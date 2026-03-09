  • Новость часаРусский дом культуры в Ливане уничтожили ударами израильской авиации
    В борьбе за высший пост Зеленский получил опасного конкурента
    Эксперт объяснил назначение сына Хаменеи новым аятоллой Ирана
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием
    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном
    Эксперт счел временным явлением высокие цены на нефть
    Нефтегазовая компания Бахрейна Bapco Energies объявила форс-мажор
    Лукашенко позвал узбеков жить в Белоруссии
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    9 марта 2026, 14:58 • Новости дня

    Женщина погибла, двое мужчин ранены при атаках ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате обстрелов и взрывов в разных населенных пунктах Херсонской области погибла женщина и пострадали двое мужчин, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    В результате атак ВСУ на территории Херсонской области за последние сутки погибла женщина и двое мужчин получили ранения, передает РИА «Новости». Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что удары по мирным жителям продолжились, несмотря на праздничные дни, и назвал действия ВСУ террористическими.

    По словам Сальдо, в Таврийском Голопристанского муниципального округа при возгорании жилого дома после обстрела погибла женщина 1962 года рождения. В селе Чистополье Верхнерогачикского муниципального округа мужчина 1969 года рождения получил ранения из-за срабатывания взрывоопасного предмета и был госпитализирован. В Костогрызово Алешкинского муниципального округа после обстрела ранен мужчина 1983 года рождения, его доставили в Скадовскую больницу.

    Губернатор сообщил также, что в Скадовске пожарная команда подверглась двойной атаке беспилотников во время тушения легкового автомобиля, загоревшегося после удара. Жертв среди пожарных удалось избежать.

    Сальдо отметил, что удары ВСУ были зафиксированы и по другим населенным пунктам: Алешкам, Днепрянам, Железному Порту, Каховке, Коробкам, Новой Каховке, Песчановке и Пролетарке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины атаковали мирные населенные пункты Запорожской области, в результате чего два человека погибли и четверо получили ранения.

    На дороге в Алешкинском округе Херсонской области обнаружили тела погибших, которые, по предварительным данным, стали жертвами удара украинского беспилотника.

    8 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе переговоров по урегулированию конфликта российская делегация жестко ставила перед украинцами вопрос о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева, сообщил их участник, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что российская делегация на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в категоричной форме задавала украинской стороне вопрос о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    Костюков отметил: «Вопрос, конечно, ставился. И ставился в жесткой форме».

    Напомним, 6 февраля в жилом доме в Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Алексеева. Его госпитализировали с огнестрельным ранением.

    По данным ЦОС ФСБ, исполнитель покушения прибыл в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Позже подозреваемого задержали в Дубае и передали российским властям.

    До этого также в интервью Зарубину президент Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году. Он также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, а также виден британский след.

    8 марта 2026, 20:53 • Новости дня
    ВСУ потеряли тысячи бойцов в «реке смерти» под Волчанском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские подразделения из состава 159-й бригады лишились тысяч военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести после неудачных попыток форсирования водной преграды в Харьковской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Анализ некрологов ВСУ показал, что при попытке пересечения реки Волчья у села Зыбино Волчанского района 159-я бригада украинской армии понесла колоссальные потери, сказал собеседник ТАСС.

    Командование противника отправляло штурмовые группы на переправу в течение первой половины 2025 года. Сейчас на дне водоема, который называют «рекой смерти», остаются тела тысяч украинских солдат, числящихся пропавшими без вести.

    Волчанск представлял собой мощный укрепрайон с подземными коммуникациями, где до начала конфликта проживало около 17 тыс. человек. Киев использовал промышленные предприятия города для обороны, бои за которую начались в мае 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы в ходе боев за освобождение Волчанска лишились более 23 тыс. солдат. Российские военные полностью уничтожили остатки гарнизона ВСУ в восточной части города. Противник при попытках вернуть позиции понес существенные потери в живой силе.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    8 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    Захарова сыронизировала над Зеленским из-за признания однополых пар на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский после признания на Украине однополых пар получил новые фантастические перспективы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на публикации в прессе, согласно которым украинский верховный суд признал «отношения однополой пары семьей» (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено).

