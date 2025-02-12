Глава Пентагона переложил обязанность поставлять вооружения Украине на Европу

Министр обороны США Хегсет заявил, что Европа должна предоставить основную помощь Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО. По его словам, Европа должна предоставить львиную долю летальной и нелетальной помощи Украине в будущем.

Он заявил, что обеспечение безопасности на континенте должно стать императивом для Европы, передает ТАСС.

В среду министр обороны США Пит Хегсет отметил, что конфликт на Украине достиг критического момента, так как он приближается к своей третьей годовщине.

Ранее Пентагон сообщал, что Хегсет в ходе рабочей поездки в Европу призовет союзников увеличить расходы на оборону в рамках НАТО и на военную помощь Украине.