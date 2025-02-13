  • Новость часаУкраина атаковала колонну с экспертами МАГАТЭ
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    Трамп и Маск могут избавиться от первопричины СВО
    США в рамках обмена освободили Александра Винника
    В России начали сборку первых самолетов Як-130М
    Порошенко обвинил Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность
    Путин отказал Трампу во временном прекращении огня на Украине
    Трамп предложил Путину встречу в Саудовской Аравии
    Украина атаковала колонну с экспертами МАГАТЭ
    Bloomberg: Защита Украины обойдется Европе в 3,1 трлн долларов
    МИД назвал идею Макрона о миротворцах на Украине авантюрой
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»

    Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

    14 комментариев
    13 февраля 2025, 09:25 • Новости дня

    Economist: Разговор президентов России и США встревожил Украину и Европу

    Economist: Телефонный разговор Путина и президента США вызвал страх у украинских чиновников

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США, сообщил Economist.

    Издание пишет, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера вызвал тревогу среди украинских и европейских чиновников. Они опасаются, что США могут изменить свою политику в отношении конфликта на Украине и оставить Киев без поддержки, передает ТАСС.

    Журнал Economist пишет, что в Киеве и столицах европейских стран опасения относительно положения Украины возникли еще во время предвыборной кампании в США. Ситуация ухудшилась после того, как 12 февраля президент США провел телефонные переговоры с Путиным, не консультируясь с Украиной, и объявил о немедленном начале переговоров об окончании войны.

    По данным издания, президент США пытается нормализовать отношения с Россией без получения ощутимых уступок. Украинские чиновники боятся, что дальнейшие решения будут приниматься без участия Киева, что может негативно сказаться на будущем страны.

    «Украине крышка. И Европе тоже, между прочим», – заявил изданию неназванный украинский чиновник.

    Ранее президенты России и США обсудили ситуацию на Украине, обмен граждан и международные вопросы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Глава Белого дома заявил, что предложил Владимиру Путину прекратить огонь на Украине, но российский лидер отметил, что ситуация требует долгосрочного решения.

    Американский лидер провел продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Америка приняла переговорную позицию России.

    12 февраля 2025, 19:00 • Новости дня
    Украинских военных возмутили условия контрактов для 18-летних

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие на Украине негативно реагируют на новые условия контракта для 18-летних, пишут украинские СМИ.

    Действующие контрактники получают значительно меньшее жалование и не имеют тех дополнительных льгот, которые минобороны Украины обещает будущим контрактникам  в возрасте 18-24 лет, указали военные, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Один из военнослужащих отметил, что подобные условия порождают дискриминацию в армии у большой группы военных. По этой причине у множества бойцов может упасть уровень морально-психологического состояния.

    Ранее сообщалось, что украинское минобороны открыло контрактную службу для молодых людей только в пехотных частях, исключив возможность выбора других видов войск.

    Украинские СМИ писали, что украинцам 18–24 лет обещают, что сразу после подписания контракта они получат 200 тыс. гривен (около 4,8 тыс. долларов), еще 800 тыс. выплатят «двумя частями» за время действия контракта (около 19 тыс. долларов). Им также обещают «дополнительно до 120 тыс. грн/месяц» (2,8 тыс. долларов) и доплаты за боевые задания. Контракт включает «медицинское обеспечение», «стоматологию и зубопротезирование», «обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства после окончания контракта».

    Кроме того, сказано, что подписавшие контракт смогут получить «ипотеку 0.0% годовых после окончания контракта», а также им предоставят «право на выезд за границу после года службы».

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    12 февраля 2025, 19:03 • Новости дня
    СМИ назвали россиянина, которого обменяли на Фогеля

    RT: США намерены передать России Винника

    СМИ назвали россиянина, которого обменяли на Фогеля
    @ Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты отпустят российского гражданина Александра Винника в рамках обмена, сообщили в среду вечером информационные агентства.

    Об этом RT сообщил адвокат россиянина. Об освобождении Винника также сообщает американский телеканал ABC.

    Винника задержали в Греции в 2017 году по американскому обвинению в криптомошенничестве. Потом его экстрадировали в США.