    Она отметила, что украинские власти сумели наполнить «новым квазисмыслом» Международный женский день, который отмечается 8 марта.

    «Но у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы», – заключила она.

    До этого Захарова иронично отреагировала на заявления о стремительной интеграции Киева в Евросоюз. Дипломат называла Зеленского неонацистом за уничтожение армии на деньги европейцев.

    8 марта 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин запретил экстрадицию иностранцев – военнослужащих ВС России

    Путин подписал закон о запрете экстрадиции иностранцев – военнослужащих ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства подписал закон, запрещающий экстрадицию иностранцев, служивших по контракту в российских вооруженных силах.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в Вооруженных силах РФ для уголовного преследования. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Внесенный правительством закон изменяет статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Теперь основания для отказа в экстрадиции расширены за счет включения случая, когда запрос поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, служившего по контракту в ВС РФ или других воинских формированиях России и участвовавшего в боевых действиях.

    В законе отмечено, что такие лица не будут выдаваться иностранным государствам ни для уголовного преследования, ни для исполнения приговора, если их служба и участие в боевых действиях подтверждены соответствующими документами.

    Ранее в воскресенье президент России подписал закон о полном возврате стоимости авиабилетов гражданам, которые вынуждены отказаться от полета из-за участия в спецоперации на Украине. До этого Путин поручил создать стандарт региональных мер поддержки для участников СВО и их семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 февраля Госдума приняла закон, запрещающий выдачу иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах России и участвовавших в боевых действиях в составе ВС России, для уголовного преследования в другие страны.


    8 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Российские силовики предупредили о возможных терактах СБУ в столице Венгрии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы могут организовать серию атак в столице Венгрии из-за отказа Будапешта поддерживать киевский режим без поставок российской нефти, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Киев способен пойти на организацию терактов в Будапеште из-за политических разногласий, сказал собеседник ТАСС.

    «Киев привык вести боевые действия исключительно террористическими методами, и нельзя исключать, что в Будапеште и других венгерских городах СБУ и ГУР будут организованы теракты», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России не исключала выбор Киевом Венгрии в качестве цели для провокаций. Власти страны приравняли удары Украины по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Будапешт.

    8 марта 2026, 19:05 • Новости дня
    Украина попыталась сорвать возвращение России на Венецианскую биеннале

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим потребовал от организаторов престижного культурного форума в Италии Венецианской биеналле запретить участие российской делегации, которая планирует вернуться туда после длительного перерыва.

    Заявление с таким требованием сделали глава украинского МИД Андрей Сибига и министр культуры страны Татьяна Бережная, передает РБК.

    «Призываем организаторов Венецианской биеналле пересмотреть решение о возвращении Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которая была продемонстрирована в 2022–2024 годах», – подчеркивается в документе.

    В начале марта журнал ARTnews сообщил о планах Москвы возобновить присутствие на смотре современного искусства после трехлетнего отсутствия. Российский павильон должен открыться на выставке, которая пройдет в Венеции с 9 мая по 22 ноября 2026 года. Проект «Дерево укоренено в небе» продемонстрирует художественное богатство отдаленных регионов.

    В последний раз Россия принимала участие в биеннале в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил противоречие запрета российского павильона в Венеции традиционному итальянскому подходу к искусству.

    8 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожен второй летевший на Москву беспилотник

    Собянин сообщил об уничтожении ПВО второго дрона на подлете к Москве

    Силами ПВО уничтожен второй летевший на Москву беспилотник
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На подлете к Москве силами ПВО был сбит второй беспилотник, обломки которого сейчас обследуют специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении второго беспилотного летательного аппарата, направлявшегося в сторону столицы, передает Telegram-канал Сергея Собянина.

    «Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», – говорится в официальном сообщении градоначальника.

    По его данным, на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб. Все работы ведутся непосредственно в зоне обнаружения обломков.

    Несколькими минутами раньше мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что Росавиация ограничила работу аэропорта Жуковский.

