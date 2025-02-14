Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Глава МИД Финляндии выступила против быстрого мира на Украине
Глава МИД Финляндии Валтонен выступила против быстрой сделки с Россией по ситуации на Украине
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что установление стабильного мира на Украине требует длительного процесса, рассчитанного на несколько лет, и подчеркнула важность давления и демонстрации силы для достижения этой цели.
Она подчеркнула, что переговоры с Россией касаются не только Украины, но и всей архитектуры европейской безопасности, передает РИА «Новости».
По ее мнению, команде американского президента необходимо понимать, что с президентом России Владимиром Путиным не может быть быстрой сделки; вместо этого требуется длительный процесс.
Она также добавила, что мир может быть достигнут только через длительное давление. По мнению Валтонен, Европа должна научиться демонстрировать силу, чтобы обеспечивать будущее мирное сосуществование.
Президент США ранее заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча представителей России, Украины и США.
Киев будет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, но параллельно ведется двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает результаты переговоров между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта, если они пройдут без участия украинской стороны.