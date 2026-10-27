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Bloomberg сообщило о планах России, Финляндии и Норвегии обсудить Украину
Президент России Владимир Путин готовится к телефонным переговорам с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере для обсуждения перспектив мирного урегулирования на Украине. Ожидается, что телефонный разговор политиков состоится уже во вторник, утверждает Bloomberg.
Планируемые переговоры стали следствием возобновившихся усилий по мирному урегулированию конфликта, пишет Bloomberg. На прошлой неделе специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетил Петербург для встречи с Путиным. До этого он провел переговоры в Осло с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами северных стран.
Европейские союзники Киева стремятся участвовать в дискуссиях о безопасности в регионе. Стере и Стубб обосновали свое участие в переговорах наличием общей границы с Россией. Отмечается, что это будет первый прямой контакт Путина с высокопоставленными европейскими лидерами после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в июле прошлого года.
По итогам переговоров на прошлой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва рассматривает Норвегию и Финляндию как новых участников процесса урегулирования на Украине. «Посмотрим, смогут ли они вообще это сделать», – заявил Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские лидеры рассмотрели пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. В четверг президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы возобновить трехсторонние контакты для обсуждения вопросов безопасности. В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах возобновления переговоров с США и Украиной в ноябре.