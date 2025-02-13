Economist: Разговор президентов России и США встревожил Украину и Европу

Economist: Телефонный разговор Путина и президента США вызвал страх у украинских чиновников

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера вызвал тревогу среди украинских и европейских чиновников. Они опасаются, что США могут изменить свою политику в отношении конфликта на Украине и оставить Киев без поддержки, передает ТАСС.

Журнал Economist пишет, что в Киеве и столицах европейских стран опасения относительно положения Украины возникли еще во время предвыборной кампании в США. Ситуация ухудшилась после того, как 12 февраля президент США провел телефонные переговоры с Путиным, не консультируясь с Украиной, и объявил о немедленном начале переговоров об окончании войны.

По данным издания, президент США пытается нормализовать отношения с Россией без получения ощутимых уступок. Украинские чиновники боятся, что дальнейшие решения будут приниматься без участия Киева, что может негативно сказаться на будущем страны.

«Украине крышка. И Европе тоже, между прочим», – заявил изданию неназванный украинский чиновник.

Ранее президенты России и США обсудили ситуацию на Украине, обмен граждан и международные вопросы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

Глава Белого дома заявил, что предложил Владимиру Путину прекратить огонь на Украине, но российский лидер отметил, что ситуация требует долгосрочного решения.

Американский лидер провел продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Америка приняла переговорную позицию России.