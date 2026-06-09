Отношении Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.0 комментариев
ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспорта и энергетики
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ.
Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 551 беспилотник.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 661 ЗРК, 29 677 танков и других бронемашин, 1 731 боевая машина РСЗО, 35 281 орудие полевой артиллерии и миномет, 63 687 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России поразили объекты транспорта и энергетики ВСУ.
За прошлую неделю они нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины.
Ранее они российские войска поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ.