Вынесен приговор экс-сотруднику посольства США в Москве

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17 июня, пятница  |  Последнее обновление — 00:50  |  vz.ru
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Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
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Российский плен не спасет американских наемников

Американцы Энди Хьюин (слева) и Александр Друке (справа) попали в плен под Харьковом waaytv.com, Lois Drueke/REUTERS
Двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом. Теперь их должны доставить в Россию, чтобы судить согласно российскому законодательству. Какая судьба может ждать наемников и почему им угрожает смертная казнь, несмотря на то что в России введен мораторий на высшую меру наказания? Подробности...
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Какие беспилотники нужны ВМФ России

Так выглядит макет перспективного корабельного БПЛА по версии КБ МиГ Глеб Ирисов/ТАСС
Ряд утечек и заявлений официальных лиц можно трактовать таким образом, что Россия приступила к разработке специализированных морских беспилотников. Например, для того чтобы оснастить ими единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». В чем особенности морских БЛА и какие из них больше всего нужны ВМФ России? Подробности...
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Унижение Европы грозит развалом Британии

Граница между Великобританией и Ирландией внезапно стала предметом сомнений Peter Morrison/AP/ТАСС
Европейское руководство получило публичную пощечину от одного из своих главных внешнеполитических партнеров – Великобритании. Лондон решил «не уважать свою подпись» и отказаться от выполнения важнейших условий выхода из Евросоюза. О чем идет речь, почему Европа оскорблена и каким образом это может способствовать развалу Великобритании? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Запад растерян, но он играет вдолгую

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Оставьте Сербию в покое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ряд российских экспертов хотят, чтобы сербы определились, с кем они – с Россией или с Западом. Однако слишком настойчивые требования приведут лишь к тому, что сербы окажутся с Западом – причем не по своей воле. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Какой должна быть настоящая украинская мечта

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Требования Украины демонстрируют феерическую наглость и самомнение киевского руководства. То, что оно воображает о себе и о своей роли в этом мире. То, как Зеленский и его соратники гипертрофируют значение своей страны. Ее экономики, политики, армии. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
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  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

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Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
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    Лавров: Поставленные Украине Stinger и Javelin уже на черном рынке

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    морские БЛА


    Какие беспилотники нужны ВМФ России

    кумулятивный эффект


    Донбасс и Причерноморье открывают огромные возможности для всей России

    «переход на сторону врага»


    Спецоперация на Украине меняет понимание госизмены

    поставки газа


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    сталинские методы


    ВСУ превзошли в жестокости сталинские заградотряды

    Зеленая экономика


    Владимир Прохватилов: Санкции против удобрений из России вернули Америку к навозу

    трагедия Донецка


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    ЛГБТ-идеология


    Сергей Худиев: Растление не должно быть выгодным

    на ваш взгляд


    Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?

    Вынесен приговор экс-сотруднику посольства США в Москве

    17 июня 2022, 00:37

    Текст: Алексей Дегтярев

    Химкинский городской суд огласил приговор бывшему работнику американского посольства в России Марку Фогелю, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

    «Приговором Химкинского городского суда Московской области от 16.06.2022 года гражданин США Фогель М.Х. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств), ч.2 ст.228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) УК РФ», – цитирует сообщение суда «Интерфакс».

    Его приговорили к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

    Ранее сообщалось, что Фогель частично признал вину по контрабанде и хранению наркотических веществ.

    Согласно данным МВД, Фогель вместе с женой приехал в Москву в 2021 году из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево у него нашли марихуану и гашишное масло. Эти вещества были замаскированы и изолированы, однако специально обученные собаки все же унюхали след наркотиков.

    В отношении Фогеля завели уголовное дело и арестовали, поскольку он мог скрыться на территории посольства США. Супруга американца попыталась избавиться от улик в квартире по месту жительства. В конце марта 2022 года дело Фогеля передали в суд.


    В Кремле пообещали жестко общаться с США
    		    16 июня 2022, 12:39
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Россия теперь будет общаться с США жестко, старого общения уже не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Да, мы будем общаться по-другому, общения по-старому не будет. Мы будем общаться с ними жестко», – передает его слова РИА «Новости».

    «На самом деле США уже наделали столько всего, что давно можно было это сделать. Но еще раз повторяю, США никуда не денутся, с США нам придется жить дальше. Все равно нам придется с ними общаться», – отметил Песков.

