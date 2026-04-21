  Лента новостей
    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир
    Опубликовано видео массового ДТП с жертвами в центре Москвы
    НАТО начало охоту на российские подводные лодки
    ВМС США впервые испытали боевой лазер LOCUST на авианосце
    ВС России поразили штаб с руководством разведки ВСУ в Краматорске
    Генштаб рассказал о весеннем продвижении российских войск в зоне СВО
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    Зеленский назвал неуважением визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
    Глава МЭА предрек перестройку энергосистемы мира
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    21 апреля 2026, 11:57 • Новости дня

    Сальдо сообщил о пострадавших при атаках ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два человека пострадали в Херсонской области от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Два человека пострадали в Херсонской области за минувшие сутки в результате атак украинских военных, сообщил Сальдо в MAX.

    По его словам, за прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима были ранены два жителя региона. Он отметил, что удары наносились с применением артиллерии и беспилотников.

    В результате обстрелов и атак дронов были повреждены многоквартирный жилой дом в Новой Каховке, неиспользуемое здание детского сада в Голой Пристани, магазин в Каховке, административное здание в Виноградове, а также хозяйственная постройка и частный дом в Бехтерах, неэксплуатируемый дом в Алексеевке и частный дом в Гладковке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате недавних атак ВСУ на территории Херсонской области погибла женщина.

    При другом обстреле региона со стороны украинских войск скончался один мирный житель.

    Жертвами целенаправленных ударов беспилотников по гражданским автомобилям стали четыре человека.

    20 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внешнеполитическое ведомство Германии пригласило для беседы дипломата Сергея Нечаева из-за обнародования информации о европейских заводах, выпускающих беспилотники для Киева.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева после публикации Министерством обороны РФ данных о европейских производителях беспилотников для нужд Киева, передает ТАСС. Заявление немецкого дипломатического ведомства было размещено в социальной сети X.

    «Прямые угрозы России против целей в Германии являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность», – подчеркнули в немецком министерстве. В ведомстве добавили, что не позволят себя запугать, назвав подобные заявления и любую шпионскую деятельность в стране абсолютно неприемлемыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список адресов европейских производителей беспилотников. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями для российских военных. Российское военное ведомство расценило действия европейских стран как намеренный шаг к эскалации обстановки.

    21 апреля 2026, 01:19 • Новости дня
    Небензя обвинил Зеленского и европейских лидеров в желании продолжить конфликт
    Tекст: Антон Антонов

    Главной причиной неурегулированного кризиса на Украине является желание Владимира Зеленского и большинства европейских лидеров продолжать конфликт, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Зеленский же и большинство европейских лидеров стремятся не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован», – заявил постпред России в ходе заседания Совета Безопасности.

    По словам дипломата, в Киеве отсутствует здравая политическая сила, способная противостоять замыслу использования простых украинцев в интересах Европы. Он отметил, что нынешнее руководство страны продолжает слепо исполнять эту волю, однако итог такого сценария будет трагичным, передает РИА «Новости».

    Небензя добавил, что Украина фактически экспортирует лишь наемников и оружие, которые затем появляются в различных конфликтных точках по всему миру. Ситуация на Украине остается крайне тяжелой, подчеркнул постпред.

    По его словам, обычные украинские граждане отказываются воевать за коррумпированное руководство, уклоняются от службы и дезертируют. Дипломат рассказал, что украинские мужчины дают отпор сотрудникам военкоматов и радикалам, при этом охота на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя жестокое насилие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя обвинил украинские власти в нежелании искать пути к миру. Российский дипломат упрекнул европейских политиков в создании ложного образа миролюбивого Владимира Зеленского.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    21 апреля 2026, 08:23 • Новости дня
    Генштаб рассказал о весеннем продвижении российских войск в зоне СВО
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России наступают в зоне проведения специальной военной операции, освобождены ряд населенных пунктов, полностью взята под контроль территория ЛНР, сообщил начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов.

    Вооруженные силы России освободили населенные пункты Бойково и Луговское в ходе активных наступательных действий, говорится в тезисах Герасимова, приведенных в каналe Max Минобороны.

