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    Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.

    26 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    16 комментариев
    12 февраля 2025, 01:28 • Новости дня

    Трамп заявил, что Россия отнеслась к США «очень хорошо» при освобождении Фогеля

    Трамп счел передачу Россией Фогеля возможным первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине

    Трамп заявил, что Россия отнеслась к США «очень хорошо» при освобождении Фогеля
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он надеется, что данный шаг окажется «началом» отношений, ведущих к урегулированию ситуации вокруг Украины.

    Напомним, Белый дом сообщил об освобождении Фогеля в результате обмена заключенными между США и Россией. В России Фогель был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.

    9 февраля 2025, 11:56 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным

    Песков не подтвердил и не опроверг публикации о разговоре Путина и Трампа

    В Кремле отреагировали на слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть контакты президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине, отметив, что в Вашингтоне активно разворачивается работа новой администрации.

    Песков сообщил, что не может подтвердить или опровергнуть публикации о подобного рода контактах, так как существует множество различных каналов связи, и он может быть не в курсе всех деталей, передает ТАСС.

    Он отметил, что с началом работы новой администрации в Вашингтоне количество коммуникаций между странами значительно увеличилось. Песков добавил, что из-за множества возникающих контактов какие-то из деталей могут оставаться неизвестными даже ему лично.

    Представитель Кремля дал комментарий в ответ на вопрос о том, был ли после инаугурации Трампа телефонный разговор между ним и Путиным.

    Ранее The New York Post писала, что Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    В пятницу Песков сообщил, что «стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России и главы американского государства пока не проводились.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса. Кремль заявлял о готовности к разговору.

    Коментарии (37)
    10 февраля 2025, 14:47 • Новости дня
    Рябков: Отношения России и США находятся на грани разрыва
    Рябков: Отношения России и США находятся на грани разрыва
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российско-американские отношения находятся на грани разрыва из-за политики США, которая, по мнению замглавы МИД России Сергея Рябкова, подрывает международный режим нераспространения ядерного оружия и усиливает конфронтацию.

    Рябков заявил на пресс-конференции о том, что российско-американские отношения балансируют на грани разрыва, передает ТАСС. «Неоднократно с нашей стороны говорилось о том, что они [отношения РФ и США] балансируют на грани разрыва», – подчеркнул он.

    Он также отметил, что прежняя администрация США во главе с Джо Байденом внедрила идею гибридной войны, стремясь нанести России стратегическое поражение. Это привело к усилению конфронтационной составляющей в отношениях между двумя странами, что стало причиной их обострения.

    Рябков выразил обеспокоенность политикой Соединенных Штатов в области нераспространения ядерного оружия, указывая на ослабление его контроля. По его словам, Вашингтон и его союзники по НАТО вовлекаются в совместные ядерные миссии, что представляет собой серьезный вызов международному режиму нераспространения ядерного оружия.

    По мнению Рябкова, новая администрация США может привести к значительными переменам в политическом курсе Вашингтона. Однако Москва не питает иллюзий о кардинальном улучшении отношений с Вашингтоном, считая, что двухпартийный консенсус в США видит Россию как «острого противника», добавил он.

    Ранее временный поверенный в делах России в США Александр Ким заявил о готовности Москвы к конструктивным отношениям с Вашингтоном.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    9 февраля 2025, 11:09 • Новости дня
    Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

    NYP: Трамп обсудил с Путиным завершение конфликта на Украине

    Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Как стало известно изданию The New York Post, Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным о прекращении войны на Украине. Трамп отметил, что Путин «хочет, чтобы люди перестали умирать» и выразил сожаление о гибели «молодых, красивых людей». Трамп уверяет, что если бы он был президентом в 2022 году, война бы не началась.

    Трамп также отметил, что у него хорошие отношения с Путиным, в отличие от предыдущего президента Джо Байдена, которого он назвал «позором американской нации». Трамп заявил, что у него есть конкретный план по завершению конфликта и выразил желание, чтобы это произошло быстро.

    На следующей неделе вице-президент США Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп также предложил сделку на 500 млн долларов с Зеленским для доступа к редкоземельным минералам и газу в обмен на гарантии безопасности в потенциальном мирном урегулировании.

    Говоря об Иране, Трамп выразил желание заключить ядерную сделку, предпочитая переговоры военным действиям. «Я бы предпочел, чтобы мы совершили сделку, чем бомбили их», – сказал он, добавив, что сделка могла бы предотвратить обстрелы со стороны Израиля.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что «стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа пока не проводились.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    10 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева

    Эксперты: Европу и США ждет пикировка из-за гарантий безопасности Украине

    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США дистанцируются от гарантий безопасности Киеву, перекладывая всю ответственность на Европу. Но ситуацию могут осложнить давление европейских стран на Вашингтон и позиция Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Олег Барабанов и Станислав Ткаченко. Ранее советник президента США Майк Уолтц заявил, что гарантии безопасности Украине лягут на Европу.

    «Предупреждение Уолтца отражает один из ключевых подходов новой администрации: США больше не намерены тратить деньги на Украину. В Белом доме приводили достаточно большие цифры по ресурсам, отправленным Киеву. Сейчас Вашингтон подчеркивает: это проблема и задача Европы», – отметил Олег Барабанов, профессор РАН, программный директор клуба «Валдай».

    «Другое дело, что противники такого подхода сейчас начнут оказывать сильное давление на американцев в ходе предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности и другим каналам. Так что, возможно, планы Вашингтона, озвученные Уолтцом, в чистом виде не будут реализованы», – отметил собеседник.

    «Как бы то ни было, страхи европейцев, озвученные во время предвыборной гонки в США, воплощаются в жизнь. Они боялись, что на них лягут гарантии Киеву. Но пока это только разговоры. Должно пройти полтора-два месяца, чтобы прояснилась судьба переговорного процесса по Украине. Тогда станет понятно, насколько слова Уолтца реалистичны», – добавил он.

    «Уолтц озвучил ультиматум Европе и Украине: нужно заканчивать конфликт. Однако суть заключается в том, что Москва, скорее всего, не согласится на предоставление Брюсселем гарантий Киеву вне рамок общеевропейской системы безопасности. Иначе стабильности в регионе не будет», – заметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что после окончания российско-украинского противостояния европейским странам «придется взять на себя ответственность за этот конфликт», передает NBC News. Также он подчеркнул: «В плане гарантий безопасности ситуация будет полностью на стороне европейцев».

    Кроме того, Уолтц подтвердил приверженность главы Белого дома прекращению войны, добавив, что Вашингтон будет стремиться «возместить» стоимость военной помощи Киеву посредством «партнерства с Украиной в плане ее редкоземельных металлов, природных ресурсов, нефти и газа».

    Со своей стороны, Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану признался, что не хотел бы даже думать о последствиях прекращения поддержки США.

    Ранее сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт России и США.

    В минувшие выходные американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Москва следит за риторикой новой американской администрации, однако пока не получила конкретных сигналов по возобновлению контактов для обсуждения украинского кризиса, как отметил постпред России при ООН Василий Небензя. Между тем в Кремле отказались подтвердить или опровергнуть слова американского президента о контактах.

    Коментарии (13)
    9 февраля 2025, 20:20 • Новости дня
    Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Советник президента США Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник по национальной безопасности президента США Майкл Уолц заявил, что после окончания украинского конфликта гарантии безопасности Украины лягут на европейские страны, а не на США.

    Уолц в интервью NBC News заявил, что после окончания конфликта на Украине европейские страны примут на себя ответственность за этот конфликт. Он подчеркнул, что в вопросах гарантий безопасности вся нагрузка ляжет на Европу.

    Уолц также отказался комментировать детали разговора президента США с президентом России Владимиром Путиным, но подтвердил поддержку американским лидером завершения конфликта на Украине. Он добавил, что глава Соединенных Штатов намерен «возместить» расходы на военную помощь Украине через «партнерство с украинцами в области их редкоземельных материалов, природных ресурсов, нефти и газа».

    По словам американского чиновника, после окончания конфликта на Украине именно европейские страны будут обязаны «взять на себя» аспект гарантий безопасности.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Коментарии (24)
    11 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Карлсон предложил не приглашать Зеленского на переговоры по Украине
    Карлсон предложил не приглашать Зеленского на переговоры по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинского лидера Владимира Зеленского не следует включать в переговоры по урегулированию кризиса на Украине, заявил журналист Такер Карлсон.

    Карлсон во время интервью с отставным подполковником Дэниелом Дэвисом заявил: «Зачем вообще включать в эти переговоры украинское руководство? Я не понимаю», –передает ТАСС.

    Он призвал США извиниться «за то, что администрация Байдена только что сделала с Украиной». «Я думаю, что это наша или их вина. Но я не понимаю, зачем вообще в дальнейшем приглашать Зеленского», – сказал журналист. Он подверг сомнению легитимность пребывания Зеленского на посту президента Украины, так как «его срок истек».

