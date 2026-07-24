На полигоне в Киеве в момент удара находились представители спецслужб Украины

Tекст: Дарья Григоренко

В Министерстве обороны подтвердили ликвидацию важной цели. «В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории», – заявили в военном ведомстве, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами по полигону под Киевом, где проходила выставка вооружений, поразив также ряд других объектов инфраструктуры.

В Киеве заявили о гибели десяти человек при ракетном ударе по военной выставке.

Вооруженные силы России поразили киевские цеха по сборке комплектующих для дронов.

До этого российские военные нанесли групповые удары по столичным предприятиям военной промышленности.