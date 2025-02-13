Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.2 комментария
Хегсет выразил надежду на мир на Украине после диалога Москвы и Вашингтона
Американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США, заявил министр обороны США Пит Хегсет.
В США возлагают большие надежды на то, что недавний телефонный диалог Москвы и Вашингтона поможет установить длительный мир на Украине, передает ТАСС.
Хегсет подчеркнул, что США считают такой шаг важным для достижения прочного и продолжительного мира на континенте и остановки кровопролития, что отвечает интересам как Европы, так и Соединенных Штатов.
Он также выразил уверенность, что это взаимодействие поможет принести мир в регион.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО.
Как писала газета Politico, Вашингтон объявил о начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, призвав Украину уступить территории, чем шокировал европейских союзников.
The Financial Times писала, что европейские лидеры оказались в замешательстве после объявления президента США о переговорах с Россией по Украине, оставляющих страны ЕС без участия в мирном процессе.
Напомним, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Этот телефонный разговор вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США.