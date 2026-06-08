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ВС России поразили объекты транспорта и энергетики ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ.
Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 634 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 158 461 беспилотник, 661 ЗРК, 29 664 танка и других бронемашин, 1729 боевых машин РСЗО, 35 268 орудий полевой артиллерии и минометов, 63 602 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины.
Ранее они поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ.
В начале июня ВС России уничтожили объекты транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ.