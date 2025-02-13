FT: США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы

Tекст: Вера Басилая

Европейские страны встревожены исключением из переговоров между США и Россией по вопросу мира на Украине, пишет The Financial Times.

После объявления президента США о начале переговоров с Владимиром Путиным, европейские столицы были ошеломлены. Они опасаются, что будут вынуждены покрыть расходы на послевоенную безопасность и восстановление без участия в самом процессе переговоров.

Многие высокопоставленные европейские чиновники выразили обеспокоенность тем, что США могут потребовать от них финансирования реконструкции Украины и размещения войск без их участия в мирных переговорах. Один из чиновников ЕС отметил, что «американцы не видят роли Европы в крупных геополитических вопросах, связанных с войной», что станет серьезным испытанием для единства региона.

Европейские лидеры намерены уточнить планы США на Мюнхенской конференции по безопасности, где обсудят ситуацию с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом. Однако, по данным НАТО, подробности американских целей на переговорах в Мюнхене раскрыты не будут, и вопросы будут обсуждаться с европейскими столицами в ближайшие недели. Украинские чиновники также выразили недовольство недостаточной активностью европейских лидеров, указывая на ожидание указаний со стороны американского лидера.

Один из дипломатов ЕС отметил, что есть предел тому, что ЕС может предоставить в плане финансов, оружия и, возможно, живой силы Украине.

В отсутствие активного диалога с администрацией президента США, европейские чиновники, включая главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, сталкиваются с трудностями в организации встреч с представителями США. Многие национальные правительства вынуждены использовать только двусторонние контакты, чтобы получить информацию о мирном плане, а затем делиться ею с партнерами по ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Этот телефонный разговор вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США.

Страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, чтобы обеспечить надежную трансатлантическую безопасность и предоставить Украине гарантии безопасности.

Крупнейшие государства Европы могут потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и расширение собственных вооруженных сил в ближайшее десятилетие.