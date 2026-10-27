Bloomberg сообщило о планах России, Финляндии и Норвегии обсудить Украину

Tекст: Игорь Иножарский

Планируемые переговоры стали следствием возобновившихся усилий по мирному урегулированию конфликта, пишет Bloomberg. На прошлой неделе специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетил Петербург для встречи с Путиным. До этого он провел переговоры в Осло с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами северных стран.

Европейские союзники Киева стремятся участвовать в дискуссиях о безопасности в регионе. Стере и Стубб обосновали свое участие в переговорах наличием общей границы с Россией. Отмечается, что это будет первый прямой контакт Путина с высокопоставленными европейскими лидерами после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в июле прошлого года.

По итогам переговоров на прошлой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва рассматривает Норвегию и Финляндию как новых участников процесса урегулирования на Украине. «Посмотрим, смогут ли они вообще это сделать», – заявил Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские лидеры рассмотрели пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. В четверг президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы возобновить трехсторонние контакты для обсуждения вопросов безопасности. В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах возобновления переговоров с США и Украиной в ноябре.