  • Новость часаВСУ нанесли удар по автостанции в Макеевке, пострадали мирные жители
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    Освобождение Дзержинска открывает ворота в северную часть ДНР
    Военный эксперт рассказал о неудачной тактике ВСУ при отступлении из Дзержинска
    Украинцы стали массово обращаться за российским гражданством в США
    Стало известно о новой волне национализации в Крыму
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

    С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    6 комментариев
    8 февраля 2025, 14:11 • Новости дня

    Хегсет призвал увеличить расходы на НАТО и Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны США Пит Хегсет в ходе рабочей поездки призовет союзников увеличить расходы на оборону в рамках НАТО и на военную помощь Украине, следует из заявления Пентагона.

    Хегсет в рамках своей первой рабочей поездки в Европу подчеркнет необходимость увеличения расходов на оборону со стороны союзников по НАТО, а также на военную помощь Украине, передает ТАСС.

    В рамках своего участия в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе Хегсет подтвердит приверженность администрации Белого дома завершить конфликт на Украине дипломатическим путем как можно скорее.

    Он также отметит важность укрепления военно-промышленных возможностей обеих сторон Атлантики для достижения этих целей.

    Пентагон сообщил, что Хегсет в течение недели посетит ряд европейских стран, включая Германию, Бельгию и Польшу, где проведет обсуждения с коллегами по НАТО и примет участие в совещаниях по вопросам обороны Украины.

    В ходе этих встреч также будет обсуждаться необходимость расширения потенциала военно-промышленных баз.

    Напомним, Великобритания впервые возглавит заседание контактной группы по Украине, которое пройдет 12 февраля в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ не исключали, что после смены власти в Белом доме контактная группа по вопросам обороны Украины может прекратить свою деятельность.

    8 февраля 2025, 00:48 • Новости дня
    Зеленский назвал возможные условия сделки с США

    Зеленский предложил Вашингтону совместную разработку месторождений без их передачи США

    Зеленский назвал возможные условия сделки с США
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина готова вести совместную с США разработку месторождений полезных ископаемых, но хочет получить гарантии безопасности, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Зеленский заявил, что Киев хочет получить гарантии безопасности. Украина при этом готова не передать США месторождения полезных ископаемых, а предложить их совместную разработку. По словам Зеленского, Украине «американцы помогли больше всего, и поэтому американцы должны зарабатывать больше всего». Он заверил, что у США будет «этот приоритет».

    Кроме того, Украина хочет стать «хабом для всей Европы». «Мы готовы и хотим иметь контракты на поставки СПГ на Украину», – сказал он, добавив, что США могли бы использовать украинские подземные газовые хранилища для хранения американского СПГ.

    Напомним, Вашингтон заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. Однако даже на самой Украине признают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в российском Донбассе.

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    7 февраля 2025, 16:02 • Новости дня
    Россия ввела «зеркальные меры» к западным журналистам

    Посол России заявил о «зеркальных мерах» в ответ на отказы в визах российским журналистам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия начала применять зеркальные меры к западным журналистам в ответ на отказ в визах российским представителям СМИ, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

    Россия начала принимать зеркальные меры в отношении западных журналистов после отказа в визах российским, передает РИА «Новости». Мешков отметил, что Россия долгое время подходила к этому вопросу аккуратно, но западные страны, включая Францию, вынудили ее к таким действиям.

    По словам дипломата, сейчас меры касаются сферы «выдачи или невыдачи виз». Мешков подчеркнул, что в России пресс-конференции, проводимые руководством страны, остаются открытыми для иностранных журналистов, в отличие от ситуации на Западе.

    «В течение долгого времени мы к этой теме подходили очень аккуратно, потому что, в отличие от здешней ситуации, Россия – демократическая страна», – заявил он.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал отказ Франции выдать визы корреспондентам «Известий» дискриминацией российских СМИ.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что аккредитация корреспондента французской газеты Monde в России не была продлена в ответ на невыдачу Парижем визы журналисту «Комсомольской правды».

    МИД Франции в свою очередь призвал РФ пересмотреть решение по французскому корреспонденту, грозя ответными мерами.

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    7 февраля 2025, 19:00 • Видео
    График примирения России и Украины

    Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    7 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Появились первые кадры освобожденного Дзержинска

    Опубликованы первые кадры освобожденного Дзержинска в ДНР

    Появились первые кадры освобожденного Дзержинска
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы первые кадры из освобожденного города Дзержинска в ДНР, где по периметру видны терриконы с укреплениями ВСУ.

    Видео из освобожденного города Дзержинска в ДНР появились в распоряжении РИА «Новости».

    На кадрах видно, что город по периметру окружен терриконами, на которых ВСУ выстроила оборонительные укрепления. В освобожденном Дзержинске также заметны признаки недавних боевых действий, включая разрушенные здания и дым от взрывов.