    9 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК перекрыли проспект в Киеве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) перекрыли проспект Николая Бажана в Киеве, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание Times of Ukraine, «ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) перекрыли проспект Николая Бажана в Киеве, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в результате на трассе в сторону Борисполя образовалась значительная пробка.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные испытывают усталость, а недостаток ротаций приводит к снижению боевого духа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой дух в рядах украинской армии снизился, а многие военные больше не желают воевать за киевский режим.

    В феврале в Черноморске Одесской области около десятка человек потребовали у военкомата объяснений после двухнедельного отсутствия связи с их мобилизованными родственниками.

    9 марта 2026, 00:35 • Новости дня
    Эксперт Рожин сообщил о разгроме штаба ВСУ во время заседания в Краматорске

    Tекст: Катерина Туманова

    Воздушно-космические силы (ВКС) России в ночь на субботу провели мощный удар по Краматорску, уничтожив штаб 100-й бригады ВСУ в момент заседания, сообщил в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Удар пивтонной [полутонной] бомбой по ПУ 100-й ОМБр ВСУ во время какого-то важного мероприятия. На это указывает количество автотранспорта в одном месте. Результат удара: 22 – «трехсотых» [раненых], 15 – «двухсотых» [убитых], поражено четыре пикапа и два ББМ», – сообщил он.

    Рожин добавил, что точечной наводкой руководили бойцы-авианаводчики из отряда прошедших обучение в специальном центре беспилотных технологий.

    Напомним, военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный 28 февраля сообщил в Telegram-канале об ударе ВС России ствольной артиллерией по северо-восточным окраинам Краматорска.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, расстояние от позиций ВС России до Краматорска сократилось до 15 км. Зеленский заявил о якобы посещении им Славянска, Краматорска и Дружковки.


    8 марта 2026, 16:18 • Новости дня
    В США обвинили Зеленского в истощении западного вооружения перед войной с Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти связывают нехватку своих вооружений для конфликта с Ираном с масштабными поставками на Украину, что усиливает критику в адрес Владимира Зеленского, отмечают в Британии.

    Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Вашингтон обвиняет украинского лидера Владимира Зеленского в возникших проблемах США во время боевых действий с Ираном, передает РИА «Новости».

    В эфире YouTube-канала The Duran он отметил: «Я думаю, что Зеленского больше всего беспокоит то, что Дональд Трамп и американцы говорят о нем и Украине, потому что они все чаще обвиняют войну на Украине в истощении арсеналов Америки и в трудностях, с которыми США сталкиваются в ведении текущей войны».

    По словам эксперта, представители Демократической партии США в ближайшее время прекратят поддерживать Киев из-за того, как развивается военная операция в Иране. Меркурис также подчеркнул, что такая позиция может серьезно повлиять на будущее украинской поддержки со стороны Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны испытывают панику и неуверенность из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву.

    Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что агрессивная позиция Зеленского по ситуации с конфискацией денег в Венгрии грозит ему потерей поддержки Дональда Трампа.

    В то же время, другие западные СМИ предполагали, что Зеленский получил возможность повлиять на позицию Белого дома, используя ситуацию с иранскими беспилотниками на Ближнем Востоке.

    8 марта 2026, 21:33 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку шести летевших на Москву беспилотников

    Шесть беспилотников сбиты на подлете к Москве за день

    Tекст: Мария Иванова

    С начала суток на подлете к Москве сбиты шесть беспилотников, три из них уничтожены в ходе последней атаки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны отразила атаку очередных трех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице, передает Telegram-канал Собянина. Он сообщил, что цели были поражены на подлете к городу.

    «ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, атаковавших Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр.

    Напомним, примерно полчаса назад сообщалось, что ПВО отразила атаку третьего за день летевшего на Москву беспилотника.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что силами ПВО были уничтожены первый и второй летевшие на Москву беспилотники.

    9 марта 2026, 12:17 • Новости дня
    ВС России освободили Голубовку в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия в последние сутки установила контроль над населенным пунктом Голубовка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Подразделения Южной группировки войск в результате активных боевых действий освободили Голубовку, указало ведомство в Max.