    Суд в Штатах перенес вынесение приговора Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть ранее проведенное время в заключении в Европе. Винник заключил сделку с американской прокуратурой о признании вины по делу о бирже криптовалют BTC-e.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский гражданин Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, который находился в заключении на территории США.

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    12 февраля 2025, 20:45 • Видео
    Между Россией и США появился контакт

    Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

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    12 февраля 2025, 20:02 • Новости дня
    Зеленский решил строить украинское НАТО

    Зеленский назвал вступление Украины в НАТО маловероятным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский выразил сомнения в вероятности вступления Украины в НАТО из-за позиций Венгрии, Германии и США, и предложил альтернативу.

    Зеленский в интервью британскому журналу The Economist выразил мнение, что вступление Украины в НАТО маловероятно из-за позиции нескольких западных стран, в частности Венгрии, Германии и США. При этом он отметил, что в случае отказа во вступлении Украина должна «построить свою собственную НАТО», что подразумевает дальнейшее наращивание численности вооруженных сил, передает ТАСС.

    Зеленский также рассказал, что пока не получил конкретных предложений об урегулировании от команды президента США. Однако он выразил надежду, что сможет обсудить этот вопрос на предстоящих встречах.

    В среду министр обороны США Пит Хегсет заявил, что правительство США не видит членство Украины в НАТО как реалистичный результат в рамках урегулирования кризиса. Позже глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского.

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    12 февраля 2025, 22:00 • Новости дня
    Белый дом подтвердил освобождение Винника

    Белый дом подтвердил освобождение Винника в обмене заключенными с Россией

    Белый дом подтвердил освобождение Винника
    @ Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    США в рамках обмена заключенными с Россией освободят Александра Винника, задержанного по обвинению в киберпреступлениях, что подтвердил Белый дом.

    Белый дом подтвердил, что США освободят Александра Винника в рамках текущего обмена заключенными с Россией, сообщает ТАСС.

    Ранее французский адвокат Винника Фредерик Бело сообщил, что со вчерашнего вечера его клиент больше не числится в списках заключенных. По словам Бело, накануне прошло слушание, в результате которого дело было завершено.

    Напомним, Винник был задержан в Греции в 2017 году по обвинению США в криптомошенничестве и впоследствии экстрадирован в Америку.

    США перенесли вынесение приговора Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть время, проведенное им в заключении в Европе. Заключив сделку с американской прокуратурой, Винник признал свою вину по делу о бирже криптовалют BTC-e.

    Ранее адвокат сообщил, что в рамках обмена Соединенные Штаты отпустят российского гражданина Александра Винника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский гражданин Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, который находился в заключении на территории США.




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    12 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора

    Путин и Трамп провели телефонный разговор
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разговор между лидерами занял почти полтора часа, передает РИА «Новости». «Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности», – сказал он.

    В ходе беседы обсуждались и вопросы урегулирования ситуации на Украине. «Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», – сообщил Песков.

    Он добавил, что Путин подтвердил президенту США, что украинский конфликт можно урегулировать с помощью мирных переговоров: «Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров».

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных вопросов, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. В ходе разговора была затронута тема обмена граждан между Россией и США. Песков отметил, что Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности в этой области.

    «В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики», – добавил он.

    Кроме того, президенты договорились продолжать личные контакты и обсудили возможность организации личной встречи в будущем. «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Путин пригласил Трампа в Москву.

    Путин выразил согласие с заявлением американского президента о необходимости сотрудничества между Россией и США. «Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», – сообщается на сайте Кремля.

    Президент США ранее заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

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    12 февраля 2025, 18:32 • Новости дня
    Глава Пентагона переложил обязанность поставлять вооружения Украине на Европу

    Министр обороны США Хегсет заявил, что Европа должна предоставить основную помощь Украине

    Глава Пентагона переложил обязанность поставлять вооружения Украине на Европу
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских членов НАТО усилить помощь Украине, отметив важность их участия в обеспечении безопасности Европы.

    Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО. По его словам, Европа должна предоставить львиную долю летальной и нелетальной помощи Украине в будущем.