    Дэвис, в свою очередь, напомнил, что Россия не раз заявляла о готовности вести переговоры с США по урегулированию конфликта. Он отметил, что администрации Джо Байдена была предоставлена возможность начать переговоры в любой момент, но она отказалась от этого. «И теперь мы имеем те обломки, которые имеем», – подчеркнул эксперт.

    Действия американских политиков привели к опустошению Украины, заявил Карлсон. Он возмутился тем, что Верховная рада позволила «иностранцам, негражданам, покупать землю» на Украине, «так что они потеряют свою страну физически».

    По его словам, «целое поколение было уничтожено», а в США теперь требуют от Украины «снизить призывной возраст до 18 лет».

    «Меня как христианина это приводит в ярость и отталкивает. Как? Что это такое? По-моему, это самое отвратительное, что я когда-либо слышал», – сказал Карлсон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявлял, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям, действующим на границе с США.

    В Еврокомиссии заявляли, что по-прежнему придерживаются принципа «ничего про Украину без Украины» в вопросе переговоров.

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    10 февраля 2025, 03:50 • Новости дня
    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений

    Небензя заявил о важности легитимного украинского руководства для мирных соглашений

    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Легитимность украинского руководства при подписании мирных соглашений с Россией может стать критически важной из-за указа Зеленского о запрете переговоров, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, для России крайне важно, чтобы мирные соглашения с Киевом подписывались легитимным украинским руководством, передает РИА «Новости». Это связано с указом президента Украины Владимира Зеленского, запрещающим переговоры с Россией, и вопросом его легитимности после истечения полномочий в прошлом году.

    Небензя отметил, что Россия всегда выражала готовность к диалогу с теми, кто стремится к устойчивому миру на взаимоприемлемых условиях. Однако сейчас возникает вопрос о том, кто будет подписывать потенциальные мирные соглашения и как они будут оформляться юридически.

    Он напомнил, что согласно конституции Украины, полномочия президента Зеленского истекли в мае прошлого года и не могут быть продлены, что добавляет сложности переговорам. «Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными», – сказал Небензя. Он подчеркнул необходимость, чтобы подписанты имели законные полномочия.

    Ранее МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.

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    9 февраля 2025, 06:08 • Новости дня
    Дипломат рассказал о нетипичном поведении США на заседаниях ООН в Женеве

    Американская делегация в Женеве впервые не проявила активности на заседаниях ООН

    Tекст: Максим Попов

    Американская делегация на заседаниях ООН в Женеве отказалась от участия в полемике, что связано с неопределенностью в их действиях после решений Дональда Трампа.

    Как отметил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, делегация США впервые не проявляет активности на заседаниях различных органов ООН, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что американская сторона, обычно активно участвующая в дискуссиях, теперь ограничивается ролью слушателей. Это крайне нетипично для США, которые ранее всегда защищали свои позиции, особенно на конференциях по разоружению, сказал он.

    Гатилов предположил, что такая ситуация объясняется неопределенностью в американской делегации, вызванной новыми решениями президента Трампа.

    «Вероятно, дипломаты США не получили ясных указаний от Госдепа или Белого дома относительно своего поведения в международных организациях. Это и привело к нынешнему состоянию неопределенности и пассивности американской делегации», – приводит агентство слова российского постпреда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов. После этого президент Трамп решил вывести США из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства БАПОР.


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    10 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году

    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году с вероятностью 66%

    Tекст: Максим Попов

    По оценкам онлайн-платформы Polymarket, вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году составляет 66%, тогда как шанс завершения конфликта президентом США Дональдом Трампом за 90 дней оценивается в 26%.

    По данным сервиса, вероятность прекращения огня в текущем году составляет 66%. 1 января этот показатель достиг своего максимума – 71%, как сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, букмекеры оценивают вероятность завершения украинского конфликта за 90 дней президентом США Дональдом Трампом в 26%. В ноябре этот показатель превышал 50%.

    Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность завершения конфликта на Украине.

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    11 февраля 2025, 00:29 • Новости дня
    Bloomberg рассказало о планах Келлога по работе над украинским урегулированием

    Bloomberg заявило о планах Келлога предоставить варианты прекращения конфликта на Украине

    Bloomberg рассказало о планах Келлога по работе над украинским урегулированием
    @ Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен в ближайшие недели представить Белому дому варианты завершения украинского конфликта, сообщает Bloomberg.

    В рамках своей миссии Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германии, которая начнется в пятницу, а также совершит визиты в европейские столицы. Он посетит Киев, но не планирует посещать Москву во время этой поездки, передает Bloomberg.