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» продолжают продвигаться западнее Гуляй-Поля, ведя бои в Воздвижевке и на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому.

    «В течение марта-апреля российскими войсками освобождено 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории», – указал Герасимов.

    Всего с начала года под контроль перешло 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров, а также полностью завершено освобождение ЛНР.

    Группировка «Центр» освободила Гришино и Павловку. В Днепропетровской области создается полоса безопасности, где более 75% Новопавловки уже находится под контролем российских сил. Группировка «Днепр» освободила Веселянку и ведет уличные бои в Орехове и Запорожце.

    Герасимов добавил, что самые активные боевые действия проводятся на Краснолиманском направлении. Штурмовики освобождают Красный Лиман, под контроль взято около 70% территории города.

    Группировка «Южная» продвигается в районе Славянско-краматорско-константиновского укрепрайона, освободив Диброву. Идут бои в Константиновке, Кривой Луке и пригородах. Группировки «Север» и «Запад» также развивают наступление, освободив ряд населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях, а также ликвидировав окруженного противника южнее Купянска-Узлового.

    Ранее ВС России освободили Зыбино в Харьковской области. Также были взяты под контроль Волчанские Хутора в том же регионе.

    21 апреля 2026, 09:26 • Новости дня
    «Зеленоградский Чикатило» погиб в зоне спецоперации

    Серийный убийца «зеленоградский Чикатило» погиб в зоне спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Отправившийся добровольцем на фронт бывший милиционер и серийный маньяк Юрий Гриценко лишился жизни во время несения службы в санитарно-эвакуационном взводе.

    О смерти серийного убийцы Юрия Гриценко сообщает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot. «Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко погиб в зоне СВО, его тело опознали только недавно», – передает издание. Всего на его счету числятся пять жертв.

    В сентябре 2023 года осужденный досрочно вышел из мордовской колонии и присоединился к отряду «Шторм Z». Из-за слабого здоровья мужчину перевели в санитарно-эвакуационный взвод. Родственников у погибшего не осталось, поэтому, по предварительным данным, его похоронят на территории Луганской народной республики.

    Гриценко служил в милиции, но был уволен за пьянство. Первой его жертвой стала женщина легкого поведения, которую он забил сковородкой, после чего преступник начал нападать на прохожих с молотком в Зеленоградском лесопарке. В ноябре 2001 года маньяка задержали благодаря водителю автобуса Анатолию Сухову, услышавшему крики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самарский «лесной маньяк» Дмитрий Ворошилов вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

    Сын серийного убийцы Андрея Чикатило отправился на фронт на стороне украинской армии. Позже мужчина пропал без вести в ходе боевых действий в Харьковской области.

    21 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о потере ВСУ почти 2 млн человек за время СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ потеряли за все время СВО около 2 млн военнослужащих, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

    Алаудинов заявил, что потери вооруженных сил Украины за все время спецоперации на Украине приблизились к двум миллионам человек, передает ТАСС.

    «Потери, которые Украина понесла за время СВО, за эти четыре года, можем примерно предполагать, что около 2 миллионов человек. 1,7 млн – это утечка, которая была несколько месяцев назад, после этого мы должны просто подумать, посчитать, какое количество еще дополнительно погибло. Это уже цифра, которую мы можем предположить, что приближается уже к 2 миллионам, или уже за 2 миллиона. Поэтому это, конечно, очень тяжелая ситуация», – заявил Алаудинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года суммарный урон противника превысил отметку в 1,08 млн человек.

    В сентябре Апты Алаудинов оценил безвозвратные потери украинской армии в 1,7 млн солдат.


    21 апреля 2026, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg заметило массовое сопротивление украинцев призыву в ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    На Украине растет число нападений на сотрудников военкоматов: в прошлом году зафиксировано 341 происшествие, некоторые с применением ножей и смертельными исходами, отмечает Bloomberg.

    Агрессия в отношении сотрудников территориальных центров комплектования достигла беспрецедентных масштабов, сообщает Bloomberg.