    При этом, подчеркнул представитель Кремля, Москва сохранит гибкость в общении с Вашингтоном.

    «Мы будем отстаивать наши интересы, и мы будем требовать от них уважения наших озабоченностей, наших интересов. Такое общение оно так или иначе будет», – пояснил он.

    В четверг исполнился год со дня саммита России и США, который прошел 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.

    Ранее Песков заявил, что российско-американские отношения сейчас находятся на нуле. Комментируя возможность возврата «к духу женевского саммита» президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, Песков заявил, что уже год назад мир стоял на пороге тектонических изменений, которые происходят сейчас. 

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    Лавров: Поставленные Украине Stinger и Javelin уже на черном рынке
    		    16 июня 2022, 18:46
    Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Поставленные Западом на Украину переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и противотанковые комплексы Javelin уже продаются на черном рынке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.

    «Конечно, не мешает приглядеться к тому, что уже происходит с имеющимися на Украине вооружениями, те же «Стингеры», «Джавелины», они уже на черном рынке. Они всплыли и в Албании, и в Косове, об этом в открытую говорится, и продаются со скидкой, так сказать. В общем идет процесс освоения черного рынка», – приводит его слова ТАСС.

      

    Напомним, американские военные требуют от Киева жестко контролировать – что происходит с теми вооружениями, которые Соединенные Штаты передают Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и в каких объемах западная летальная помощь попадает на черный рынок.

    Коментарии (18)
    Захарова оценила заявления Байдена о «путинской инфляции»

    16 июня 2022, 13:39

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент США Джо Байден живет в придуманном мире, если обвиняет в инфляции российского лидера Владимира Путина, так как цены на продовольствие растут не первый год, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Если мы послушаем, что говорит Белый дом, Байден, называя у себя, внутри, американские цены «путинскими», «путинским налогом», «путинским бензином», «путинской инфляцией» – да, они живут в придуманном мире», – сказала она телеканалу «360» на полях ПМЭФ.

    По словам Захаровой, цены на продовольствие росли весь 2020 и 2021 годы, еще до начала спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».

    Дипломат уточнила, что в прошлом году «цены на пшеницу выросли на 25%, к февралю 2022 года уже на 31–62% превышали средний уровень за последние пять лет».

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ущерб от антироссийских санкций встревожил США.

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    Пескова попросили оценить словесные выпады Байдена

    16 июня 2022, 09:03

    Текст: Вера Басилая

    Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран или оскорблять их, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы никогда не будем опускаться до того, чтобы давать какие-то нелестные оценки главам других государств и тем более говорить какие-то оскорбительные слова в адрес руководителей и глав других государств. Главы других государств допускали для себя такое, мы уподобляться этому не будем», – заявил Песков в интервью РИА «Новости», отвечая на вопрос о том, как Москва относится к президенту США Джо Байдену.

    «Скорее, это – вопрос для граждан этой страны. Именно граждане страны дают оценку своим руководителям. Это – не наше дело. Наше дело – те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться», – добавил Песков.

    По его словам, России и США придется обсуждать вопросы контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, но не сейчас.

    «Есть понимание того, что существуют области, которые так или иначе все равно придется обсуждать. Это и области контроля за вооружениями, и разоруженческие области, тема нераспространения. Это то, что так или иначе придется обсуждать нашим двум странам, но, очевидно, не сейчас», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

    Ранее Песков заявил, что российско-американские отношения сейчас находятся на нуле. Он также отметил, что возвращение к «духу Женевы» в отношениях Москвы и Вашингтона вряд ли возможно.

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    СМИ: Байден отчитал Остина и Блинкена за слова об ожидании победы Украины
    		    16 июня 2022, 20:27
    Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден был недоволен высказываниями шефа Пентагона и госсекретаря США о том, что Америка хочет победы Украины и ослабления России, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

    «Байден считал, что министры зашли слишком далеко... В ходе ранее не освещавшегося конференц-колла, когда Остин (шеф Пентагона) летал в Германию, а Блинкен (госсекретарь США) – в Вашингтон, президент (США) выразил обеспокоенность тем, что их комментарии могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией. Он сказал им смягчить тон», – говорится в сообщении на сайте телеканала, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США хотят такого ослабления России, чтобы Москва не смогла предпринимать такие действия, как на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен, по данным телеканала, также публично поддерживал эти заявления. Байдену эта риторика не понравилась.

