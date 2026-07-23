Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.6 комментариев
Захарова назвала слова нового главкома ВСУ о россиянах проявлением неонацизма
Захарова: Слова Драпатого о русской нации демонстрируют неонацизм Киева
Оскорбительные высказывания украинского военного руководства в адрес граждан России в очередной раз подтверждают истинную идеологию киевских властей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала недавние заявления главнокомандующего украинской армией Михаила Драпатого (внесен в список террористов и экстремистов), передает ТАСС. Дипломат подчеркнула, что риторика военного командования наглядно демонстрирует приверженность Киева радикальным идеям.
«Вот поэтому им одно название – неонацисты», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.
Поводом для резкой реакции послужили слова украинского военачальника о людях в России. Незадолго до этого главнокомандующий позволил себе назвать россиян «нацией, которая якобы не имеет права на существование».
Ранее Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.
Свое вступление в должность Драпатый отметил публикацией нацистского лозунга в социальной сети.
Позже главком ВСУ публично оскорбил жителей Донбасса.