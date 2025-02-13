Хегсет выразил надежду на мир на Украине после диалога Москвы и Вашингтона

Tекст: Александра Юдина

В США возлагают большие надежды на то, что недавний телефонный диалог Москвы и Вашингтона поможет установить длительный мир на Украине, передает ТАСС.

Хегсет подчеркнул, что США считают такой шаг важным для достижения прочного и продолжительного мира на континенте и остановки кровопролития, что отвечает интересам как Европы, так и Соединенных Штатов.

Он также выразил уверенность, что это взаимодействие поможет принести мир в регион.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО.

Как писала газета Politico, Вашингтон объявил о начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, призвав Украину уступить территории, чем шокировал европейских союзников.

The Financial Times писала, что европейские лидеры оказались в замешательстве после объявления президента США о переговорах с Россией по Украине, оставляющих страны ЕС без участия в мирном процессе.

Напомним, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Этот телефонный разговор вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США.