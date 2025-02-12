За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Глава Пентагона переложил обязанность поставлять вооружения Украине на Европу
Министр обороны США Хегсет заявил, что Европа должна предоставить основную помощь Украине
Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских членов НАТО усилить помощь Украине, отметив важность их участия в обеспечении безопасности Европы.
Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО. По его словам, Европа должна предоставить львиную долю летальной и нелетальной помощи Украине в будущем.
Он заявил, что обеспечение безопасности на континенте должно стать императивом для Европы, передает ТАСС.
В среду министр обороны США Пит Хегсет отметил, что конфликт на Украине достиг критического момента, так как он приближается к своей третьей годовщине.
Ранее Пентагон сообщал, что Хегсет в ходе рабочей поездки в Европу призовет союзников увеличить расходы на оборону в рамках НАТО и на военную помощь Украине.