    Он заявил, что обеспечение безопасности на континенте должно стать императивом для Европы, передает ТАСС.

    В среду министр обороны США Пит Хегсет отметил, что конфликт на Украине достиг критического момента, так как он приближается к своей третьей годовщине.

    Ранее Пентагон сообщал, что Хегсет в ходе рабочей поездки в Европу призовет союзников увеличить расходы на оборону в рамках НАТО и на военную помощь Украине.

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    12 февраля 2025, 22:51 • Новости дня
    Украина ввела санкции против Порошенко

    СНБО Украины наложил санкции на Порошенко по подозрению экс-президента в госизмене

    Украина ввела санкции против Порошенко
    @ AP Photo/Piotr Molecki/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Петра Порошенко (в РФ признан участником террористического обвинения), предполагая его причастность к государственной измене.

    Введенные санкции против Петра Порошенко, экс-президента Украины и главы оппозиционной партии «Европейская солидарность», предположительно, связаны с обвинениями в государственной измене, передает РИА «Новости».

    По сообщениям СМИ, обсуждение санкций в отношении Порошенко велось в офисе Зеленского еще в январе. «Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко. Предположительно, что речь может идти о статье «Государственная измена», – говорится в публицаии Forbes.

    Ранее Порошенко вручили 15 повесток в ГБР и запретили выезд на конференцию по безопасности в Мюнхен.

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    13 февраля 2025, 00:09 • Новости дня
    Трамп предложил встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
    Трамп предложил встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
    @ IMAGO/Aaron Schwartz/ CNP/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп выразил желание провести первую встречу с президентом России Владимиром Путиным на территории Саудовской Аравии, сообщил CBS News.

    По информации телеканала, Дональд Трамп озвучил идею провести первую официальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Трамп сделал это заявление во время общения с журналистами в Овальном кабинете, подчеркнув важность укрепления отношений между двумя странами.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

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    13 февраля 2025, 05:43 • Новости дня
    Bloomberg: Защита Украины отнимет у Европы более 3 трлн долларов за десять лет

    Европейские державы потратят 3,1 трлн долларов на Украину и оборону за десять лет

    Bloomberg: Защита Украины отнимет у Европы более 3 трлн долларов за десять лет
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Крупнейшие государства Европы могут потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и расширение собственных вооруженных сил в ближайшее десятилетие, сообщило Bloomberg.

    Европейские страны, такие как Германия, Франция, Британия, Италия и Испания, могут столкнуться с необходимостью потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и укрепление собственных вооруженных сил в ближайшие десять лет, передает РИА «Новости». Эти расходы включают в себя 175 млрд долларов на восстановление украинских вооруженных сил и 230 млрд долларов на восстановление инфраструктуры Украины.

    Помимо этого, предполагается, что 30 млрд долларов уйдут на возможное поддержание миротворческой группировки численностью 40 тыс. человек на Украине. Основная часть средств будет направлена на укрепление вооруженных сил ЕС, включая пополнение артиллерийских запасов, закупку систем ПВО и ракетных систем. Доля оборонных расходов в бюджетах стран ЕС может увеличиться до 3,5% от их ВВП.

    Агентство также отмечает, что если финансирование будет производиться за счет увеличения долга, то это может добавить дополнительные 2,7 трлн долларов к потребностям в заимствованиях крупнейших европейских членов НАТО. Анализ подчеркивает, что Европа не готова к исполнению таких обязательств, что может обнажить накопленные за годы проблемы в оборонной сфере.

    Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО. По его словам, Европа должна предоставить львиную долю летальной и нелетальной помощи Украине в будущем.

    Коментарии (9)
    13 февраля 2025, 01:30 • Новости дня
    Трамп сообщил о нежелании Москвы идти на временное прекращение огня на Украине

    Трамп прокомментировал позицию Москвы по прекращению огня на Украине

    Трамп сообщил о нежелании Москвы идти на временное прекращение огня на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил Владимиру Путину прекратить огонь на Украине, но российский лидер отметил, что ситуация требует долгосрочного решения.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе разговоров с президентом России Владимиром Путиным он предложил прекратить огонь на Украине. По его словам, Путин подчеркнул, что не хочет, чтобы разрешение ситуации было временным, передает RT.

