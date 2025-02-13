Кремль: Участие Европы в переговорах по Украине не определено

Tекст: Елизавета Шишкова

Он заявил, что этот опыт является весьма красноречивым и будет учтен при всех дальнейших шагах. На данный момент нет четкого понимания формата возможного диалога и участия Европы в переговорах, передает ТАСС.

Кремль уже начал формировать группу для переговоров с США, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Песков сообщил, что решение президента Владимира Путина по составу группы будет объявлено позже. Он добавил, что работа начата, а по мере принятия президентом соответствующих решений, информация будет предоставлена.

Президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США.

Европейские страны оказались в замешательстве из-за внезапного мирного плана президентов России и США по Украине, который предполагает начало переговоров с Москвой и отступление США от военной поддержки Киева.