    Несколькими днями ранее ВС России освободили Сосновое в ДНР. За прошлую неделю российская армия взяла под контроль девять населенных пунктов.

    В числе освобожденных Веселянка в Запорожской области, Бобылевка в Сумской области, село Круглое в Харьковской области.

    8 марта 2026, 21:15 • Новости дня
    Обвиняемый в преступлениях командир ВСУ отдохнул в Дубае на яхте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев, подозреваемый в военных преступлениях, наслаждался отдыхом на яхте миллионера Николая Удянского в Дубае, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Ширяев, известный как один из главных «мясников» ВСУ, отдыхал на яхте Удянского в Дубае, в то время как родные и близкие пропавших без вести солдат ВСУ жаловались на его преступления, сказал собеседник ТАСС.

    Собеседник отметил возмущение в командовании украинской армии, однако подчеркнул, что противоправные действия комполка прикрывал лично главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Сейчас Ширяев претендует на пост командующего штурмовыми войсками ради контроля над финансами.

    Ранее сообщалось, что бойцы 225-го полка похищают военных из соседних частей и удерживают их в подвалах. СБУ уже начала проверку подразделения на предмет превышения полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир 225-го полка Олег Ширяев продолжал появляться на публике и раздавать автографы на фоне разгрома своего подразделения. Украинский военнопленный обвинил офицера в грабеже подчиненных и отъеме банковских карт. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о попытках главкома ВСУ Александра Сырского скрыться на даче в Харьковской области.

    8 марта 2026, 15:33 • Новости дня
    Украина перебросила «Кракен» под Харьков ради медийных задач

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения националистов «Кракен» (признано террористическим и запрещено в России) появились на Харьковском направлении, они получили задачу медийного характера, сообщил разведчик 44-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным «Дон».

    «Они были переброшены для решения медийных задач», – сказал военный, передает РИА «Новости».

    По данным силовиков, командование ВСУ направило подчиненных ГУР Украины в Волчанский район. Собеседник агентства отметил, что за счет таких подразделений Киев пытается информационно противостоять успешному продвижению Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское подразделение «Кракен» ранее подтвердило свою переброску на Сумское направление. Командование ВСУ перенаправило группу солдат в населенный пункт Волчанские Хутора в Харьковской области. В российских силовых структурах сообщили о переброске элитных частей ВСУ с разных направлений.

    8 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    В Варшаве начался марш против втягивания Польши в чужие войны

    Марш против втягивания в конфликты на Украине и Ближнем Востоке начался в Варшаве

    Tекст: Мария Иванова

    Сотни человек собрались в центре польской столицы, требуя от властей страны отказаться от участия в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке.

    В центре Варшавы проходит уличный марш против втягивания Польши в военные действия на Украине и Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Акция идет под лозунгом: «Польша за мир».

    Организатором выступила праворадикальная партия «Конфедерация польской короны». Участники собрались на площади Дмовского в центре польской столицы и колонной направляются к канцелярии президента.

    По данным корреспондента, по центральным улицам города идут несколько сотен человек. Они скандируют, что это не их войны, выступая против вовлечения страны в конфликты.

    Протестующие также выражают несогласие с проукраинской и антииранской линией властей Евросоюза. В их речевках звучит мысль о том, что решения о внешней политике должна принимать Польша, а не Брюссель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в центре Варшавы уже проходил «Марш мира» против вовлечения страны в украинский конфликт. Социологические опросы показали нежелание подавляющего большинства граждан отправлять польских солдат на Украину.

    Венгрия призвала ЕС срочно вернуть российскую нефть и газ
    В Швеции арестовали капитана задержанного сухогруза Caffa
    Горнолыжница Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде
    Rudaw: Ракета Patriot по ошибке ударила по домам в Бахрейне
    Минздрав представил шесть цветов формы для разных категорий медработников
    Премьер Грузии Кобахидзе поблагодарил российских тренеров за успехи на Олимпиаде
    Основатель Amazon купил участки в «бункере миллиардеров» по соседству с Цукербергом

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