    По данным местной полиции, в прошлом году зафиксировано 341 подобное происшествие, а с начала текущего года произошло уже более 100 конфликтов. Недавно в Луцке группа подростков отбила у патруля задержанного мужчину.

    «Появление агрессивной позиции у части общества, которая может привести к конфликтам, является серьезной проблемой», – заявил глава киевского исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко. Эксперт также добавил, что государству необходимо жестко реагировать на подобные настроения.

    Власти разыскивают около 2 млн уклонистов за нарушение правил воинского учета. Ситуация накаляется: в начале апреля во Львове служащий таможни нанес смертельное ножевое ранение военкому во время проверки документов. Минобороны Украины признало необходимость скорейшего реформирования системы мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники военкомата в Киеве силой вывели мужчину из маршрутки на глазах у пассажиров.

    Жители Каменца-Подольского отбили молодого человека у представителей территориального центра комплектования.

    Западные СМИ зафиксировали рост случаев применения насилия против украинских военных комиссаров.

    20 апреля 2026, 23:05 • Новости дня
    Зеленский назвал вывод войск из Донбасса поражением ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вывод украинских войск из Донбасса стал бы стратегическим проигрышем для вооруженных сил страны.

    Зеленский заявил, что вывод ВСУ из Донбасса стал бы стратегическим проигрышем для вооруженных сил страны, передает РБК. По его словам, такой шаг сделает украинскую армию слабее из-за утраты линии обороны и фортификационных сооружений.

    «Они хотят, чтобы мы вышли из Луганской и Донецкой областей. Конечно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных Сил это проигрыш. Фортификационные сооружения, линия обороны, мы точно становимся слабее», – заявил Зеленский.

    Он также выразил сомнения в способности президента США Дональда Трампа гарантировать мир. Зеленский отметил, что американские гарантии не могут считаться долгосрочными, так как срок полномочий президента США ограничен двумя с половиной годами. Глава киевского режима подчеркнул необходимость поиска реальных гарантий безопасности.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод вооруженных сил из Донбасса.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский должен уже сегодня принять решение о выводе украинских войск с территории Донбасса.

    20 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар возмездия по объектам ОПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар возмездия по объектам ОПК Украины
    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОАК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по объектам транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 274 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 135 918 беспилотников, 656 ЗРК, 28 984 танка и другие бронемашины, 1704 боевые машины РСЗО, 34 541 орудие полевой артиллерии и миномет, 59 812 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру.

    ВС России за минувшую неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ.

    21 апреля 2026, 06:39 • Новости дня
    Российский БПЛА несколько часов следил за украинским ЗРК Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский разведывательный дрон провел многочасовую съемку американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, находящегося на вооружении ВСУ, сообщил врио командира роты БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Стрела».

    Американская установка, предназначенная в том числе для уничтожения дронов, не смогла обнаружить аппарат, пояснил «Стрела» РИА «Новости».

    По словам военного, неспособность комплекса обнаружить дрон свидетельствует о слабой подготовке украинских расчетов. Кроме того, долгая съемка позволила убедиться, что перед операторами находилась реальная боевая машина, а не макет, что также ставит под сомнение заявленные характеристики самой американской техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские операторы беспилотников научились обходить системы радиоэлектронной борьбы НАТО.

    21 апреля 2026, 12:06 • Новости дня
    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа

    Tекст: Олег Исайченко

    Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Видимо, Владимир Зеленский посчитал, что он уже «пересидел» Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский усомнился в том, что что президент США может быть гарантом мира на Украине, а также раскритиковал членов американской переговорной группы.

    «Последние заявления Владимира Зеленского говорят об одном: он демонстративно становится на сторону европейских антитрампистов. В эту группу входят в частности Британия, Германия и Франция», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его мнению, неслучайно именно сейчас Зеленский решил обрушиться с критикой на американских переговорщиков и президента США. «Он почувствовал слабость вашингтонской администрации, которая терпит неудачи на Ближнем Востоке», – уточнил собеседник.