    Об освобождении Дзержинска из сообщений Минобороны России стало известно в пятницу. В операции участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

    Военкор Александр Коц сообщил, что Дзержинск является воротами в северную часть ДНР, освобождение этого города снизит количество атак на Горловку, а также будет способствовать будущей операции по освобождению Константиновки.

    Минобороны сообщило, что украинская армия в ходе боевых действий за город Дзержинск в ДНР потеряла свыше 26 тыс. военнослужащих.

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    7 февраля 2025, 18:30 • Новости дня
    Названы потери ВСУ при боях за Дзержинск

    Минобороны: ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек при боях за Дзержинск

    Названы потери ВСУ при боях за Дзержинск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в ходе боевых действий за город Дзержинск в ДНР потеряла свыше 26 тыс. военнослужащих, сообщило российское Минобороны в пятницу.

    За пять месяцев интенсивных боев около 70% личного состава ВСУ было уничтожено, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В среднем ежедневные потери украинских войск достигали 200 человек убитыми и ранеными. В ходе операции российские военные уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов. Особо отличились военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны».

    Киевский режим превратил крупнейший населенный пункт Торецкой агломерации Дзержинск в мощный укрепленный район. Практически каждое здание было обустроено как долговременная огневая точка. Контроль над этим узлом обороны открывает дорогу к освобождению Константиновки и фланговому выходу к краматорской группировке ВСУ, подчеркнуло ведомство.

    Для удержания Дзержинска противник стянул внушительные силы, включая восемь бригад и до 50 батальонов, общей численностью более 40 тыс. военнослужащих. Среди них были националистические формирования и подразделения иностранных наемников.

    Площадь освобожденной городской застройки Дзержинска превысила 50 квадратных километров. В ходе операции также было освобождено 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров территории. Продвижение российских войск вглубь обороны противника составило более 13 километров.

    Напомним, в пятницу ВС России освободили Дзержинск (украинское название Торецк) в ДНР.

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    7 февраля 2025, 16:17 • Новости дня
    ВС России освободили Дзержинск в ДНР
    ВС России освободили Дзержинск в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    Город освобожден усилиями подразделений 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее ВС России освободили Барановку в ДНР.

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    7 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из мести за потери

    Боец ВС России рассказал о казнях ВСУ жителей в Русском Поречном из мести за потери

    ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из мести за потери
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные расправились с мирными жителями Русского Поречного после значительных потерь в боях с российскими силами, рассказал боец освобождавшего поселок 352-го батальона с позывным Странник.

    По словам Странника, ВСУ понесли большие потери возле поселка Русское Поречное, в окрестностях было уничтожено несколько сотен украинских военных, бронетехника, передает РИА «Новости».

    В отместку за свои поражения украинские боевики жестоко расправились с мирными местными жителями, предположил российский боец.

    «Наши подразделения продолжают двигаться, будут двигаться до конца, пока не освободят нашу землю от фашистских выродков», – заявил он.

    Корреспондент РИА «Новости» отметил, что лесопосадки вокруг поселка заполнены телами украинских военнослужащих. На земле валяются обрывки униформы и остатки снаряжения, произведенного в странах НАТО. Над местностью постоянно кружат беспилотники. В нескольких километрах от населенного пункта находится уничтоженный БТР-3 украинских формирований.

    Ранее в подвале села Русское Поречное рядом с телами замученных мирных жителей российские военные нашли флаг «Грузинского легиона» (запрещенная в России террористическая организация).

    Напомним, в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей с признаками насильственной смерти, такими как тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, а также признаки воздействия электрического тока.

    Военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей Русского Поречного, среди которых Евгений Фабрисенко, взятый в плен в Суджанском районе.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как привлечь внимание международной общественности к зверствам ВСУ в Курской области.

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    8 февраля 2025, 12:46 • Новости дня
    ВС России поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект газонефтяной отрасли
    ВС России поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект газонефтяной отрасли
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии было нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу ВПК Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску БПЛА, скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты американский снаряд РСЗО HIMARS и 93 беспилотников.

    С начала спец операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42710 беспилотников, 592 ЗРК, 21254 танка и других бронкмашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21397 орудий полевой артиллерии и минометов, 31393 единицы спецтехники.

    Напомним, с 1 по 7 февраля ВС России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате чего поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия усложнила Украине доступ к газовым подземельям.

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    7 февраля 2025, 22:23 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Сирены воздушной тревоги сработали еще в семи регионах страны: Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях – передает ТАСС.

    Накануне сообщалось о взрывах в КиевеСтароконстантиновеКривом РогеАхтырке, Кременчуге и Каневе.