    Трамп отметил важность достижения долгосрочного и устойчивого мира в регионе. Он подчеркнул, что такие шаги должны включать участие всех сторон для обеспечения стабильности.

    Ранее глава Белого дома заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне. До этого Трамп подчеркнул, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

    Коментарии (6)
    12 февраля 2025, 19:32 • Новости дня
    Зеленский не признал жажду власти

    Зеленский заявил об отсутствии «болезни власти»

    Зеленский не признал жажду власти
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский заявил, что не испытывает жажды власти, несмотря на истекший срок полномочий в мае 2024 года.

    В интервью британскому журналу The Economist он ответил на вопрос, сохраняется ли у него стремление к власти. «У меня нет никакой болезни, связанной с властью», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

    В феврале американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проявляет диктаторские черты, включая запрет религиозной конфессии и ликвидацию политических оппонентов.

    Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что Владимир Зеленский не может предоставить доказательства своей легитимности, тем самым признавая свою нелегитимность.

    Напомним, Владимир Зеленский сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что выборы президента Украины состоятся после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров.

    Коментарии (6)
    12 февраля 2025, 17:48 • Новости дня
    Захарова указала на планы НАТО «списать в утиль» Украину
    Захарова указала на планы НАТО «списать в утиль» Украину
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что российская сторона в случае нападения на альянс проиграет, говорит о том, что киевский режим уже «списали в утиль», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это заявление Рютте говорит не о том, кто проиграет в будущем, а о том, что уже проиграл «украинский проект» Запада», – указала Захарова в своем Telegram-канале.

    Она напомнила, что риторика Запада недавно пестрела призывами к разгрому России и нанесению ей стратегического поражения, частыми были заявления о поражении российской экономики.

    «Теперь акценты смещаются. Очевидно, на киевский режим они больше ставку не делают: использовали – списали в утиль», – указала дипломат.

    Также Захарова обратила внимание на то, что Запад старается переложить ответственность на ЕС. Это оставляет экономику Западной Европы «один на один с созданными англосаксами проблемами», заключила она.

    Ранее Рютте заявил, что не беспокоится о контактах между Москвой и Вашингтоном.

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    12 февраля 2025, 17:35 • Новости дня
    В Крыму заявили о запуске США процесса взыскания репараций с Украины

    В Крыму заявили, что США запустили процесс взыскания репараций с Украины

    В Крыму заявили о запуске США процесса взыскания репараций с Украины
    @ Николай Лазаренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Крыму заявили, что США начали процесс взыскания репараций с Украины, требуя доступ к редкоземельным металлам в обмен на финансовую помощь, вложенную в страну.

    Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что США фактически запустили процесс взыскания репараций с Украины. Это связано с намерением получить доступ к редкоземельным металлам в качестве компенсации за вложенные в страну средства, передает РИА «Новости».

    Президент США в интервью Fox News отметил, что вложенные в Украину 300-350 млрд долларов должны быть возвращены. Взамен он выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Это предложение раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидер США переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства, а также, какие еще факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

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    13 февраля 2025, 08:10 • Новости дня
    Украина атаковала колонну с экспертами МАГАТЭ

    Минобороны сообщило о 12 ударах ВСУ по колонне машин, которые обеспечивали безопасность экспертов МАГАТЭ

    Украина атаковала колонну с экспертами МАГАТЭ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики нанесли 12 ударов по колонне, обеспечивающей безопасность экспертов МАГАТЭ, что сорвало ротацию специалистов, сообщило Министерство обороны.

    По данным Минобороны, ВСУ нанесли 12 ударов по колонне машин, которая обеспечивала безопасность экспертов МАГАТЭ. Атака произошла в среду, при этом использовались ударные беспилотники и артиллерия, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны подчеркнули, что именно преднамеренные действия Киева стали причиной срыва ротации экспертов международного агентства, указав, что Москва выполнила все свои обязательства по обеспечению безопасности.

