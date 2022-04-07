Экс-сотрудник посольства США частично признал вину в контрабанде наркотиков

В условиях санкций российские спортсмены продолжат показывать мировые рекорды

«Нарушается вся система спорта. Не знаю, сохранятся ли Олимпийские игры», – заявила известный тренер Ирина Винер-Усманова, выступая на круглом столе, посвященном санкциям Запада против российских атлетов. Последние действия международных спортивных функционеров стали частью общей кампании, развязанной против России.

«Это плохая история для спортсменов, тренеров и всех причастных к подготовке российской сборной. Когда отстранение наших спортсменов происходит на мировом уровне и при этом говорится, что «спорт вне политики», мы понимаем – русофобия становится махровой», – отметила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова.

Своим мнением она поделилась на круглом столе, приуроченном к Международному дню спорта на благо развития и мира, который был учрежден ООН в 2013-м и с тех пор ежегодно отмечается 6 апреля.

«Есть принцип – «спорт вне политики», но сейчас рушится эта основа олимпийского движения. Это отвратительно не только в отношении России, но и всего мира, который следит за турнирами», – подчеркнула Винер-Усманова.

Последние действия международных спортивных функционеров стали частью общей кампании, развязанной против России, отметили участники круглого стола. Из 31 международной спортивной федерации по летним олимпийским видам спорта 26 федераций приняли решение о полном отстранении россиян от участия в соревнованиях среди сборных команд, напомнила модератор дискуссии, директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

«Из семи международных спортивных федераций по зимним олимпийским видам спорта все приняли решение о полном отстранении российских спортсменов. И это далеко не все действия, ставящие под сомнение действие принципа «спорт вне политики», – констатировала Кислицына.

Напомним также, что через несколько дней после начала специальной военной операции на Украине исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал «в целях безопасности» не разрешать международным спортивным федерациям участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от участия в Играх в Пекине–2022, что, как отметил президент Владимир Путин, стало верхом цинизма со стороны спортивных функционеров.

Международные структуры готовы допустить россиян к состязаниям, если наши спортсмены никак не будут ассоциировать себя с Россией. Кислицына процитировала высказывание российского гроссмейстера Сергея Карякина, дисквалифицированного Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) за поддержку российской операции по денацификации Украины. «Разрешение российским спортсменам участвовать в соревнованиях ФИДЕ под нейтральным флагом – это унижение. ФИДЕ влилось в мейнстрим, где «банят» российских спортсменов без всякого повода. А на Шахматной олимпиаде наших дисквалифицировали полностью. За что? Только за то, что мы россияне», – привела Кислицына слова российского шахматиста.

Добавим, что во вторник организаторы Уимблдонского теннисного турнира заявили, что могут отстранить вторую ракетку мира Даниила Медведева и других российских теннисистов от участия, не дожидаясь указаний со стороны министерства спорта Великобритании. Ранее это министерство предписало Медведеву убрать российский флаг из профиля в Instagram*, от теннисиста также потребовали подписать письменный «отказ от поддержки российского президента».

«Нашим спортсменам посылают сигнал: публично отрекитесь от России, от президента, иначе мы вам испортим жизнь. Втягивают в информационную войну», – констатировала политолог Анна Федорова. Она подчеркнула: волна запретов, которая обрушилась сейчас на наших спортсменов,

«это часть «культуры отмены» российского вклада в мировую цивилизацию».

Запад не останавливает даже то, что такое отношение к спортсменам из России – прямое нарушение Всеобщей декларации прав человека, где указано: не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны, к которой принадлежит спортсмен, отметила Кислицына. Забытым оказался и принцип, провозглашенный Генассамблей ООН в 2013 году: «Спорт должен способствовать терпимости и уважению, расширению прав и возможностей всех людей планеты», добавила эксперт ЭИСИ.

«Это очень грустно, что российских спортсменов не допускают до международных соревнований, причем это плохо не только для России, но и для всего остального мира. Но все наши команды продолжают тренироваться, мы не падем духом», – сказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова.

Больно смотреть, как Запад пытается таким образом остановить Россию, призналась серебряный призер Олимпийских игр в личном многоборье Яна Кудрявцева. «Тем не менее нужно бороться и двигаться дальше», – призвала спортсменка.

«Мы труженики, наши воспитанники честно и порядочно выигрывают медали на мировом уровне. А теперь нас хотят искусственно остановить. Но нас не остановишь. Наша страна все равно будет выступать и тренироваться, и показывать мировые рекорды», – пообещала, со своей стороны, Винер-Усманова. Она подчеркнула: Запад ломает всю мировую спортивную систему, поскольку люди приходят смотреть на сильнейших, а отстранения нарушают все олимпийские принципы.

Старший тренер по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением ОДА Ирина Громова осудила Запад за запрет российским спортсменам выступить на Паралимпиаде в Пекине. «Российские спортсмены будут всегда за Россию, и мы останемся верны себе. Спортсмен тренируется для того, чтобы выйти на старт и показать, что он сильнейший. Когда ты не можешь показать себя – это печально», – призналась спортсменка.

Основополагающий документ Олимпийского движения – Олимпийская хартия – говорит: «Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе олимпизма, взаимопонимания, дружбы, солидарности и честной игры», напомнил член экспертного совета Союза российских городов, политолог Станислав Корякин.

«Сейчас в отношении России в спорте мы видим противоречие между официальными международными документами и реальной политикой Запада», – указал политолог. В этой связи он предложил два выхода из создавшейся ситуации. «Первый вариант: демонтировать всю бюрократическую систему управления спортом больших достижений, потому что в массовом спорте мы не видим такого давления со стороны надгосударственных институтов», – отметил он. Вторым вариантом он назвал создание новых и развитие уже существующих спортивных институтов – как внутренних, так и внешних. «Например, когда ЮАР исключили из большого спорта, она 30 лет развивала свои игры», – сказал специалист.

Отметим, что по опросу ВЦИОМ, проведенному в конце марта, около четверти россиян считают: в стране нужно проводить собственные соревнования как альтернативу тем турнирам, на которые не допустили наших атлетов.

Самое главное, чтобы сама Россия находила хорошее в плохом, отметила Винер-Усманова. «Мы делаем новые программы, интересные упражнения. Мы можем проводить Спартакиады, где результаты будут выше мировых. Сейчас Чемпионат России приравнивается к Чемпионату Европы, а Спартакиада будет приравниваться к Чемпионату мира. Все участники не потеряют в финансах, они будут получать такие же вознаграждения, как на международных соревнованиях», – сказала тренер национальной сборной по художественной гимнастике.

При этом Винер-Усманова отметила: не следует считать, что все мировое спортивное сообщество готово поддержать тотальный бойкот России. «Это относится только к спортивному руководству, которое само является вассалом своего политического руководства, – отметила тренер. – Но есть и иные примеры. К примеру, норвежец Магнус Карлсен, действующий чемпион мира по шахматам, осудил недопуск нашего гроссмейстера Карякина на Чемпионат мира. И многие другие видные спортсмены тоже осудили давление на россиян».

«Да, сейчас мы видим махровую русофобию. Но раньше, например, была махровая юдофобия – людей с нашитыми желтыми звездами не пускали в кафе так же, как сейчас русских не пускают на соревнования. Но в итоге такая политика закончилась полным провалом. Также закончится и нынешняя русофобия», – уверена Винер-Усманова.

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