    Келлог хочет обсудить с европейскими официальными лицами их готовность возглавить усилия по предоставлению сил сдерживания для обеспечения долговременного мирного урегулирования. Соединенные Штаты, скорее всего, не будут предоставлять войска для этих целей, но могут оказать иную поддержку, пишет Bloomberg.

    Кроме того, как сообщает Bloomberg, на встречах с союзниками Келлог намерен призвать их увеличить расходы на оборону. В то же время, некоторые европейские чиновники советуют США усилить меры против энергетического сектора России и использовать замороженные российские активы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности сосредоточится на теме мирного урегулирования конфликта на Украине; сообщалось, что США хотят представить свой план по разрешению кризиса на Украине на этой конференции, однако позднее стало известно, что администрация США приостановила разработку этого плана, чтобы учесть мнение европейских союзников.

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    11 февраля 2025, 05:12 • Новости дня
    США собрались воспользоваться выходом Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ

    Рубио заявил о возможности для США воспользоваться выходом Прибалтики из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией

    США собрались воспользоваться выходом Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Энергетический сектор США может воспользоваться выходом стран Прибалтики из единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ), заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) назвал решение стран Прибалтики «историческим достижением для евроатлантической безопасности».

    «Страны Балтии разорвали энергетические связи с Россией», – заявил Рубио, отметив, что это «открывает новые возможности для американского энергетического сектора».

    Он поздравил Эстонию, Латвию и Литву «с синхронизацией с европейской электросетью».

    Напомним, страны Балтии присоединились к единой европейской системе электросетей, завершив выход из энергетической системы БРЭЛЛ. Выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ грозит им экономической деградацией.


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    11 февраля 2025, 21:41 • Новости дня
    Белый дом сообщил об освобождении американца Фогеля в России
    Белый дом сообщил об освобождении американца Фогеля в России
    @ freemarcfogel.net

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом сообщил об освобождении американского гражданина Марка Фогеля, который находился в России под стражей.

    Власти США подчеркнули, что его освобождение произошло в результате обмена заключенными между США и Россией, передает ТАСС. По словам представителей администрации США, этот обмен является значительным шагом в процессе урегулирования украинского кризиса.

    В июне 2022 года Химкинский городской суд огласил приговор бывшему работнику американского посольства Марку Фогелю, приговорив его к 14 годам колонии строгого режима. Сообщалось, что Фогель частично признал вину по контрабанде и хранению наркотических веществ, а впоследствии США объявили его «незаконно задержанным».

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    11 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала «жесткие меры» ЕС в ответ на пошлины США

    Фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит жесткие меры в ответ на пошлины США на сталь и алюминий

    Фон дер Ляйен пообещала «жесткие меры» ЕС в ответ на пошлины США
    @ Dwi Anoraganingrum/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз выразил сожаление по поводу введения США пошлин на европейскую сталь и алюминий и готовит жесткие ответные меры, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Евросоюз выразил сожаление в связи с решением США о введении пошлин на экспорт стали и алюминия из Европы, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что эти «необоснованные пошлины» не останутся без ответа и станут поводом для «жестких и соразмерных мер» со стороны ЕС.

    Ранее США ввели в отношении всех поставок стали и алюминия пошлины в размере 25%.

    Еврокомиссия заявила о незаконности пошлин США на товары ЕС.

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в способности Евросоюза предпринять жесткие ответные меры.

    Президент России Владимир Путин заявил, что новый американский лидер быстро наведет порядок в Европе, и европейские элиты «встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новая тарифная война США может привести к неприятным последствиям для самих Штатов.

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    9 февраля 2025, 06:29 • Новости дня
    Трейдеры изъяли тысячи золотых слитков из Банка Англии

    Трейдеры вывезли 8 тыс. золотых слитков из хранилища Банка Англии из-за тарифов США

    Tекст: Максим Попов

    Трейдеры вывезли около 8 тысяч золотых слитков из хранилища Банка Англии, опасаясь торговых войн и роста цен на золото, сообщило The Daily Telegraph.

    По информации издания, с конца прошлого года трейдеры вывезли из хранилищ Банка Англии около 8 тыс. золотых слитков. Это составляет примерно 2% от общего объема золота в банке, передает ТАСС. Основной причиной таких действий стали опасения, связанные с возможными торговыми войнами, которые может инициировать администрация президента США Дональда Трампа, а также рост цен на золото.

    Заместитель председателя Банка Англии Дэвид Рамсден отметил, что число запросов на изъятие золота резко возросло после того, как цена на золото на фьючерсном рынке в Нью-Йорке превысила его наличную цену в Лондоне. Он подчеркнул, что трейдеры опасаются возможного введения Трампом тарифов на золотые слитки.

