Госдума приняла закон о правилах эксплуатации аттракционов

В России ввели обязательную государственную регистрацию аттракционов

Tекст: Ольга Иванов

Согласно новому документу, правительство России будет утверждать единую государственную политику и требования к техническому состоянию развлекательных конструкций, передает РИА «Новости».

Непосредственной регистрацией аттракционов займутся уполномоченные региональные ведомства. Они будут выдавать эксплуатантам государственные регистрационные знаки, а также получат право приостанавливать или прекращать действие документов. Обязательный учет данных планируется вести через специальные региональные информационные системы.

Владельцев обяжут проводить полную проверку конструкций после длительного простоя свыше года, остановок по техническим причинам или разборки механизмов. Оценка состояния аккредитованными организациями должна проходить не реже одного раза в год. При отсутствии регистрации или истечении срока службы работу аттракциона запретят. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

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