Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.2 комментария
Кремль: Участие Европы в переговорах по Украине не определено
Россия собирается опираться на опыт Минских соглашений в будущих переговорах по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль уже начал формировать группу для переговоров с США, а об участии Европы в переговорах и его формате понимания на данный момент нет.
Он заявил, что этот опыт является весьма красноречивым и будет учтен при всех дальнейших шагах. На данный момент нет четкого понимания формата возможного диалога и участия Европы в переговорах, передает ТАСС.
Кремль уже начал формировать группу для переговоров с США, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Песков сообщил, что решение президента Владимира Путина по составу группы будет объявлено позже. Он добавил, что работа начата, а по мере принятия президентом соответствующих решений, информация будет предоставлена.
Президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США.
Европейские страны оказались в замешательстве из-за внезапного мирного плана президентов России и США по Украине, который предполагает начало переговоров с Москвой и отступление США от военной поддержки Киева.