    Рамсден пояснил, что в связи с повышенным спросом время ожидания на получение золотых слитков увеличилось с нескольких дней до нескольких недель.

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    10 февраля 2025, 16:19 • Новости дня
    В Госдуме оценили призыв Маска закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»

    Депутат Горелкин: Маск признал радиовещание устаревшей технологией пропаганды

    В Госдуме оценили призыв Маска закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»
    @ Andrew Harnik/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Илон Маск хорошо понимает современные реалии информационного рынка. Радиовещание ушло в прошлое, а на его смену приходят масштабные цифровые платформы. Их развитием новая администрация США займется в будущем, сказали газете ВЗГЛЯД депутаты Антон Горелкин и Олег Матвейчев. Ранее Маск предложил закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода».

    «Инициатива Илона Маска продиктована прагматичным подходом, и с этой точки зрения он безусловно прав: зачем финансировать радиовещательные организации, этот рудимент прошлого века?», – сказал Антон Горелкин, председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.

    «Как медиатехнолог Маск видит более современные и эффективные методы. Это глобальные цифровые платформы, использующие рекомендательные сервисы, при помощи которых можно успешно манипулировать огромной аудиторией», – отметил Горелкин.

    «Но при этом прагматик Маск забывает или намеренно умалчивает о другой, теневой функции этих радиостанций. И «Радио Свобода», и «Голос Америки» (признаны иноагентами) используются спецслужбами в целях расширения своей агентурной сети. Доподлинно известно, что с помощью этих происходит вербовка граждан тех государств, на территории которых осуществляется вещание. Я своими глазами видел срочный трудовой договор «Радио Свободы»: в нем было написано, что вся информация, которую внештатный корреспондент получает в ходе работы, становится собственностью Госдепа США», – добавил депутат.

    «Голос Америки» и «Радио Свобода» давно стоило закрыть, добавляет Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи. Он напомнил, что пик популярности этих площадок пришелся на 1970-е и 1980-е годы. Причем их слушателями чаще всего являлись советские диссиденты.

    «Для них сам процесс подключения к данным частотам был окутан романтикой. Однако станции не брезговали распространять ложную, непроверенную информацию», – указал собеседник. Парламентарий подчеркнул, что эти структуры сыграли важную роль в процессе распада СССР.

    «Но время радиостанций прошло, а Маск пытается урезать неэффективные платежи Белого дома. Недавно ему удалось приостановить работу Агентства США по международному развитию (USAID). Уверен, за «Голос Америки» и «Радио Свобода» он возьмется с не меньшим упорством», – добавил он.

    «Однако лоббистов интересов радиостанций в США достаточно много. Глубинное государство будет препятствовать идеям Маска. Посмотрим, кто кого. Если же ему удастся прикрыть любимые платформы советских диссидентов, это сыграет на руку России: двумя каналами дезинформации станет меньше», – заключил Матвейчев.

    Ранее Илон Маск, глава департамента эффективности правительства (DOGE), призвал закрыть финансируемые властями США «Голос Америки» и «Радио Свобода» «Никто больше их не слушает. Это просто сумасшедшие из числа радикально левых, которые говорят сами с собой и сжигают один млрд долларов в год из средств американских налогоплательщиков», – объяснил предприниматель свою позицию.

    Маск ответил на пост Ричарда Гренелла, спецпосланника президента США по особым поручениям. Тот назвал радиостанции «пережитком прошлого», который финансируется за счет налогоплательщиков.

    В МИД России считают, что идея Маска связана с тем, что радиостанции «пропагандировали не американскую внешнюю политику, а идеологию ультралиберализма. При этом, по мнению Марии Захаровой, в реальности закрытие этих СМИ вряд ли произойдет. «Думаю, пропагандистские ресурсы они оставляют. Только переформатируют под новые реалии», – сказала она в разговоре с «Комсомольской правдой».

    Сенатор Алексей Пушков назвал призыв американского бизнесмена закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода» проявлением здравого смысла. «Илон Маск демонстрирует воистину новое мышление», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, ранее Маск обрушился с критикой на USAID, назвав  его «змеиным гнездом радикально-левых марксистов, которые ненавидят Америку». На минувшей неделе администрация США фактически приостановила деятельность агентства.

    Позднее Маск опубликовал скриншот с заголовком статьи «Независимые СМИ в России и на Украине теряют финансирование из-за заморозки USAID» и подписал: «Независимые СМИ», надрываюсь от смеха». Газета ВЗГЛЯД писала, что произойдет с данной структурой в будущем.

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