    По словам Байдена, конфликт в итоге пойдет в том направлении, в котором он сейчас, два месяца спустя станет затяжным, а Россия в нем продолжает добиваться небольших и устойчивых успехов.

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    Минобороны: Запад в Сирии и на Украине применил одни методы
    		    16 июня 2022, 15:07
    Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и их сателлиты применили на Украине те же преступные методы для установления власти националистов в стране, что ранее использовались в Сирии, выразил мнение руководитель Межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    «Применены те же преступные методы, которые использовались западными странами в 2011 году для развязывания военного конфликта в Сирии. Тогда Запад поддержал и вооружил идеологически мотивированных радикальным исламизмом террористов с целью свержения неугодного им правительства», – передает РИА «Новости» его слова.

    Мизинцев добавил, что «так же и на Украине путем внедрения в радикальную часть украинского общества неонационалистической идеологии США их сателлиты привели к власти силы, способствующие расцвету идей фашизма».

    По мнению генерала, в данный момент страны Запада стремятся как можно дольше затянуть конфликт, накачивая Украину всеми видами вооружения.

    Мизинцев напомнил, что за восемь лет гуманитарной катастрофы в Донбассе жертвами нарушений прав человека стали более 6,5 млн человек. В результате ежедневных обстрелов со стороны украинских войск и нацбатов за эти годы погибли свыше 14,5 тыс. человек, разрушено более 4,1 тыс. и повреждено более 55 тыс. объектов инфраструктуры и жилых домов. Кроме того, из Донбасса в Россию переселились более 1,4 млн беженцев, более 3,6 млн вынуждены были прятаться в подвалах.

    «Страны так называемого цивилизованного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки все это намеренно не замечали, демонстрируя полное безразличие к судьбам миллионов жителей Донецкой и Луганской народных республик», – заключил руководитель штаба.

    Ранее Песков заявил, что Россия теперь будет общаться с США жестко, старого общения уже не будет.

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    Коментарии (12)
    В США заявили о новом пропавшем в Донбассе наемнике
    		    16 июня 2022, 22:07
    Фото: US Army
    Текст: Алексей Дегтярев

    Есть неподтвержденная информация об еще одном гражданине Соединенных Штатов, пропавшем на территории Украины, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс

    Вашингтон проверяет данные еще об одном американце, который мог пропасть без вести на Украине, он, по предварительной информации, отправился туда для участия в боевых действиях. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, РИА «Новости».

    Сообщения о пленении двух других американцев до сих пор официально не подтверждены, Вашингтон ожидает, что Москва будет обращаться с ними как с военнопленными и распространять нормы Женевских конвенций.

    «Мы пристально отслеживаем ситуацию. Мы в контакте с украинскими властями, а также с Международным комитетом Красного Креста и семьями двух предположительно пропавших американцев», – отметил представитель Госдепа.

    Он пояснил, что США в контактах с Россией пока не поднимали этот вопрос. В случае необходимости они обратятся через посольство в Москве или другим способом для получения информации.

    Ранее американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.

    До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.

    Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.

    Кремль также сообщил, что ему неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине.

    Коментарии (8)
    В ЛНР заявили о большом количестве наемников из Британии, Польши и США в Северодонецке

    16 июня 2022, 16:04

    Текст: Александра Юдина

    Большое количество наемников, в том числе из Британии, Польши и США, находится в Северодонецке, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев в эфире Первого канала.

    Киселев уточнил, что наемников из Польши «очень много», кроме того, в конфликте на стороне Украины участвуют порядка 30-40 американцев.

    «На территории Северодонецка еще находится большое количество наемников. Это наемники из Америки, Великобритании, Польши», – передает ТАСС его слова.

    Ранее стало известно, что украинские войска сорвали эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке.

    Киевские власти до этого сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.

    Ранее посол ЛНР в России сообщил, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.

    В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.

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    Коментарии (2)
    Песков: США не принимали таких решений против России даже в холодную войну

    16 июня 2022, 10:35

    Текст: Вера Басилая

    Россия столкнулась с беспрецедентной экономической войной, США не принимали таких жестких решений против нашей страны даже в период холодной войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Это действительно так. Во-первых, не принималось даже во время холодной войны, а во-вторых, не принималось в отношении ни одной страны мира», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, согласен ли он с мнением, что таких жестких решений, которые сейчас принимают США в адрес России, не принималось даже во времена холодной войны.