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    7 февраля 2025, 22:12 • Новости дня
    Заместителя Кличко арестовали в Киеве

    Украинская антикоррупционная прокуратура сообщила об аресте заместителя Кличко в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    Петр Оленич, заместитель мэра Киева Виталия Кличко, арестован на два месяца по делу о завладении землей, сообщают украинская специализированная антикоррупционная прокуратура и СМИ.

    Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о применении меры пресечения к заместителю мэра Киева, не называя имени подозреваемого. Украинские СМИ пишут, что арестован Оленич».

    Согласно информации прокуратуры, решение о содержании под стражей вынес Высший антикоррупционный суд. Суд разрешил внесение залога в размере 15 млн гривен (361,6 тыс. долларов), передает РИА «Новости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский начал устранение политических конкурентов. В пятницу специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила о разоблачении преступной организации, связанной с коррупцией в земельных вопросах в киевском горсовете и администрации.

    Кличко заявлял, что против него борется офис Зеленского. Кличко также обвинял нового главу Киевской городской военной администрации в дестабилизации управления городом и попытке перехватить полномочия мэра, а также рассказывал о нарастающем давлении на местные власти украинской столицы со стороны правоохранительных органов.

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    8 февраля 2025, 08:17 • Новости дня
    Рогов сообщил о заминированных FPV-очках на фронте

    Рогов обвинил украинские спецслужбы в диверсии с заминированными FPV-очками

    Рогов сообщил о заминированных FPV-очках на фронте
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    На фронт под видом гуманитарной помощи поступают заминированные FPV-очки Skyzone Cobra, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, на фронт поступают заминированные FPV-очки модели Skyzone Cobra под видом гуманитарной помощи, передает РИА «Новости».

    Рогов пояснил, что за этой диверсией стоят украинские спецслужбы, использующие волонтеров «в темную». По его словам, заминированные устройства скрывают в закупках гуманитарной помощи для фронта, не ставя волонтеров в известность.

    Специалисты выявили, что внутри очков скрыты самодельные взрывные устройства с мощностью 10-15 граммов.

    Взрыв происходит при включении очков, что делает их крайне опасными. В настоящее время правоохранительные органы изучают обстоятельства и схемы этой диверсии.

    Рогов подчеркнул важность более тщательной проверки гуманитарной помощи перед отправкой на фронт, чтобы предотвратить подобные случаи.

    Ранее россиян призвали жителей региона воздержаться от покупки пиротехники из-за опасного фальсификата, поставляемого по заказу спецслужб Украины.

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    8 февраля 2025, 06:23 • Новости дня
    Данилов так и не стал послом Украины в Молдавии

    Зеленский назначил Роговея послом Украины в Молдавии

    Данилов так и не стал послом Украины в Молдавии
    @ Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Паун Роговей, занимавший должность посла по особым поручениям, назначен послом Украины в Молдавии, следует из указа украинского лидера Владимира Зеленского. Ранее предполагалось, что послом Украины в Молдавии станет экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

    В своей предыдущей роли Роговей занимался в том числе вопросами, связанными с Приднестровьем, передает ТАСС.

    Зеленский также произвел назначения на другие дипломатические посты. Юрий Клименко стал новым послом Украины в Уругвае. Федор Шандор, посол в Венгрии, будет по совместительству представителем Украины в Дунайской комиссии, заменив на этом посту Любовь Непоп, которая была уволена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, место посла Украины в Молдавии оставалось вакантным с 29 марта, когда был уволен Марк Шевченко. В тот же день Зеленский заявил, что хочет поручить эту миссию Данилову, которого ранее собирались отправить послом в Норвегию.

    Данилов был одним из наиболее одиозных представителей киевской верхушки и лицом «партии войны». Также сообщалось о его конфликте с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.


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    8 февраля 2025, 12:01 • Новости дня
    Путин поручил разработать меры против преступных звонков с Украины
    Путин поручил разработать меры против преступных звонков с Украины
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов, исходящих с Украины и других недружественных стран.

    Глава государства распорядился разработать меры по блокировке преступных звонков с территорий Украины и других недружественных стран, передает РИА «Новости».

    Это поручение основано на итогах заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 10 декабря 2024 года.

    В рамках поручения подчеркивается необходимость разработки дополнительных мер для защиты прав и законных интересов российских граждан от преступных посягательств, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

    Срок выполнения поручения назначен на 1 июля 2025 года, ответственными за его выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

    Ранее эксперт Роман Силантьев заявил, что не менее 40% украденных украинскими колл-центрами у россиян средств используется для финансирования ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники используют адреса, отличающиеся одним символом от настоящих доменов, чтобы обмануть пользователей, правоохранительные органы раскрыли сеть узлов связи в Барнауле, которую мошенники использовали для реализации схем с банковскими счетами и соцсетями, а за 11 месяцев 2024 года россияне, ставшие жертвами дистанционных мошенничеств, потеряли 168 млрд рублей.

