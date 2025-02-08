С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.3 комментария
Хегсет призвал увеличить расходы на НАТО и Украину
Министр обороны США Пит Хегсет в ходе рабочей поездки призовет союзников увеличить расходы на оборону в рамках НАТО и на военную помощь Украине, следует из заявления Пентагона.
Хегсет в рамках своей первой рабочей поездки в Европу подчеркнет необходимость увеличения расходов на оборону со стороны союзников по НАТО, а также на военную помощь Украине, передает ТАСС.
В рамках своего участия в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе Хегсет подтвердит приверженность администрации Белого дома завершить конфликт на Украине дипломатическим путем как можно скорее.
Он также отметит важность укрепления военно-промышленных возможностей обеих сторон Атлантики для достижения этих целей.
Пентагон сообщил, что Хегсет в течение недели посетит ряд европейских стран, включая Германию, Бельгию и Польшу, где проведет обсуждения с коллегами по НАТО и примет участие в совещаниях по вопросам обороны Украины.
В ходе этих встреч также будет обсуждаться необходимость расширения потенциала военно-промышленных баз.
Напомним, Великобритания впервые возглавит заседание контактной группы по Украине, которое пройдет 12 февраля в Брюсселе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ не исключали, что после смены власти в Белом доме контактная группа по вопросам обороны Украины может прекратить свою деятельность.