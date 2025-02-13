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    13 февраля 2025, 00:05 • Политика

    Путин и Трамп поставили российско-американские отношения на ноги

    Америка приняла переговорную позицию России

    Путин и Трамп поставили российско-американские отношения на ноги
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Андрей Резчиков

    Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся. Главы России и США обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы экономических отношений Москвы и Вашингтона. Эксперты отмечают, что беседа двух лидеров может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Россией и Штатами, так как новый лидер США подчеркнуто проявил уважение к Москве. Удастся ли сторонам прийти к окончательному взаимопониманию?

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов. Одной из тем стал обмен граждан России и США. В частности, президент Штатов подчеркнул, что американская сторона выполнит все достигнутые по данной проблеме договоренности, сообщает официальный сайт Кремля.

    Обсуждалась и тема урегулирования конфликта на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. В то же время Путин упомянул о необходимости устранения первопричин начала боевых действий. Он также согласился с американским лидером, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем переговоров.

    Глава РФ также поддержал тезис Трампа о том, что время для совместной работы России и США наступило. Кроме того, обсуждались темы ближневосточного урегулирования, иранской ядерной программы, а также двусторонних экономических отношений. По окончании разговора Путин пригласил президента Соединенных Штатов посетить Москву.

    Дональд Трамп позитивно отозвался о диалоге с российским лидером. В частности, в соцсети Truth Social он назвал прошедшую беседу «продуктивной». «Мы договорились о тесном сотрудничестве, которое будет включать визиты в наши страны», – отметил он. Президент США также напомнил о совместной борьбе двух стран в период Второй Мировой войны.

    В свою очередь пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал разговор долгим и содержательным. По его словам, Владимир Путин «выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему украинского урегулирования», сообщает ТАСС.

    В экспертном сообществе в отношении беседы двух лидеров заметен осторожный оптимизм. Так, Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, считает, что разговор может предвещать «разрядку». По его мнению, описание диалога со стороны Трампа «выглядит большим прорывом».

    «Это сигнал, что возможность для договоренностей и компромиссов есть», – считает он. Эксперт отмечает, что произошедшее разрушает западную формулу «ничего об Украине без Украины». «Теперь можно и без. И первым был разговор Трампа с Путиным, а не с Зеленским. Значит, стороны работают по своей двусторонней повестке, где украинский кейс важный, но не единственный», – отмечает аналитик.

    «Для многих это вполне рабочий вариант перехода к переговорам из существовавшего клинча. Но не стоит думать, что все закончилось. Переговоры будут трудными. Все только начинается. Теперь ждем подробную версию от Путина. Итогов разговора Трампа с Зеленским. И приезда Трампа в Москву», – акцентирует Чеснаков.

    Данный разговор поставит «жирную точку» в международной изоляции и «отмене» России на Западе, считает политолог Александр Носович. «Вместо Москвы «отменены» Мюнхенская конференция по безопасности и прочие «Рамштайны». Они могут продолжать суетиться вместе с Зеленским, которого поставили перед фактом о начале переговоров по Украине», – полагает он.

    «Но эта мышиная возня европейцев на фоне заявленной поездки американской делегации в Кремль и анонсированных визитов Путина и Трампа в Вашингтон и Москву больше не имеет даже символического значения», – рассуждает Носович.

    «Разговор, действительно, долгожданный.

    США и прежняя администрация очень сильно затянули паузу, недопустимую в отношениях великих ядерных держав, поставили мир на грань катастрофы. Даже в холодную войну такого не было», – сказал газете ВЗГЛЯД Андрей Климов, зампредседателя сенатского комитета по международным делам.

    Сенатор пояснил, что телефонный разговор – это самый простой и быстрый способ защищенной коммуникации между двумя лидерами. «Беседа могла начаться с определения наиболее горячих вопросов, представляющих взаимный интерес, – рассуждает Климов. – Затем по главным темам назначаются специальные люди с определенными полномочиями».

    По его словам, «Россию столько раз пытались водить за нос, что многие вещи приходится воспринимать с осторожностью»: «Дональда Трампа хорошо знают в Кремле. У него есть личный опыт встречи с Путиным, так что будем надеяться на постепенное возвращение к нормальности в отношениях между двумя сверхдержавами».

