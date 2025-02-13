Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.0 комментариев
Politico: Лидеры России и США поразили Европу планом мира на Украине
Politico: США прекратили поддержку Украины и начали переговоры с Россией о мире
Европейские страны оказались в замешательстве из-за внезапного мирного плана президентов России и США по Украине, который предполагает начало переговоров с Москвой и отступление США от военной поддержки Киева пишет Politico.
Президенты России и США шокировали Европу своим планом достижения мира на Украине, сообщает Politico. Мир был ошеломлен масштабом и внезапностью плана, который лишил Украину надежды на возвращение территорий. Министр обороны США Пит Хегсет объявил в Брюсселе о новой позиции Америки, заявив, что Украина не сможет вернуть себе Крым и восточные территории до границ 2014 года.
Хегсет заявил, что продолжение борьбы за эти цели только затянет войну и принесет больше страданий. Теперь США планируют сократить свои обязательства по безопасности в Европе, позволяя европейским странам самим заниматься своей обороной.
Украинский президент Владимир Зеленский, несмотря на сложившуюся ситуацию, выразил надежду на дальнейшие шаги совместно с США для обеспечения мира.
В Европе реакция на эти заявления была неоднозначной. Европейские дипломаты подчеркнули, что мирные переговоры должны обязательно учитывать роль Украины и Европы.
Германия и Латвия выразили несогласие с подходом новой американской администрации, подчеркивая важность участия Украины в любых мирных переговорах. Польша настаивает на усилении военной поддержки Украины перед началом переговоров с Россией, а Франция продолжает поддерживать путь Украины к вступлению в НАТО. Европейские страны требуют, чтобы мирное соглашение обеспечивало долгосрочные гарантии безопасности для Украины.
В Киеве некоторые официальные лица, как, например, депутат Рады Александр Мережко, считают, что для возврата украинских территорий необходима дополнительная военная и экономическая поддержка от США.
Ожидается, что делегация США начнет переговоры с представителями России в ближайшее время. В состав американской команды входят государственный секретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц.
Ранее The Financial Times писала, что европейские лидеры оказались в замешательстве после объявления президента США о переговорах с Россией по Украине, оставляющих страны ЕС без участия в мирном процессе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Этот телефонный разговор вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США.
Страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, чтобы обеспечить надежную трансатлантическую безопасность и предоставить Украине гарантии безопасности.