструктуры.

    Ежедневная работа инженерных войск спасает жизни местного населения и позволяет людям безопасно возвращаться домой, говорится в сообщении. Кроме того, очистка территорий способствует дальнейшему продвижению российских сил на Добропольском направлении специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские саперы применяют дроны для уничтожения французских мин в ДНР.

    9 мая 2026, 22:24 • Новости дня
    Путин назвал попытку вступления Украины в ЕС началом украинского кризиса

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг Украины началась с вопросов о ее вступлении в Евросоюз, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин пояснил, что эти евроинтеграционные устремления в конечном счете привели к государственному перевороту в Киеве. В дальнейшем, подчеркнул президент, последствия переворота вызвали события в Крыму, определили позицию жителей юго-восточных регионов и привели к началу полномасштабных боевых действий.

    Кроме того, касаясь темы дипломатического урегулирования, Путин упомянул свой опыт минских соглашений. Он обратил внимание, что бесконечные разговоры без предварительной тщательной работы специалистов часто оказываются безрезультатными: «Можно часами, бесконечно разговаривать днем и ночью без толку». По его словам, обеим сторонам должно быть понятно, что «договоренности полностью согласованы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению. Он обвинил западные элиты в провоцировании конфликта на Украине.

    9 мая 2026, 22:16 • Новости дня
    Путин обвинил западные элиты в провоцировании конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Глобалистские силы спровоцировали конфликт России и Украины и продолжают воевать руками украинцев, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства отметил, что западные элиты извлекают выгоду из текущей ситуации. «Они, конечно, хорошо устроились: они спровоцировали этот конфликт», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    По словам российского лидера, так называемое глобалистское направление западных элит ведет борьбу с Москвой, используя для этого украинцев. При этом в Европе постепенно осознают, что дальнейшая «игра на повышение» может дорого стоить». На фоне этих рисков на Западе уже начинают искать возможности для возобновления контактов с российской стороной.

    Путин выразил надежду, что здравомыслящие силы на Западе, понимающие суть происходящего, со временем смогут вернуться к власти при поддержке большинства граждан своих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    Китайский пятилетний план по развитию промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию.

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

