Захарова назвала слова нового главкома ВСУ о россиянах проявлением неонацизма

Киев пожаловался на блокаду черноморских портов Украины

МИД Украины: Ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей

Tекст: Дарья Григоренко

Сибига заявил, что за день ни одно судно не зашло в порты Одесской и Николаевской областей. По словам дипломата, за последние несколько дней российские силы атаковали не менее трех гражданских грузовых судов в акватории Черного моря, говорится в Telegram-канале МИД Украины.

«Украина обратилась с запросом о срочном заседании Совета Безопасности ООН 27 июля в ответ на атаки на свободу судоходства в Черном море», – сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Сибига отметил, что остановка морского коридора произошла в самый разгар сезона сбора урожая, что «создает угрозу для глобальной продовольственной безопасности».

Глава МИД подчеркнул, что продолжение подобной ситуации «может привести к росту цен на продовольствие и голоду в странах Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки».

Киев призвал международное сообщество оказать давление на Россию для обеспечения безопасности судоходства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 11 дней Вооруженные силы России поразили 28 судов с военными грузами для украинской армии.

Накануне российские беспилотники атаковали пять сухогрузов и балкеров в акватории Черного моря.

Из-за постоянных ударов крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk приостановил обслуживание портов в Одесской области.