    По его словам, Россия столкнулась с беспрецедентной экономической войной.

    «Наша страна действительно столкнулась с совершенно беспрецедентной по своим масштабам экономической войной, попытками удушения, попытками изоляции», – указал Песков.

    «Сейчас, наверное, нужно, чтобы Соединенные Штаты поняли, что воевать с нами экономически, дипломатически, политически – дело бесперспективное. Пытаться задушить нас различными рестрикциями и санкциями – это тоже те усилия, которые обречены на провал», – добавил представитель Кремля.

    Он также указал, что единственным способом нормализации отношений России и США может быть отказ Вашингтона от гегемонизма и понимание, что РФ не будет ничьим вассалом.

    «Единственный способ – это отказаться от политики гегемонизма в мировых делах и понять, что Россия не хочет, не может и не собирается быть ничьим вассалом – в любом смысле этого слова. И вот когда произойдет вызревание того, что с Россией можно говорить только на основе взаимной выгоды, взаимного уважения, тогда и настанет время для планирования следующих контактов», – отметил Песков.

    Ранее Песков заявил, что Россия и США находятся в горячей точке противостояния. По его словам, российско-американские отношения сейчас на нуле. Он также отметил, что возвращение к «духу Женевы» в отношениях Москвы и Вашингтона вряд ли возможно.

    При этом на просьбу оценить словесные выпады президента США Джо Байдена Песков отметил, что Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран или оскорблять их.

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    Коментарии (3)
    Посольство указало на распространение фальшивок о ВС России в США

    16 июня 2022, 07:04

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Соединенных Штатах распространяются ложные сведения об использовании российскими военными кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова, сообщило посольство России в США.

    «В нынешней русофобской атмосфере так называемые правозащитники лишь обслуживают интересы местного правящего класса. Отсюда и распространение ими «фальшивок» об использовании ВС РФ кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова и полное игнорирование бомбардировок украинскими националистами жилых районов Донецка при помощи западного вооружения», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

    Спекуляции в отношении российских военных, якобы совершающих преступления на Украине, также является ложью, подчеркнули в диппредставительстве.

    «Считаем недопустимыми спекуляции по поводу создания «нового Нюрнбергского трибунала» в отношении российских военнослужащих, якобы совершающих преступления на Украине. Это ложь. Вооруженные силы Российской Федерации защищают мирное население Донбасса от нацистов. А вот последних как раз поддерживают США и целый ряд государств Европы. Более того, «коллективный запад» открыто пропагандирует человеконенавистнические идеи», – заявили в посольстве.

    Там напомнили, что Вашингтон каждый год выступает против предложенной Россией резолюции Генассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

    Напомним, ВСУ применили запрещенные кассетные снаряды и вооружение стран НАТО для атаки на Донецк. При обстреле города за последние сутки погибли семь мирных жителей и более 40 ранены, среди жертв и пострадавших есть дети.

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    Пескова спросили о якобы попавших в плен к российским военным американцах

    16 июня 2022, 13:35

    Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, мне неизвестно. Возможно, есть у Минобороны какая-то информация. Но мне неизвестно», – передает РИА «Новости» ответ на вопрос том, известно ли что-то в Кремле по поводу якобы захваченных в плен американцах российскими военными.

    Ранее американская администрация сообщила, что слышала о том, что граждане США якобы захвачены в плен на Украине, но не может подтвердить достоверность этой информации.

    До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.

    Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин. 

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    Песков: Россия и США находятся в горячей точке противостояния

    16 июня 2022, 09:47

    Текст: Александра Юдина

    Россия и Соединенные Штаты находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Сейчас мы находимся в весьма и весьма горячей точке противостояния», – передает РИА «Новости» его слова.

    Песков отметил, что, несмотря на надежды от саммита в Женеве, США не прислушались к озабоченностям России, это стало триггером для неизбежности спецоперации.

    «Несмотря на определенные надежды, которые появились после Женевы, Соединенные Штаты отказались прислушаться к нашим озабоченностям. США отказались от обсуждения темы безопасности Российской Федерации, отказались обсуждать вопрос дальнейшего нерасширения НАТО в сторону наших границ и непоглощения НАТО Украины, что во многом и стало таким триггером для неизбежности той самой специальной военной операции, о которой принял решение наш президент и верховный главнокомандующий», – добавил он.