    Кроме того, Зеленский, видимо, решил, что он уже «пересидел» Дональда Трампа и потому может хамить американцам, продолжил эксперт. «Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Он не сможет принять какие бы то ни было антиукраинские решения – законодатели просто будут все блокировать», – детализировал Скачко.

    «Другими словами, в Киеве считают, что Трампа – как политика – уже можно списывать», – добавил он. Вместе с тем, политолог углядел в словах Зеленского приглашение американского лидера к торгу: «если Вашингтон снова переключит все внимание на Украину, то Киев «отскочит» от хулителей президента США».

    Слова же о том, что визит американской переговорной группы нужен самим представителям США, свидетельствуют о незаинтересованности Зеленского в урегулировании украинского кризиса, подчеркнул спикер. «Что называется, базовые установки остаются неизменными. Прекращение конфликта для него означает конец политической карьеры и причем дальнейшие его перспективы незавидны», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что американский лидер не может быть гарантией мира на Украине. «Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?», – заявил он в интервью ICTV, опубликованном на YouTube. При этом он также раскритиковал дипломатические подход США к посредничеству в урегулировании текущего конфликта.

    В частности, Зеленского возмутился действиям спецпосланника президента Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого Дома Джареда Кушнера. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – отметил он. В то же время, по его мнению, не стоит «делать сенсацию» из ранее анонсированного визита американских переговорщиков на Украину.

    «Это нужно им, а не нам», – добавил Зеленский. На этом фоне он также подчеркнул нежелание Киева выводить войска из ДНР и ЛНР, поскольку это будет означать стратегическое поражение ВСУ. Он напомнил, что в данных регионах построены фортификационные сооружения и защитные линии. В случае, если Украина их лишится – страна якобы заметно ослабнет.

    В Москве заявления Зеленского встретили негативно. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Киев, как и многие другие европейские акторы, «стремится не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован». Дипломат также добавил, что сейчас в республике нет политических сил, способных остановить использование простых граждан в качестве расходного материала.

    По его оценке, общество на Украине отказывается воевать за коррумпированное руководство: многие уклоняются от службы, дезертируют. Однако «охота» на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя насильственные методы.

    Напомним, издание Reuters сообщало, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев изначально планировался в середине апреля. В частности, возможной датой встречи называлось 12 апреля – дата православной Пасхи. Кроме того, отмечалось, что республику также может посетить и сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    20 апреля 2026, 13:49 • Новости дня
    Дроны ВСУ нанесли удар по городу-спутнику Запорожской АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава администрации Энергодара Максим Пухов подтвердил факт воздушного нападения на город-спутник Запорожской АЭС.

    Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».

    Информацию о воздушном нападении официально подтвердил мэр города Максим Пухов. Он подчеркнул, что в результате инцидента никто из жителей не пострадал, а разрушений на земле не зафиксировано.

    «Противник сегодня предпринял попытку атаковать город дронами. Работает РЭБ и мобильные огневые группы», – рассказал глава городской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники ударили по вышке сотовой связи и жилому дому в Энергодаре.

    До этого противник использовал для налета на город сразу пять летательных аппаратов.

    Утром дрон неустановленного типа атаковал здание на проспекте Строителей.

    20 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1,2 тыс. военных

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения оперативных группировок российских войск за последние сутки продвинулись на всех направлениях и суммарно вывели из строя более 1,2 тыс. украинских военнослужащих, уничтожив десятки единиц техники и складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Коренека, Новой Сечи и Шостка Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Веселым, Терновой, Избицким и Колодезным.

    Противник при этос потерял более 195 военнослужащих, танк, бронемашину, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ, склад боеприпасов, шесть складов матсредств и склад горючего.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Боровой Харьковской области, Красного Лимана и Лозового Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ в районах Николайполья, Новоселовки, Николаевки и Константиновки ДНР.

    При этом противник потерял более 205 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и четыре станции РЭБ. Уничтожены четыре склада боеприпасов и шесть складов матсредств, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригадам нацгвардии и теробороны у Ивановки Днепропетровской области, Красноподолья, Светлого, Белицкого, Красноярского, Гришино, Доброполья и Торского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, шесть бронемашин и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от  Гавриловки, Александровки Днепропетровской области, Воздвижевки и Барвиновки Запорожской области.