    С 8 часов 45 минут рабочая группа Минобороны России прибыла к ранее согласованному с украинской стороной месту встречи в районе Каменского (35 км юго-восточнее Запорожья) и находилась в 2,4 км южнее от места непосредственной встречи с экспертами МАГАТЭ.

    С 8.50 до 9.55 подразделением инженерной разведки была проведена проверка дороги и места встречи экспертов МАГАТЭ, в то же время украинская колонна с прибывающими инспекторами МАГАТЭ была остановлена в районе Новоалександровки.

    Украинская сторона заявила о якобы ведущемся обстреле, что остановило их колонну. Российская колонна продолжила движение, но была обстреляна минометом и атакована дронами, о чем сообщили координатору встречи от МАГАТЭ.

    За время движения по маршруту российская колонна подверглась 12 атакам артиллерии, минометов и FPV-дронов.

    В результате, в связи с невозможностью обеспечить безопасность, было решено вернуть российскую группу.

    Автомобили рабочей группы получили повреждения. Обстрелы и атаки вынудили российскую сторону отказаться от проведения ротации экспертов и вернуться в исходную точку.

    Оборонное ведомство опубликовало кадры, подтверждающие применение ударных БПЛА и артиллерии по автоколонне.

    Ранее в МИД России сообщили, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что запланированная на среду ротация инспекторов на Запорожской АЭС была отменена из-за обострения военной ситуации.

    Коментарии (5)
    12 февраля 2025, 19:21 • Новости дня
    В Киеве решили демонтировать панно с красноармейцем на станции метро
    В Киеве решили демонтировать панно с красноармейцем на станции метро
    @ AMY/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    В первом квартале этого года в Киевском метрополитене демонтируют панно с изображением советского солдата и надписью РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия).

    Власти Киева планируют демонтировать панно с изображением красноармейца на станции «Дворец Украина» Киевского метрополитена, передает ТАСС со ссылкой на городское издание Village. Панно, расположенное на торцевой стене зала, также включает надпись «РККА 1918» и в настоящее время закрыто фальшстенкой из гипсокартона.

    Станция «Дворец Украина» была открыта в 1984 году и изначально называлась «Красноармейская». По информации украинских СМИ, планы по изменению облика станций метрополитена затронут и другие объекты.

    Так, на станции «Майдан незалежности» (бывшая «Площадь Октябрьской революции») в этом году планируется убрать часть чеканки с изображением советского герба. Также на станции «Вокзальная» будут демонтированы бронзовые медальоны, посвященные дружбе народов. Эти объекты сейчас закрыты деревянными щитами.

    В 2023 году на Украине снесли монумент, установленный в честь экипажа советского бронепоезда «Таращанец» в Дарницком районе Киева. Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне инициировал демонтаж названий городов Москва и Минск в Аллее городов-героев в Киеве якобы для проведения реставрации.

    Коментарии (7)
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    Economist: Разговор президентов России и США встревожил Украину и Европу
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    Украина переходит на американский СПГ с конкретной целью

    Украина готова покупать американский СПГ и предоставить свои мощности для хранения газа как США, так и европейцам. Киеву важно показать свою значимость для тех, кто его финансирует, чтобы денежный канал не опустел. Как Украина собралась покупать газ у США без необходимой инфраструктуры и почему ее подземные хранилища никому не нужны? Подробности

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    Трамп и Маск могут избавиться от первопричины СВО

    Действующая администрация США продолжает критиковать НАТО. На этот раз глава департамента эффективности правительства Илон Маск предложил реорганизовать альянс, ставший «анахронизмом». По мнению экспертов, это заявление может означать готовность Вашингтона пересмотреть отношение к первопричине СВО – расширению объединения на восток. Реально ли «пересобрать» НАТО с учетом интересов и России, и США? Подробности

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    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

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    Украина делает безнадежную попытку спасти свою энергетику

    Украина сделала шаг к тому, чтобы создать «самую мощную АЭС в Европе». Причем киевский режим нашел для этого реакторы не западного, а российского производства. Сколько денег и времени должно уйти у Украины на строительство этой станции – и почему она точно не поможет киевскому режиму решить бушующий в стране энергокризис? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Между Россией и США появился контакт

      Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    • Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

      Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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