Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным

Трамп сообщил, что обсудил с Путиным Украину и Ближний Восток

Tекст: Дарья Григоренко

«Я только что провел продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы», – написал Трамп в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

Трамп также сообщил, что они с Путиным договорились об обменах визитами и намерены тесно сотрудничать. «Мы договорились очень тесно сотрудничать, это включает визиты в наши страны», – отметил он. В беседе также вспомнили о совместной борьбе во Второй мировой войне, подчеркивая значимость исторических отношений между США и Россией.

Кроме того, Трамп добавил, что обсудил с российским лидером пользу, которую сотрудничество России и США способно принести в будущем. Он уточнил, что после беседы с Путиным надеется на успех их совместных усилий «в ближайшем будущем».

Президент США выразил благодарность Путину за разговор и освобождение американского гражданина Марка Фогеля.

В завершение он сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолцу и специальному представителю Стиву Уиткоффу возглавить переговорный процесс.

Трамп заявил, что они с Путиным согласились с необходимостью остановить конфликт между РФ и Украиной. «Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей в войне с Россией/Украиной», – написал американский лидер.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

Ранее Трамп заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.