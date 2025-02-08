Хегсет призвал увеличить расходы на НАТО и Украину

Tекст: Александра Юдина

Хегсет в рамках своей первой рабочей поездки в Европу подчеркнет необходимость увеличения расходов на оборону со стороны союзников по НАТО, а также на военную помощь Украине, передает ТАСС.

В рамках своего участия в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе Хегсет подтвердит приверженность администрации Белого дома завершить конфликт на Украине дипломатическим путем как можно скорее.

Он также отметит важность укрепления военно-промышленных возможностей обеих сторон Атлантики для достижения этих целей.

Пентагон сообщил, что Хегсет в течение недели посетит ряд европейских стран, включая Германию, Бельгию и Польшу, где проведет обсуждения с коллегами по НАТО и примет участие в совещаниях по вопросам обороны Украины.

В ходе этих встреч также будет обсуждаться необходимость расширения потенциала военно-промышленных баз.

Напомним, Великобритания впервые возглавит заседание контактной группы по Украине, которое пройдет 12 февраля в Брюсселе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ не исключали, что после смены власти в Белом доме контактная группа по вопросам обороны Украины может прекратить свою деятельность.