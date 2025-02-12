За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным
Трамп сообщил, что обсудил с Путиным Украину и Ближний Восток
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне.
«Я только что провел продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы», – написал Трамп в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».
Трамп также сообщил, что они с Путиным договорились об обменах визитами и намерены тесно сотрудничать. «Мы договорились очень тесно сотрудничать, это включает визиты в наши страны», – отметил он. В беседе также вспомнили о совместной борьбе во Второй мировой войне, подчеркивая значимость исторических отношений между США и Россией.
Кроме того, Трамп добавил, что обсудил с российским лидером пользу, которую сотрудничество России и США способно принести в будущем. Он уточнил, что после беседы с Путиным надеется на успех их совместных усилий «в ближайшем будущем».
Президент США выразил благодарность Путину за разговор и освобождение американского гражданина Марка Фогеля.
В завершение он сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолцу и специальному представителю Стиву Уиткоффу возглавить переговорный процесс.
Трамп заявил, что они с Путиным согласились с необходимостью остановить конфликт между РФ и Украиной. «Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей в войне с Россией/Украиной», – написал американский лидер.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.
Ранее Трамп заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.