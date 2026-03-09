Женщина погибла, двое мужчин ранены при атаках ВСУ в Херсонской области

Tекст: Ольга Иванова

В результате атак ВСУ на территории Херсонской области за последние сутки погибла женщина и двое мужчин получили ранения, передает РИА «Новости». Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что удары по мирным жителям продолжились, несмотря на праздничные дни, и назвал действия ВСУ террористическими.

По словам Сальдо, в Таврийском Голопристанского муниципального округа при возгорании жилого дома после обстрела погибла женщина 1962 года рождения. В селе Чистополье Верхнерогачикского муниципального округа мужчина 1969 года рождения получил ранения из-за срабатывания взрывоопасного предмета и был госпитализирован. В Костогрызово Алешкинского муниципального округа после обстрела ранен мужчина 1983 года рождения, его доставили в Скадовскую больницу.

Губернатор сообщил также, что в Скадовске пожарная команда подверглась двойной атаке беспилотников во время тушения легкового автомобиля, загоревшегося после удара. Жертв среди пожарных удалось избежать.

Сальдо отметил, что удары ВСУ были зафиксированы и по другим населенным пунктам: Алешкам, Днепрянам, Железному Порту, Каховке, Коробкам, Новой Каховке, Песчановке и Пролетарке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины атаковали мирные населенные пункты Запорожской области, в результате чего два человека погибли и четверо получили ранения.

На дороге в Алешкинском округе Херсонской области обнаружили тела погибших, которые, по предварительным данным, стали жертвами удара украинского беспилотника.