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    8 февраля 2025, 12:38 • Новости дня
    СМИ: Украине придется уступить территории перед мирным соглашением

    Asia Times: Украине придется уступить территории перед мирным соглашением

    СМИ: Украине придется уступить территории перед мирным соглашением
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Александра Юдина

    Перед началом мирного процесса Украине придется отказаться от Донецкой и Луганской областей, а также от части Херсонской и Запорожской областей, что может стать основой для долгосрочного мирного соглашения, пишет Asia Times.

    Согласно публикации, Украине придется уступить обширные территории перед заключением мирного соглашения с Россией, передает РИА «Новости».

    В статье говорится, что для успешного перемирия и последующего долгосрочного мира Украина должна будет отказаться от всех территорий Донецкой и Луганской областей, а также от частей Херсона и Запорожья, и уйти с Курского направления.

    Дополнительно, обозреватель выразил мнение, что Белому дому необходимо будет дать обещание российским властям о том, что Украине никогда не предложат членство в НАТО. Это условие является важным фактором в поддержании стабильности в регионе и может способствовать продвижению мирного процесса.

    Американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта потребует компромиссов со стороны обеих стран, однако сделка не удовлетворит все стороны.

    Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что мирные переговоры по украинскому конфликту не начнутся в ближайшие недели из-за продолжающихся обсуждений гарантий безопасности Украине с партнерами.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле.

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    8 февраля 2025, 01:26 • Новости дня
    Захарова назвала контракты ВСУ для 18-летних украинцев «сделкой по цинку»

    Захарова назвала анонсированные Зеленским контракты ВСУ для 18-летних украинцев «сделкой по цинку»

    Захарова назвала контракты ВСУ для 18-летних украинцев «сделкой по цинку»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Намерение ВСУ заключать контракты с 18-летними украинцами является частью сделки Украины «по редкоземельному металлу – цинку», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в Telegram прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев планирует привлечь молодежь в возрастной категории от 18 до 24 лет в вооруженные силы Украины. «Часть сделки по редкоземельному металлу – цинку», – заявила она, вероятно, имея в виду цинковые гробы.

    Напомним, Зеленский заявил, что прорабатываются варианты контрактов, которые включают «высокое денежное обеспечение» и «много преференций» для молодых людей. Он сделал это сообщение на фоне требований США заключить соглашение о поставках Украиной редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи.

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    7 февраля 2025, 23:25 • Новости дня
    Зеленский обещал 18-летним украинцам выгодные контракты в ВСУ

    Зеленский захотел заманить 18-летних украинцев в ВСУ «высоким денежным обеспечением»

    Зеленский обещал 18-летним украинцам выгодные контракты в ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев планирует привлечь молодежь в возрастной категории от 18 до 24 лет в вооруженные силы Украины при помощи специальных контрактов с высокими выплатами и дополнительными преференциями, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Боевые бригады, опытные, совместно с минобороны... прорабатывают контрактный вариант для молодых от 18 до 24 лет», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Зеленский отметил, что прорабатываются варианты контрактов, которые включают «высокое денежное обеспечение» и «много преференций» для молодых людей. Он также сообщил, что в ближайшие дни Киев планирует официально объявить об этих контрактах.

    По его словам, это «не мобилизация», а предложение для тех, «кто хочет» служить добровольно, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Зеленского запланировал изменения в закон о призыве на военную службу, разрешив добровольные контракты для мужчин от 18 до 25 лет, которые пока не подпадают под мобилизацию. Российское Минобороны заявило, что снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет является единственным способом для Зеленского задержать каскадное обрушение фронта ВСУ.

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    Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил «конец всему тому, что пытались навязать брюссельские бюрократы». Он празднует введение в США повышенных тарифов на товары из Евросоюза, так как считает, что Венгрию это не коснется, а в мировой торговле наступят новые времена – плохие времена для руководства ЕС. Прав ли он? Увы, не факт. Подробности

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    Освобождение Дзержинска открывает ворота в северную часть ДНР

    Российская армия освободила город Дзержинск (Торецк), который ВСУ превратили в укрепрайон. Теперь появился проход в северную часть ДНР, где находится мощная агломерация – Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. По мнению экспертов, ВСУ лишились возможности проводить наступательные операции, а каждое их новое отступление происходит с большими потерями. Как освобождение Дзержинска повлияет на продвижение российских войск? Подробности

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    Зачем Белый дом бьет в первую очередь по вассалам США

    Всего за пару недель Соединенным Штатам удалось выиграть сразу три экономических блицкрига – против Канады, Мексики и Колумбии. И на этом в Белом доме обещают не останавливаться. Действительно ли США собираются вести экономическую войну со всем миром, включая Китай и Евросоюз? Даже если это так, новых блицкригов уже не получится, и вот почему. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

    • Зеленский отдает недра Украины США

      Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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