В банках Украины возникли проблемы с наличными

Банки Украины столкнулись с нехваткой наличных после скандала в Венгрии

Tекст: Тимур Шайдуллин

В ряде украинских банков зафиксированы проблемы с выдачей наличных после задержания инкассаторов в Венгрии, сообщает издание Страна.ua, ссылаясь на НАБУ.

В Ощадбанке ранее подтвердили, что задержанные инкассаторы являются их сотрудниками. Там пояснили, что перевозка валюты и драгоценных металлов осуществлялась на основании соглашения с Райффайзенбанком в Австрии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венгрии 5 марта задержали семь человек по подозрению в отмывании денег, изъяв у них 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что с начала года на Украину через Австрию было перевезено 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 килограммов золотых слитков при участии лиц, связанных со спецслужбами.

Кроме того, представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что задержанными руководил бывший генерал СБУ, а Будапешт потребовал от Киева объяснений и депортировал злоумышленников на родину.

В свою очередь, Киев назвал задержание подозреваемых в Венгрии захватом заложников.