    Ранее Песков заявил, что российско-американские отношения сейчас находятся на нуле. Он также отметил, что возвращение к «духу Женевы» в отношениях Москвы и Вашингтона вряд ли возможно.

    При этом на просьбу оценить словесные выпады Байдена Песков отметил, что Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран или оскорблять их.

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    Песков заявил об ощутимых последствиях санкций против России для европейцев и американцев

    16 июня 2022, 13:55

    Текст: Елизавета Булкина

    Негативные последствия от антироссийских санкций ощутили на себе сначала европейцы, а потом американцы, и последствия будут расти, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Негативные последствия в первую очередь европейцы, во вторую очередь американцы уже хорошо ощущают на себе. И это бремя, эти негативные ощущения будут только расти», – передает его слова РИА «Новости».

    При этом представитель Кремля отметил, что связывать негатив в экономике Запада только со спецоперацией России на Украине не следует.

    «Профессионалы, экономисты, аналитики прекрасно понимают, что связывать эти негативные проявления только с эффектом специальной военной операции неправильно. Это последствия целой серии ошибок мировых лидеров и в Европе, и в США, которые имели место на протяжении последних нескольких лет», – пояснил он.

    Песков уточнил, что именно эти ошибки «привели к этим горьким последствиям, которые сейчас в мире по-прежнему пока нарастают».

    «Здесь уже всем становится очевидно, что подобные санкции и ограничения – это обоюдоострое оружие. И оно, конечно же, создает проблемы и для нас, но и не меньшие проблемы, в том числе с отложенной перспективой, это создает для тех стран, которые ввели эти санкции», – указал пресс-секретарь президента.

    Ранее Песков заявил, что Россия теперь будет общаться с США жестко, старого общения уже не будет.

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    Песков: Русофобия в США стала постоянным фоном

    16 июня 2022, 12:17

    Текст: Александра Юдина

    Русофобия в Соединенных Штатах в период экономической войны против России уже стала постоянным фоном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Сейчас, в связи с этой войной, о которой я говорил, экономической в отношении нашей страны, эта русофобия уже стала постоянным фоном», – передает РИА «Новости» его слова.

    По мнению Пескова, любые выборы в США связаны с активными рецидивами оголтелой русофобии – в эти периоды она фактически становится инструментом их внутренней политики.

    «Любой электоральный период Соединенных Штатов Америки, особенно последние президентские циклы, наверное, последний десяток даже циклов, он так или иначе связан с такими, знаете, активными рецидивами оголтелой русофобии. Русофобия фактически становится в эти периоды инструментом внутренней политики Соединенных Штатов», – отметил он.

    До этого Песков заметил, что Россия столкнулась с беспрецедентной экономической войной, так как США не принимали таких жестких решений против России даже в период холодной войны.

    Ранее Песков заявил, что Россия и США находятся в горячей точке противостояния. По его словам, российско-американские отношения сейчас на нуле. Он также отметил, что возвращение к «духу Женевы» в отношениях Москвы и Вашингтона вряд ли возможно.

    При этом на просьбу оценить словесные выпады президента США Джо Байдена Песков отметил, что Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран или оскорблять их.

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    В США озвучили объемы вывоза зерна из Украины за май

    16 июня 2022, 23:51

    Текст: Алексей Дегтярев

    В мае из Украины с помощью США и ЕС экспортировали 1,7 млн тонн зерна, это больше, чем в апреле, но меньше, чем возможно, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

    В случае оптимальной ситуации Украина могла поставить до 3 млн тонн зерна в месяц, половину от объемов мирного времени, заявил Прайс, передает РИА «Новости».

    «В мае эти усилия в сочетании с поддержкой со стороны ЕС и других международных партнеров помогли украинскому правительству экспортировать 1,7 млн метрических тонн зерна. Это больше, чем было экспортировано месяцем ранее, но и близко не соответствует тому, что нужно с точки зрения экспортных возможностей Украины», – отметил он.

    Ранее Киев проложил для транспортировки зерна два маршрута через Польшу и Румынию, также Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия.

    До этого президент России Владимир Путин называл шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.

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