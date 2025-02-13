Зеленский отказался признавать переговоры без участия Украины

Зеленский заявил об отказе признать результаты переговоров без участия Киева

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, любые двусторонние переговоры, касающиеся Украины, которые проводятся без участия Киева, не будут признаны законными и приняты украинской стороной. Эта позиция была четко донесена до международных партнеров, передает ТАСС.

Зеленский отметил, что общение с лидерами других стран, особенно такими, как президент США, должно происходить с учетом украинских интересов.

Президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Страны Европейского союза выразили желание участвовать в этих переговорах, чтобы обеспечить надежную трансатлантическую безопасность и предоставить Украине гарантии безопасности.

Россия собирается опираться на опыт Минских соглашений в будущих переговорах и уже начала формировать группу для переговоров с США, однако об участии Европы в переговорах пока понимания нет.