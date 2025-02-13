Bloomberg: Защита Украины отнимет у Европы более 3 трлн долларов за 10 лет

Европейские державы потратят 3,1 трлн долларов на Украину и оборону за 10 лет

Tекст: Максим Попов

Европейские страны, такие как Германия, Франция, Британия, Италия и Испания, могут столкнуться с необходимостью потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и укрепление собственных вооруженных сил в ближайшие десять лет, передает РИА «Новости». Эти расходы включают в себя 175 млрд долларов на восстановление украинских вооруженных сил и 230 млрд долларов на восстановление инфраструктуры Украины.

Помимо этого, предполагается, что 30 млрд долларов уйдут на возможное поддержание миротворческой группировки численностью 40 тыс. человек на Украине. Основная часть средств будет направлена на укрепление вооруженных сил ЕС, включая пополнение артиллерийских запасов, закупку систем ПВО и ракетных систем. Доля оборонных расходов в бюджетах стран ЕС может увеличиться до 3,5% от их ВВП.

Агентство также отмечает, что если финансирование будет производиться за счет увеличения долга, то это может добавить дополнительные 2,7 трлн долларов к потребностям в заимствованиях крупнейших европейских членов НАТО. Анализ подчеркивает, что Европа не готова к исполнению таких обязательств, что может обнажить накопленные за годы проблемы в оборонной сфере.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО. По его словам, Европа должна предоставить львиную долю летальной и нелетальной помощи Украине в будущем.