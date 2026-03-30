Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.
Финская активистка Райски сообщила о продаже нацистской символики в Хельсинки
Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, заявила, что в Финляндии существует магазин, который открыто торгует шевронами со свастикой и изображениями Адольфа Гитлера, позиционируя это как сбор средств для помощи украинским волонтерам и подразделению «Кракен» (террористическая организация, запрещена в России).
Активистка также отметила, что спрос на подобную продукцию в последнее время снизился из-за экономических трудностей, однако магазин продолжает работу.
Салли Райски родилась в 1992 году в финском городе Лаппеенранта, по профессии она IT-специалист. Она поддерживала Россию с 2014 года, за что дважды теряла работу и сталкивалась с угрозами и агрессией в Финляндии и Швейцарии.
В 2025 году Райски переехала в Выборг и подала заявление на политическое убежище в России, рассчитывая получить вид на жительство.
Райски описала распространение нацистских идей и символики в Финляндии и других европейских странах как часть повседневной жизни молодежи.
Она рассказала, что многие финны едут воевать на стороне Украины ради заработка и под влиянием государственной пропаганды.