В банках Украины возникли проблемы с наличными

Банки Украины столкнулись с нехваткой наличных после скандала в Венгрии
В банках Украины наблюдаются трудности с выдачей наличных средств после скандала с инкассаторами в Венгрии, где у них изъяли валюту и золото, отмечают местные СМИ.
В ряде украинских банков зафиксированы проблемы с выдачей наличных после задержания инкассаторов в Венгрии, сообщает издание Страна.ua, ссылаясь на НАБУ.
В Ощадбанке ранее подтвердили, что задержанные инкассаторы являются их сотрудниками. Там пояснили, что перевозка валюты и драгоценных металлов осуществлялась на основании соглашения с Райффайзенбанком в Австрии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венгрии 5 марта задержали семь человек по подозрению в отмывании денег, изъяв у них 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.
Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что с начала года на Украину через Австрию было перевезено 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 килограммов золотых слитков при участии лиц, связанных со спецслужбами.
Кроме того, представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что задержанными руководил бывший генерал СБУ, а Будапешт потребовал от Киева объяснений и депортировал злоумышленников на родину.
В свою очередь, Киев назвал задержание подозреваемых в Венгрии захватом заложников.