    Противник потерял до 230 военнослужащих, бронемашину, боевую машину хорватской РСЗО RAK-SA-12 и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в конце прошлой недели российские войска освободили Зыбино в Харьковской области.

    Ранее они взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области.

    21 апреля 2026, 07:28 • Новости дня
    ВС России разрезали группировку ВСУ на юге Константиновки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская группировка разрезана в южной части Константиновки, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские военные подразделения сумели разрезать украинскую группировку на юге Константиновки, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. В сообщении отмечается: «Российские подразделения вклинились в оборону ВСУ на юге Константиновки и разрезали силы противника».

    Силовики уточнили, что украинские военные сейчас пытаются удержать оборону, активно используя большое количество беспилотников. Среди них применяются как дроны на оптоволокне, так и гексакоптеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые группы разделили украинские силы в Константиновке на две части.

    Перед этим Вооруженные силы России нанесли массированные удары по оборонительным рубежам противника в глубине города.

    Операторы беспилотных систем Южной группировки войск сорвали ротацию вражеских подразделений на данном направлении.

    21 апреля 2026, 03:00 • Новости дня
    Небензя заявил о снижении интереса к Украине в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский осознает, что тема Украины уходит на второй план в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    «Зеленский прекрасно осознает, что окончательное скатывание украинской тематики на обочину международной политики в связи с эскалацией на Ближнем Востоке серьезно снижает отдачу от его гастролей по странам Европы», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    По словам постпреда, Зеленский, вероятно, полагал, что способен «бесконечно и без особых усилий выклянчивать деньги у своих западных спонсоров, запугивая их тем, что ВСУ являются единственной преградой на пути России в Европу».

    Российский дипломат подчеркнул, что после того как действия США и Израиля против Ирана и последствия этого конфликта изменили ситуацию, Зеленский начал активнее продвигать боевой опыт ВСУ, чтобы сохранить интерес Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что главной причиной неурегулированного кризиса на Украине является желание Владимира Зеленского и большинства европейских лидеров продолжать конфликт.

    21 апреля 2026, 00:34 • Новости дня
    Небензя призвал не считать пасхальное перемирие прологом к прекращению огня

    Небензя: Пасхальное перемирие не является прологом к прекращению огня в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Пасхальное перемирие между Россией и Украиной не может рассматриваться как пролог к длительному прекращению огня, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Подчеркнем, что эта мера не может никоим образом рассматриваться как пролог к длительному прекращению огня», – сказал дипломат в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    Он добавил, что Москва выступает за достижение долгосрочного урегулирования, которое устранит все коренные причины конфликта, передает РИА «Новости».

    Российская сторона рассчитывает, что объявленная пауза в боевых действиях дала возможность православным верующим на Украине отметить праздник в спокойной обстановке, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник напомнил о проживании на Украине миллионов православных верующих. Пасхальное перемирие действовало до исхода дня 12 апреля. Украинские войска неоднократно нарушали его.

    Водитель электровелосипеда лишился головы в аварии в Москве
    Зеленский признал помощь европейских стран в создании морских дронов
    Bloomberg заметило массовое сопротивление украинцев призыву в ВСУ
    МИД Бельгии призвал не допустить создания союза России и Белоруссии
    Northrop Grumman раскрыла облик истребителя шестого поколения
    В Польше решили запретить пролет самолета Фицо в Москву на 9 Мая
    Ученые доказали пользу контролируемого стресса для укрепления психики

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Еврокомиссия пропустила удар от Болгарии

    Пока Европа была увлечена выборами в Венгрии, она упустила еще одну электроральную кампанию – в Болгарии. А там в минувшие выходные на парламентских выборах победила партия «Прогрессивная Болгария» экс-президента Румена Радева. Западные СМИ уже нарекли его «тараном», который может ударить по единству ЕС. Но на деле новый премьер всего лишь обещает ставить интересы Софии выше требований Еврокомиссии. Чем же он так напугал европейских политиков? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