    Суть урегулирования отношений между Москвой и Вашингтоном должна заключаться в том, чтобы обеспечить мирное сосуществование двух стран в меняющемся мире. «Были периоды, когда это удавалось сделать. Надеюсь, что схожее время уже наступает, но пока не факт. Первые шаги показывают, что из серии гипотез и фантастики это переходит в разряд вопросов прикладного характера. Только не надо ждать чудес», – считает Климов.

    «Со стороны Вашингтона заметно больше оптимизма,

    чем со стороны России, говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «По украинскому треку мы не уступили в отношении нашей базовой позиции: Путин готов к диалогу, но требования России не изменились и президент продолжит отстаивать стратегические интересы страны», – отмечает он.

    По мнению политолога, Трампу вряд ли было приятно это слышать, но «он не стал делать это предметом спора или конфликта, потому что был обозначен очень широкий круг других вопросов». «Он даже вспомнил о долларе. Это серьезная степень взаимодействия, потому что санкции и замораживание активов – это все входит в понятие американской валюты», – пояснил собеседник.

    Речь также шла и о дипломатических контактах, продолжении обмена заключенными. «Оба лидера понимают ценность происходящего и хотят сохранить позитивный настрой, как минимум, на ближайшее время. Повестка такая, что буквально за один день всепереворачивается с головы на ноги в российско-американских отношениях», – добавил Ткаченко.

    При этом, как считают эксперты, Трамп исправил одну из роковых ошибок Джо Байдена, начав взаимоуважительный диалог с Путиным. Поэтому разговор двух лидеров можно считать историческим событием, отмечает профессор НИУ «Высшая школа экономики» Марат Баширов. «После стольких лет шельмования России лидер самой крупной западной страны уважительно договаривается с президентом России о создании переговорного трека – это и есть конструктивный подход», – говорит он.

    Эксперт также увидел атмосферу возможного доверия между двумя лидерами. «Это важно, потому что Москвой ставится серьезный вопрос: США необходимо учесть первоисточники и первопричины этого искусственного конфликта, который организовал Запад против России», – рассуждает собеседник.

    «Мы были очень терпеливы. Заявления об однополярном мире и расширении НАТО звучали на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Но к нам не прислушались.

    Поэтому сейчас обоснованный, но осторожный оптимизм есть с обеих сторон», – пояснил политолог. При этом эксперты сходятся в том, что договоренности Путина и Трампа станут предметом обсуждения в других странах и многие в Европе пожелают сорвать их. Однако если договоренности будут соблюдены – это вычеркнет Киев, Брюссель, Лондон и многих других из переговорного процесса, так как их мнением великие державы могут пренебречь.

    «В первую очередь Трампу стоит опасться некоторых лидеров стран ЕС и бюрократии в Брюсселе. Если предположить, что США в идеале сокращают свое участие в НАТО до минимальных значений, то вопрос о возвращении инфраструктуры альянса к 1997 году решается сам собой, а это был самый болезненный пункт из заявлений Москвы в декабре 2021 года о гарантиях безопасности», – отмечает Ткаченко.

    «Если США перестают быть главным спонсором НАТО, то дальше нет предмета для продвижения инфраструктуры альянса. Если американское оружие не будет угрожать нашим границам, то самый проблемный для исполнения пункт российской позиции по отношению к безопасности в Европе будет решен», – считает он.

    Как пояснил Баширов, Россия самостоятельно управляет своей переговорной позицией, а «на Трампа сейчас начнут давить разные силы». «Демократы начали сколачивать международную антитрамповскую коалицию. Туда радостно бросились англичане, которые говорят, что начнут управлять переговорным процессом в «Рамштайне» по согласованию военной помощи Украине», – указал собеседник.

    В эту же коалицию войдут «наиболее крупные спонсоры демократов». «В этой группе огромное количество выходцев из силовых структур. Туда же вольются те, кто был уволен Трампом. Но для Трампа это в первую очередь вопросы политической воли. Россия знает свое дело. Мы готовы слышать, но не прогибаться. А вот Трампу придется поработать», – заключил Баширов.

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